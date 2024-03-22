https://sputniknews.com.tr/20240322/rusyadan-ukraynanin-askeri-ve-enerji-tesislerine-bombardiman-tum-zamanlarin-en-buyuk-darbesi-1081951008.html

Rusya'dan Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerine bombardıman: 'Tüm zamanların en büyük darbesi'

Rusya'dan Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerine bombardıman: 'Tüm zamanların en büyük darbesi'

Sputnik Türkiye

Rusya ordusu, gece saatlerinde Ukrayna topraklarındaki askeri ve enerji tesislerine geniş çaplı bombardıman düzenledi. 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T14:39+0300

2024-03-22T14:39+0300

2024-03-22T14:39+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

bombardıman

harkov

herson

vladimir rogov

odessa

dnepropetrovsk

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Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki hedeflerin imha edildiği bombardımana ilişkin öne çıkan detaylar şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20240322/kremlin-sozcusu-peskov-rusya-su-anda-de-facto-savas-halinde-1081949066.html

rusya

harkov

herson

odessa

dnepropetrovsk

zaporojye

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Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, bombardıman, harkov, herson, vladimir rogov, odessa, dnepropetrovsk, ukrenergo, zaporojye