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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240325/herson-bolge-valisi-saldo-ukrayna-ordusu-hitlerin-askerleri-gibi-davraniyor-1082025645.html
Herson Bölge Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Hitler'in askerleri gibi davranıyor
Herson Bölge Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Hitler'in askerleri gibi davranıyor
Sputnik Türkiye
Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun bölgede kontrol altında tuttuğu yerlerde sakinleri evlerinden kovarak Adolf Hitler'in askerleri gibi... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T13:31+0300
2024-03-25T13:31+0300
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ukrayna ordusu
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vladimir saldo
askeri operasyon
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Telegram hesabından açıklama yapan Saldo, "Kiev cuntasının yardakçıları, militanların terk edilmiş evlerde mevziler kurabilmesi için daha fazla endişe duyuyor. Herson ve sağ kıyının tamamı özgürleştirilmeden kısa bir süre önce Herson sakinlerini evlerinden kovan Hitler'in askerleriyle tamamen aynı şekilde davranıyorlar" dedi.Berislavskiy bölgesindeki Novokaira, Kaçkarovka ve Respublikanets köylerinin sakinlerinin aylardır elektrik, iletişim, gıda ve yakıt tedariki olmadan yaşadığını belirten Saldo, "İşgalci güçler halkı umursamıyor, köylülerin şikâyetleri dikkate alınmıyor" ifadelerini kullandı.'Ukrayna ordusu Herson'da taktik değişikliğine gitti'Ukrayna ordusunun Herson'da taktik değişikliğine gittiğini de söyleyen Saldo, Kiev'e bağlı güçlerin sivil altyapıyı bombalamaya odaklandığının altını çizdi.Düşmanın misket bombaları, havan mermileri de dahil topçu sistemlerini kullandığını anlatan Saldo, "Ancak sadece kıyı şeridine yakın noktalar hedef alınıyor. Ukrayna ordusu, özellikle İHA'larla halkı terörize ediyor. İHA'lar Alyoşka ve Kahovka yollarında daireler çizerek sivil araçlara saldırıyor. Ukraynalı teröristler İHA'ları hastanelere, diğer kamu binalarına, duraklara ve evlere yönlendiriyor. Bu, halkı terörize etmek ve sindirmek için kasıtlı bir girişim" diye vurguladı.Herson Bölgesi, Dinyeper'in sol yakasında, aşağı kesimlerde yer alan, Azak Denizi ve Karadeniz sularının döküldüğü bir Rus bölgesidir.Herson, Eylül 2022'de yapılan referandumun ardından Rusya Federasyonu'na bağlandı. Ukrayna tarafı ise bölgenin meşruiyetini tanımıyor ve bu önemli yerleşimi bombalamaya devam ediyor.Şu anda Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rus kontrolü altında ve Herson şehri de dahil Dinyeper'in sağ yakasının bir kısmı Ukrayna birliklerinin elinde.
https://sputniknews.com.tr/20240322/rusyadan-ukraynanin-askeri-ve-enerji-tesislerine-bombardiman-tum-zamanlarin-en-buyuk-darbesi-1081951008.html
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Herson Bölge Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Hitler'in askerleri gibi davranıyor

13:31 25.03.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinVladimir Saldo
Vladimir Saldo - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Multimedya arşivine gidin
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Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun bölgede kontrol altında tuttuğu yerlerde sakinleri evlerinden kovarak Adolf Hitler'in askerleri gibi davrandığını vurguladı.
Telegram hesabından açıklama yapan Saldo, "Kiev cuntasının yardakçıları, militanların terk edilmiş evlerde mevziler kurabilmesi için daha fazla endişe duyuyor. Herson ve sağ kıyının tamamı özgürleştirilmeden kısa bir süre önce Herson sakinlerini evlerinden kovan Hitler'in askerleriyle tamamen aynı şekilde davranıyorlar" dedi.
Berislavskiy bölgesindeki Novokaira, Kaçkarovka ve Respublikanets köylerinin sakinlerinin aylardır elektrik, iletişim, gıda ve yakıt tedariki olmadan yaşadığını belirten Saldo, "İşgalci güçler halkı umursamıyor, köylülerin şikâyetleri dikkate alınmıyor" ifadelerini kullandı.

'Ukrayna ordusu Herson'da taktik değişikliğine gitti'

Ukrayna ordusunun Herson'da taktik değişikliğine gittiğini de söyleyen Saldo, Kiev'e bağlı güçlerin sivil altyapıyı bombalamaya odaklandığının altını çizdi.
Düşmanın misket bombaları, havan mermileri de dahil topçu sistemlerini kullandığını anlatan Saldo, "Ancak sadece kıyı şeridine yakın noktalar hedef alınıyor. Ukrayna ordusu, özellikle İHA'larla halkı terörize ediyor. İHA'lar Alyoşka ve Kahovka yollarında daireler çizerek sivil araçlara saldırıyor. Ukraynalı teröristler İHA'ları hastanelere, diğer kamu binalarına, duraklara ve evlere yönlendiriyor. Bu, halkı terörize etmek ve sindirmek için kasıtlı bir girişim" diye vurguladı.
Herson Bölgesi, Dinyeper'in sol yakasında, aşağı kesimlerde yer alan, Azak Denizi ve Karadeniz sularının döküldüğü bir Rus bölgesidir.
Herson, Eylül 2022'de yapılan referandumun ardından Rusya Federasyonu'na bağlandı. Ukrayna tarafı ise bölgenin meşruiyetini tanımıyor ve bu önemli yerleşimi bombalamaya devam ediyor.
Şu anda Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rus kontrolü altında ve Herson şehri de dahil Dinyeper'in sağ yakasının bir kısmı Ukrayna birliklerinin elinde.
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