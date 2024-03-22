Rusya'dan Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerine bombardıman: 'Tüm zamanların en büyük darbesi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
HIV tedavisinde büyük adım
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Irak'la ortak harekat merkezi kuruluyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Fahri Trafik Müfettişlerine yönelik ilk kısıtlama park cezasından geldi.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Vatan Partisi İBB Başkan Adayı Özkan: İstanbul halkı geçim derdinde
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
TOKYO METROSUNDA TERÖR OLAYI
Aum Şinrikyo tarikatı ve sarin gazı nedir?
17:44
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İlk MS-21 uçakları 2025’te teslim edilecek
18:15
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: AB, Türkiye’nin önüne imkansız koşullar koyuyor
18:23
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Zimbabve’ye karşılıksız 25 bin ton buğday
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Moskova'dan Paris'e 'Ukrayna'ya gönderilen tüm Fransız askerler öldürülecek'
18:44
1 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, gizlice Kiev'e gitti
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus elçi Yerhov, Türk-ABD uzlaşısı sonrası Rus-Türk ticaretininin nasıl etkileneceğini yorumladı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Fransız askerlerin Ukrayna'ya girmesi ihtimaliyle ilgili açıklama
19:22
2 dk
SESLİ HABER
FKÖ: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
19:48
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Aşık geleneğinin büyük temsilcisi
20:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avrupa'dan iade edilen her beş üründen biri Türkiye menşeli
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Vize krizi derinleşiyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Spor yapmadan sıkılaşmanın formülü: Egzersiz hapı
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'nin içişlerine müdahale ediyor
15:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rus kaynaklar: Seçimlere yönelik siber saldırı düzenlendi
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı yüzünden dünya genelindeki gıda sorunu daha da kötüleşecek
18:09
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:30
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240322/rusyadan-ukraynanin-askeri-ve-enerji-tesislerine-bombardiman-tum-zamanlarin-en-buyuk-darbesi-1081951008.html
Rusya'dan Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerine bombardıman: 'Tüm zamanların en büyük darbesi'
Rusya'dan Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerine bombardıman: 'Tüm zamanların en büyük darbesi'
Sputnik Türkiye
Rusya ordusu, gece saatlerinde Ukrayna topraklarındaki askeri ve enerji tesislerine geniş çaplı bombardıman düzenledi. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T14:39+0300
2024-03-22T14:39+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
bombardıman
harkov
herson
vladimir rogov
odessa
dnepropetrovsk
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076530_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_d93ab0ab2ba345c411e06880a082f501.jpg
Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki hedeflerin imha edildiği bombardımana ilişkin öne çıkan detaylar şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20240322/kremlin-sozcusu-peskov-rusya-su-anda-de-facto-savas-halinde-1081949066.html
rusya
harkov
herson
odessa
dnepropetrovsk
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076530_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_fa900da12870c61cd20ce20eeb6c471d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, bombardıman, harkov, herson, vladimir rogov, odessa, dnepropetrovsk, ukrenergo, zaporojye
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, bombardıman, harkov, herson, vladimir rogov, odessa, dnepropetrovsk, ukrenergo, zaporojye

Rusya'dan Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerine bombardıman: 'Tüm zamanların en büyük darbesi'

14:39 22.03.2024
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
Abone ol
Rusya ordusu, gece saatlerinde Ukrayna topraklarındaki askeri ve enerji tesislerine geniş çaplı bombardıman düzenledi.
Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki hedeflerin imha edildiği bombardımana ilişkin öne çıkan detaylar şu şekilde:
Ukrayna'nın büyük bölümünde gece boyu hava saldırısı uyarısı yapıldı, birçok kente bombardıman düzenlendi.
En büyük bombardımanlardan biri Harkov'da gerçekleştirildi. Bir tank fabrikası ve iki termik santral vuruldu, kent elektriksiz kaldı.
Ukrayna devlet enerji şirketi 'Ukrenergo', ulusal enerji sisteminin tüm zamanların en büyük darbesini aldığını vurguladı.
Herson Bölge Valisi Vladimir Rogov, Zaporojye'deki DneproHES'te iki patlama meydana geldiğini bildirdi. Santraldeki barajda bir hasar meydana gelmedi.
Ukrayna basınına göre patlamaların ardından Kirovograd kısmen elektriksiz kaldı. Odessa ve Dnepropetrovsk bölgelerinde acil elektrik kesintileri yapıldı.
Enerji şirketi 'DTEK', bir dizi termik santralin vurulduğunu, santrallerdeki ekipmanın ciddi şekilde hasar gördüğünü belirtti.
Harkov Bölgesi'nde tren seferlerinde aksaklıklar yaşandı, geçici olarak dizel lokomotiflere geçiş yapıldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
Ukrayna krizi
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya şu anda de-facto olarak savaş halinde
13:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала