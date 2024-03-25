https://sputniknews.com.tr/20240325/herson-bolge-valisi-saldo-ukrayna-ordusu-hitlerin-askerleri-gibi-davraniyor-1082025645.html

Herson Bölge Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Hitler'in askerleri gibi davranıyor

Herson Bölge Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Hitler'in askerleri gibi davranıyor

Sputnik Türkiye

Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun bölgede kontrol altında tuttuğu yerlerde sakinleri evlerinden kovarak Adolf Hitler'in askerleri gibi... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T13:31+0300

2024-03-25T13:31+0300

2024-03-25T13:31+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

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rus ordusu

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vladimir saldo

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Telegram hesabından açıklama yapan Saldo, "Kiev cuntasının yardakçıları, militanların terk edilmiş evlerde mevziler kurabilmesi için daha fazla endişe duyuyor. Herson ve sağ kıyının tamamı özgürleştirilmeden kısa bir süre önce Herson sakinlerini evlerinden kovan Hitler'in askerleriyle tamamen aynı şekilde davranıyorlar" dedi.Berislavskiy bölgesindeki Novokaira, Kaçkarovka ve Respublikanets köylerinin sakinlerinin aylardır elektrik, iletişim, gıda ve yakıt tedariki olmadan yaşadığını belirten Saldo, "İşgalci güçler halkı umursamıyor, köylülerin şikâyetleri dikkate alınmıyor" ifadelerini kullandı.'Ukrayna ordusu Herson'da taktik değişikliğine gitti'Ukrayna ordusunun Herson'da taktik değişikliğine gittiğini de söyleyen Saldo, Kiev'e bağlı güçlerin sivil altyapıyı bombalamaya odaklandığının altını çizdi.Düşmanın misket bombaları, havan mermileri de dahil topçu sistemlerini kullandığını anlatan Saldo, "Ancak sadece kıyı şeridine yakın noktalar hedef alınıyor. Ukrayna ordusu, özellikle İHA'larla halkı terörize ediyor. İHA'lar Alyoşka ve Kahovka yollarında daireler çizerek sivil araçlara saldırıyor. Ukraynalı teröristler İHA'ları hastanelere, diğer kamu binalarına, duraklara ve evlere yönlendiriyor. Bu, halkı terörize etmek ve sindirmek için kasıtlı bir girişim" diye vurguladı.Herson Bölgesi, Dinyeper'in sol yakasında, aşağı kesimlerde yer alan, Azak Denizi ve Karadeniz sularının döküldüğü bir Rus bölgesidir.Herson, Eylül 2022'de yapılan referandumun ardından Rusya Federasyonu'na bağlandı. Ukrayna tarafı ise bölgenin meşruiyetini tanımıyor ve bu önemli yerleşimi bombalamaya devam ediyor.Şu anda Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rus kontrolü altında ve Herson şehri de dahil Dinyeper'in sağ yakasının bir kısmı Ukrayna birliklerinin elinde.

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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, herson, vladimir saldo, askeri operasyon, adolf hitler