https://sputniknews.com.tr/20240325/ferdi-kadioglu-icin-iki-dunya-devi-devreye-girdi-herkes-onu-konusuyor-1082013228.html

Ferdi Kadıoğlu için iki dünya devi devreye girdi: 'Herkes onu konuşuyor'

Ferdi Kadıoğlu için iki dünya devi devreye girdi: 'Herkes onu konuşuyor'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin sözleşmesi 2026 yazına kadar devam eden oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun, sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T07:16+0300

2024-03-25T07:16+0300

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spor

ferdi kadıoğlu

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

transfer

transfer yasağı

arsenal

tottenham

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Fenerbahçe'de sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa kulüplerinin radarına giren erdi Kadıoğlu, adı transferde en çok geçen futbolcuların başında geliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Benim tahminim, Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak" yorumunu yapmasının ardından yıldız futbolcunun yazın ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.Arsenal, Tottenham ve Napoli sıradaUluslararası çapta bilinen ve talep gören bir sol bek haline gelen genç futbolcu, Fenerbahçe’nin bu sezonki başarısının baş aktörlerinden oldu. Sarı lacivertli formayla çıktığı 189 maçta 17 gol atıp 21 asist yapan milli futbolcu için Arsenal ve Napoli başta olmak üzere birçok takımın sezon sonunda Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı iddia edildi.Öte yandan İngiliz haber sitesi TeamTalk, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un Ferdi Kadıoğlu'na yakın ilgi gösterdiğini aktarmıştı. Söz konusu haberde Tottenham Menajeri Ange Postecoglou'nun hem Udogie hem de Porro ile rekabet edecek bir futbolcu istediği belirtilmişti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Spurs'ün, Ferdi Kadıoğlu'nu listesine aldığı gelen haberler arasındaydı.Söz konusu haberde Ferdi'nin orta saha çıkışlı bir oyuncu olduğu vurgulanırken, "Kadıoğlu kariyerine aslında ofansif bir orta saha oyuncusu olarak başladı, bu nedenle topa sahip olma konusunda oldukça rahat ve teknik açıdan sağlam bir oyuncu. Bu amaçla, Ange Postecoglou'nun orta sahaya geçerek rakibe karşı sayısal üstünlük kuracak ters bek oyuncularından beklediği şeye tam olarak uyuyor" ifadeleri yer almıştı. Son gelen haberler ise Tottenham'a ek olarak Arsenal ve Napoli'nin de Ferdi'yi listesine aldığı yönünde.

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