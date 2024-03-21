https://sputniknews.com.tr/20240321/kremlin-sozcusu-peskov-hainler-rusyaya-geri-donemez-1081929285.html

Kremlin Sözcüsü Peskov: Hainler Rusya'ya geri dönemez

Kremlin Sözcüsü Peskov: Hainler Rusya'ya geri dönemez

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, özel askeri operasyonun başlamasının ardından ülkeyi terk eden ve düşman saflarını seçen Rus vatandaşlarının geri kabul... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T21:23+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Argumentı i Faktı’ dergisine demecinde özel askeri operasyonun başlamasının ardından ülkeden ayrılan ve düşman saflarında yer alan Rus vatandaşlarının geri beklenmediğini söyledi.Peskov, “Devlet Başkanını dikkatle dinlediyseniz, açıklamaları şu şekilde özetlenebilir: Aynı görüşte olmayanlar arasında anavatanında kalanlar da var. Ancak, düşman haline gelenler de. Bunlar, kelimenin tam anlamıyla ülkelerinin düşmanlarının safını seçtiler. Ve bunların ülkede beklenmeyeceği kesin” dedi.Bu hainlerin yok edilmesi gerektiğini belirten Peskov, “Tanrıya şükür, bu yolu seçenlerin sayısı çok fazla değil” diye konuştu.Salı günü Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) genel toplantısında konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın hainlerinin nerede olurlarsa olsunlar zaman aşımı olmaksızın cezalandıracağını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240316/peskov-putin-ordudan-saldiri-girisimlerine-iliskin-surekli-raporlar-aliyor-1081761475.html

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dmitriy peskov, dimitri peskov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi