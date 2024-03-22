https://sputniknews.com.tr/20240322/rusyadan-ukraynanin-askeri-ve-enerji-tesislerine-bombardiman-tum-zamanlarin-en-buyuk-darbesi-1081951008.html
Rusya'dan Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerine bombardıman: 'Tüm zamanların en büyük darbesi'
Rusya'dan Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerine bombardıman: 'Tüm zamanların en büyük darbesi'
Sputnik Türkiye
Rusya ordusu, gece saatlerinde Ukrayna topraklarındaki askeri ve enerji tesislerine geniş çaplı bombardıman düzenledi. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T14:39+0300
2024-03-22T14:39+0300
2024-03-22T14:39+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
bombardıman
harkov
herson
vladimir rogov
odessa
dnepropetrovsk
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Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki hedeflerin imha edildiği bombardımana ilişkin öne çıkan detaylar şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20240322/kremlin-sozcusu-peskov-rusya-su-anda-de-facto-savas-halinde-1081949066.html
rusya
harkov
herson
odessa
dnepropetrovsk
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, bombardıman, harkov, herson, vladimir rogov, odessa, dnepropetrovsk, ukrenergo, zaporojye
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, bombardıman, harkov, herson, vladimir rogov, odessa, dnepropetrovsk, ukrenergo, zaporojye
Rusya'dan Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerine bombardıman: 'Tüm zamanların en büyük darbesi'
Rusya ordusu, gece saatlerinde Ukrayna topraklarındaki askeri ve enerji tesislerine geniş çaplı bombardıman düzenledi.
Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki hedeflerin imha edildiği bombardımana ilişkin öne çıkan detaylar şu şekilde:
Ukrayna'nın büyük bölümünde gece boyu hava saldırısı uyarısı yapıldı, birçok kente bombardıman
düzenlendi.
En büyük bombardımanlardan biri Harkov
'da gerçekleştirildi. Bir tank fabrikası
ve iki termik santral
vuruldu, kent elektriksiz kaldı.
Ukrayna devlet enerji şirketi 'Ukrenergo
', ulusal enerji sisteminin tüm zamanların en büyük darbesini aldığını vurguladı.
Herson Bölge Valisi Vladimir Rogov
, Zaporojye'deki DneproHES'te iki patlama meydana geldiğini bildirdi. Santraldeki barajda bir hasar meydana gelmedi
.
Ukrayna basınına göre patlamaların ardından Kirovograd kısmen elektriksiz kaldı. Odessa
ve Dnepropetrovsk
bölgelerinde acil elektrik kesintileri yapıldı.
Enerji şirketi 'DTEK
', bir dizi termik santralin vurulduğunu, santrallerdeki ekipmanın ciddi şekilde hasar gördüğünü belirtti.
Harkov
Bölgesi'nde tren seferlerinde aksaklıklar yaşandı, geçici olarak dizel lokomotiflere geçiş yapıldı.