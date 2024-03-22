https://sputniknews.com.tr/20240322/kremlin-sozcusu-peskov-rusya-su-anda-de-facto-savas-halinde-1081949066.html

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya şu anda de-facto olarak savaş halinde

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya şu anda de-facto olarak savaş halinde

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın şu anda savaş halinde olduğunu ve herkesin bunu anlaması gerektiğini vurguladı. Özel askeri harekatın statüsünün... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T13:39+0300

2024-03-22T13:39+0300

2024-03-22T13:42+0300

ukrayna krizi

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kremlin

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'Argumentı i Faktı' gazetesine demeç veren Kremlin Sözcüsü Peskov, "Biz bir savaş halindeyiz. Evet, bu özel askeri harekat olarak başladı ancak bu grup orada kurulur kurulmaz, Kolektif Batı buna Ukrayna'nın safında müdahil olduğunda, artık bu bizim için bir savaş haline geldi. Ben buna inanıyorum ve herkes, kendi iç seferberliği için bunu anlamalı" dedi.Rusya'nın, yeni bölgeler bir kenara, Kırım'ı almak için her türlü yöntemi kullanma niyeti belgelenmiş bir devletin sınırlarında varlık göstermesine izin veremeyeceğinin altını çizen Peskov, Rusya'nın önceliğinin Kiev tarafından de-facto olarak işgal edilen topraklardaki insanların güvenliğini sağlamak ve söz konusu toprakları Ukrayna işgalinden kurtarmak olduğunu belirtti.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna'nın askeri potansiyelinin Rus vatandaşlarını ve topraklarını tehdit edemeyeceği bir şekilde hareket etmeyi sürdüreceği mesajını da verdi.'Özel askeri harekatın statüsü değişmedi'Günlük basın toplantısında 'Rusya'nın savaş halinde olduğu' yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine sözlerine açıklık getiren Peskov, özel askeri harekatın statüsünün değişmediğini belirtti.Kremlin Sözcüsü, özel askeri harekatta değişen bir şey olmadığını söyleyerek "Ben fiiliyatta, Kolektif Batı'nın müdahil olmasından sonra bunun bizim için savaşa dönüştüğünü söylüyorum. Bunun herhangi bir hukuki değişiklikle ilgisi yok. Bu de-jure olarak özel bir askeri harekat. Ancak de-facto olarak da, Kolektif Batı'nın çatışmaya doğrudan katılımının düzeyini giderek daha da artırmasıyla bu durum bizim için fiilen bir savaşa dönüştü" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240321/kremlin-sozcusu-peskov-hainler-rusyaya-geri-donemez-1081929285.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna ordusu, argumenti i fakti, kırım, kiev, kolektif batı