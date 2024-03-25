https://sputniknews.com.tr/20240325/ferdi-kadioglu-icin-iki-dunya-devi-devreye-girdi-herkes-onu-konusuyor-1082013228.html
Ferdi Kadıoğlu için iki dünya devi devreye girdi: 'Herkes onu konuşuyor'
Ferdi Kadıoğlu için iki dünya devi devreye girdi: 'Herkes onu konuşuyor'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin sözleşmesi 2026 yazına kadar devam eden oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun, sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T07:16+0300
2024-03-25T07:16+0300
2024-03-25T07:48+0300
spor
ferdi kadıoğlu
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
transfer
transfer yasağı
arsenal
tottenham
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050015889_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_e609df90a31d6a1a4f1f63ddb12ec489.jpg
Fenerbahçe'de sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa kulüplerinin radarına giren erdi Kadıoğlu, adı transferde en çok geçen futbolcuların başında geliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Benim tahminim, Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak" yorumunu yapmasının ardından yıldız futbolcunun yazın ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.Arsenal, Tottenham ve Napoli sıradaUluslararası çapta bilinen ve talep gören bir sol bek haline gelen genç futbolcu, Fenerbahçe’nin bu sezonki başarısının baş aktörlerinden oldu. Sarı lacivertli formayla çıktığı 189 maçta 17 gol atıp 21 asist yapan milli futbolcu için Arsenal ve Napoli başta olmak üzere birçok takımın sezon sonunda Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı iddia edildi.Öte yandan İngiliz haber sitesi TeamTalk, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un Ferdi Kadıoğlu'na yakın ilgi gösterdiğini aktarmıştı. Söz konusu haberde Tottenham Menajeri Ange Postecoglou'nun hem Udogie hem de Porro ile rekabet edecek bir futbolcu istediği belirtilmişti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Spurs'ün, Ferdi Kadıoğlu'nu listesine aldığı gelen haberler arasındaydı.Söz konusu haberde Ferdi'nin orta saha çıkışlı bir oyuncu olduğu vurgulanırken, "Kadıoğlu kariyerine aslında ofansif bir orta saha oyuncusu olarak başladı, bu nedenle topa sahip olma konusunda oldukça rahat ve teknik açıdan sağlam bir oyuncu. Bu amaçla, Ange Postecoglou'nun orta sahaya geçerek rakibe karşı sayısal üstünlük kuracak ters bek oyuncularından beklediği şeye tam olarak uyuyor" ifadeleri yer almıştı. Son gelen haberler ise Tottenham'a ek olarak Arsenal ve Napoli'nin de Ferdi'yi listesine aldığı yönünde.
https://sputniknews.com.tr/20240325/besiktastan-ayrilmisti-riza-calimbay-kendisine-gelen-teklifi-acikladi-1082013654.html
napoli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050015889_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_4fc1a08d0413c550e53691565edeb8bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ferdi kadıoğlu, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, transfer, transfer yasağı, arsenal, tottenham, napoli, premier lig, ingiltere premier ligi, ali koç
ferdi kadıoğlu, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, transfer, transfer yasağı, arsenal, tottenham, napoli, premier lig, ingiltere premier ligi, ali koç
Ferdi Kadıoğlu için iki dünya devi devreye girdi: 'Herkes onu konuşuyor'
07:16 25.03.2024 (güncellendi: 07:48 25.03.2024)
Fenerbahçe'nin sözleşmesi 2026 yazına kadar devam eden oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun, sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun iyi bir bonservis ücretiyle transfer olması öngörülüyor. Kadıoğlu için ilgi her geçen gün artarken, İngiliz ve İtalyan dev takımlarının transferde ciddi bir aday oldukları iddia ediliyor.
Fenerbahçe'de sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa kulüplerinin radarına giren erdi Kadıoğlu, adı transferde en çok geçen futbolcuların başında geliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Benim tahminim, Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak" yorumunu yapmasının ardından yıldız futbolcunun yazın ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Arsenal, Tottenham ve Napoli sırada
Uluslararası çapta bilinen ve talep gören bir sol bek haline gelen genç futbolcu, Fenerbahçe’nin bu sezonki başarısının baş aktörlerinden oldu. Sarı lacivertli formayla çıktığı 189 maçta 17 gol atıp 21 asist yapan milli futbolcu için Arsenal ve Napoli başta olmak üzere birçok takımın sezon sonunda Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı iddia edildi.
Öte yandan İngiliz haber sitesi TeamTalk, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un Ferdi Kadıoğlu'na yakın ilgi gösterdiğini aktarmıştı. Söz konusu haberde Tottenham Menajeri Ange Postecoglou'nun hem Udogie hem de Porro ile rekabet edecek bir futbolcu istediği belirtilmişti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Spurs'ün, Ferdi Kadıoğlu'nu listesine aldığı gelen haberler arasındaydı.
Söz konusu haberde Ferdi'nin orta saha çıkışlı bir oyuncu olduğu vurgulanırken, "Kadıoğlu kariyerine aslında ofansif bir orta saha oyuncusu olarak başladı, bu nedenle topa sahip olma konusunda oldukça rahat ve teknik açıdan sağlam bir oyuncu. Bu amaçla, Ange Postecoglou'nun orta sahaya geçerek rakibe karşı sayısal üstünlük kuracak ters bek oyuncularından beklediği şeye tam olarak uyuyor" ifadeleri yer almıştı. Son gelen haberler ise Tottenham'a ek olarak Arsenal ve Napoli'nin de Ferdi'yi listesine aldığı yönünde.