https://sputniknews.com.tr/20240321/kremlin-sozcusu-peskov-hainler-rusyaya-geri-donemez-1081929285.html
Kremlin Sözcüsü Peskov: Hainler Rusya'ya geri dönemez
Kremlin Sözcüsü Peskov: Hainler Rusya'ya geri dönemez
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, özel askeri operasyonun başlamasının ardından ülkeyi terk eden ve düşman saflarını seçen Rus vatandaşlarının geri kabul... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T21:23+0300
2024-03-21T21:23+0300
2024-03-21T21:23+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
dimitri peskov
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0b/1081586765_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81cc0527dbfe0877fc3de54f52e7ddf0.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Argumentı i Faktı’ dergisine demecinde özel askeri operasyonun başlamasının ardından ülkeden ayrılan ve düşman saflarında yer alan Rus vatandaşlarının geri beklenmediğini söyledi.Peskov, “Devlet Başkanını dikkatle dinlediyseniz, açıklamaları şu şekilde özetlenebilir: Aynı görüşte olmayanlar arasında anavatanında kalanlar da var. Ancak, düşman haline gelenler de. Bunlar, kelimenin tam anlamıyla ülkelerinin düşmanlarının safını seçtiler. Ve bunların ülkede beklenmeyeceği kesin” dedi.Bu hainlerin yok edilmesi gerektiğini belirten Peskov, “Tanrıya şükür, bu yolu seçenlerin sayısı çok fazla değil” diye konuştu.Salı günü Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) genel toplantısında konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın hainlerinin nerede olurlarsa olsunlar zaman aşımı olmaksızın cezalandıracağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240316/peskov-putin-ordudan-saldiri-girisimlerine-iliskin-surekli-raporlar-aliyor-1081761475.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0b/1081586765_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1dba5d44f3712a0739d3e62b457b7251.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dmitriy peskov, dimitri peskov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
dmitriy peskov, dimitri peskov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
Kremlin Sözcüsü Peskov: Hainler Rusya'ya geri dönemez
Kremlin Sözcüsü Peskov, özel askeri operasyonun başlamasının ardından ülkeyi terk eden ve düşman saflarını seçen Rus vatandaşlarının geri kabul edilmeyeceklerini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Argumentı i Faktı’ dergisine demecinde özel askeri operasyonun başlamasının ardından ülkeden ayrılan ve düşman saflarında yer alan Rus vatandaşlarının geri beklenmediğini söyledi.
Peskov, “Devlet Başkanını dikkatle dinlediyseniz, açıklamaları şu şekilde özetlenebilir: Aynı görüşte olmayanlar arasında anavatanında kalanlar da var. Ancak, düşman haline gelenler de. Bunlar, kelimenin tam anlamıyla ülkelerinin düşmanlarının safını seçtiler. Ve bunların ülkede beklenmeyeceği kesin” dedi.
Bu hainlerin yok edilmesi gerektiğini belirten Peskov, “Tanrıya şükür, bu yolu seçenlerin sayısı çok fazla değil” diye konuştu.
Salı günü Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) genel toplantısında konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın hainlerinin nerede olurlarsa olsunlar zaman aşımı olmaksızın cezalandıracağını ifade etmişti.