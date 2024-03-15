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SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
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https://sputniknews.com.tr/20240315/parasi-mevduatta-olanlara-uyari-100-bin-lira-65-bin-lira-getiriyor-1081710570.html
Parası mevduatta olanlara uyarı: '100 bin lira, 65 bin lira getiriyor'
Parası mevduatta olanlara uyarı: '100 bin lira, 65 bin lira getiriyor'
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 45 olarak belirlemesine rağmen bankalar mevduata yüzde 53'ün üzerinde faiz vermeye başladı. 100 bin lirasını... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T09:45+0300
2024-03-15T09:46+0300
ekonomi
merkez bankası
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Mevduat faizlerindeki yükseliş devam ediyor. Bankalar faiz artırma yarışına girerken müşterilerini de kaçırmamak için faizden ödün veriyorlar ve yüksek faizle mevduat bağlamaya çalışıyorlar.Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da en son istatistikleri açıkladı ve aylık faizin yüzde 45.14, 3 aylık faizin yüzde 53.63, 6 aylık faizin yüzde 50.77, 1 yıla kadar olan faizin ise yüzde 43.38 olduğunu açıkladı.Buna göre 6 aylık vadede 100 bin lirasını 1 yıl boyunca faizde tutan mudi kümülatif olarak yüzde 65.41 oranında kazanç elde etmiş oluyor ve 100 bin lirası 165 bin liraya yükseliyor.Faiz enflasyonun altındaParadan para kazanmak isteyenler için mevduat faizi cazip görülse de şu anki faiz oranlarıyla anapara, enflasyon karşısında 1.66 puan erimiş oluyor. Mevduat faizinin kümülatif getirisinin enflasyon oranını aşmasıyla birlikte parasını mevduatta değerlendirenler kazanmış oluyor. Ancak şu anda bu durum mevduat hesaplarında henüz gerçekleşmedi.Merkez Bankası politika faizini yüzde 45'e yükseltti. Bununla birlikte piyasadaki likiditeyi yüzde 45 faiz oranıyla çekerek depo alım ihaleleri düzenlemeye başladı. Bankaların yüksek faiz nedeniyle yeni kredi vermekte zorlandığı dönemde bankalara yönelik olarak destek olan depo alım ihaleleri mevduat faizlerindeki yüksek duruşu korumaya yönelik çabaları da ortaya çıkarıyor.
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mevduat faizi oranları sorgulama 2024: hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor?
mevduat faizi oranları sorgulama 2024: hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor?

Parası mevduatta olanlara uyarı: '100 bin lira, 65 bin lira getiriyor'

09:45 15.03.2024 (güncellendi: 09:46 15.03.2024)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 45 olarak belirlemesine rağmen bankalar mevduata yüzde 53'ün üzerinde faiz vermeye başladı. 100 bin lirasını yüzde 53.63 faizle 3 aylık vadeye yatıranlar bir yılın sonunda 65 bin lira faiz getirisi elde ediyor.
Mevduat faizlerindeki yükseliş devam ediyor. Bankalar faiz artırma yarışına girerken müşterilerini de kaçırmamak için faizden ödün veriyorlar ve yüksek faizle mevduat bağlamaya çalışıyorlar.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da en son istatistikleri açıkladı ve aylık faizin yüzde 45.14, 3 aylık faizin yüzde 53.63, 6 aylık faizin yüzde 50.77, 1 yıla kadar olan faizin ise yüzde 43.38 olduğunu açıkladı.
Buna göre 6 aylık vadede 100 bin lirasını 1 yıl boyunca faizde tutan mudi kümülatif olarak yüzde 65.41 oranında kazanç elde etmiş oluyor ve 100 bin lirası 165 bin liraya yükseliyor.

Faiz enflasyonun altında

Paradan para kazanmak isteyenler için mevduat faizi cazip görülse de şu anki faiz oranlarıyla anapara, enflasyon karşısında 1.66 puan erimiş oluyor. Mevduat faizinin kümülatif getirisinin enflasyon oranını aşmasıyla birlikte parasını mevduatta değerlendirenler kazanmış oluyor. Ancak şu anda bu durum mevduat hesaplarında henüz gerçekleşmedi.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 45'e yükseltti. Bununla birlikte piyasadaki likiditeyi yüzde 45 faiz oranıyla çekerek depo alım ihaleleri düzenlemeye başladı. Bankaların yüksek faiz nedeniyle yeni kredi vermekte zorlandığı dönemde bankalara yönelik olarak destek olan depo alım ihaleleri mevduat faizlerindeki yüksek duruşu korumaya yönelik çabaları da ortaya çıkarıyor.
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