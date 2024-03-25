Ferdi Kadıoğlu için iki dünya devi devreye girdi: 'Herkes onu konuşuyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Beyaz Saray açıkladı: Ukrayna ordusu geri çekiliyor
00:00
2 dk
SESLİ HABER
Putin, BRICS ülkeleri arasındaki ödeme sistemine ilişkin konuştu
00:13
1 dk
SESLİ HABER
Trump: ABD’yi Biden yönetmiyor
00:27
1 dk
SESLİ HABER
Scholz'dan Ukrayna için cesaret sınavı benzetmesi
01:00
2 dk
SESLİ HABER
Romanyalı militanlar Rusya’nın sınır köylerine düzenlenen saldırıyı paylaştı
01:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, gizlice Kiev'e gitti
01:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus kaynaklar: Seçimlere yönelik siber saldırı düzenlendi
01:38
2 dk
SESLİ HABER
FKÖ: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
02:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Nuland, dünyayı nükleer savaş eşiğine getirdi
02:14
2 dk
SESLİ HABER
İtalya’dan uyarı: 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir hata
02:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus elçi Yerhov, Türk-ABD uzlaşısı sonrası Rus-Türk ticaretininin nasıl etkileneceğini yorumladı
03:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız vekilden seçim yorumu: Macron’un sözleri Putin’e yaradı
03:12
2 dk
SESLİ HABER
Moskova'dan Paris'e 'Ukrayna'ya gönderilen tüm Fransız askerler öldürülecek'
04:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de 16 eyalet Biden’e karşı dava açtı
04:10
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İngiltere’ye yanıt: Kate Middleton’u arayın
05:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı Basını: Çin boykot edebilir
05:12
1 dk
SESLİ HABER
İlk MS-21 uçakları 2025’te teslim edilecek
05:25
1 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı saldırganlığına Rusya kılıfı
09:06
12 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Japonya'ya 'Kiev'in suç ortağı olmayın' uyarısı
11:15
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan olası Erdoğan-Esad zirvesine ilişkin açıklama: İlişkilerin normalleşmesi iki ülkeye bağlı
11:34
1 dk
SESLİ HABER
Asker gönderecekti, ithalatı kısıtlama çağrısına katıldı
11:41
2 dk
SESLİ HABER
Belgorod Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlayan zanlı yakalandı
11:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
SESLİ HABER
İlaçların özellikleri hastalardan gizlendi
12:14
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: AB, Türkiye’nin önüne imkansız koşullar koyuyor
12:21
4 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı saldırganlığına Rusya kılıfı
12:44
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
9 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:09
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:08
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Rogov açıkladı: Zelenskiy'in isyanları bastırmak için Fransız birliklerine ihtiyacı var
18:14
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzmandan Rusya’ya övgü: Muazzam üstünlüğe sahipler
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Fransız askerlerin Ukrayna'ya girmesi ihtimaliyle ilgili açıklama
18:44
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı yüzünden dünya genelindeki gıda sorunu daha da kötüleşecek
18:52
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den silah satışını durduran Kanada’ya tepki
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerler Zelenskiy’i suçladı
20:07
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı saldırganlığına Rusya kılıfı
20:19
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin tek çölü: Karapınar
21:00
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Zimbabve’ye karşılıksız 25 bin ton buğday
21:17
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: AB, Ukrayna'ya askeri yardımı güçlendirmeye çalışıyor
21:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'nin içişlerine müdahale ediyor
21:37
3 dk
SESLİ HABER
Almanya: Putin'i tebrik etmeyeceğiz
21:48
1 dk
SESLİ HABER
İlaçların özellikleri hastalardan gizlendi
00:00
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Zimbabve’ye karşılıksız 25 bin ton buğday
00:43
2 dk
SESLİ HABER
Trump: ABD’yi Biden yönetmiyor
00:52
1 dk
SESLİ HABER
İlk MS-21 uçakları 2025’te teslim edilecek
01:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: AB, Ukrayna'ya askeri yardımı güçlendirmeye çalışıyor
01:15
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerler Zelenskiy’i suçladı
01:29
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’den silah satışını durduran Kanada’ya tepki
01:42
2 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, gizlice Kiev'e gitti
01:50
2 dk
SESLİ HABER
İtalya’dan uyarı: 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir hata
02:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus elçi Yerhov, Türk-ABD uzlaşısı sonrası Rus-Türk ticaretininin nasıl etkileneceğini yorumladı
02:12
2 dk
SESLİ HABER
FKÖ: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
02:25
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Nuland, dünyayı nükleer savaş eşiğine getirdi
02:35
2 dk
SESLİ HABER
Rus kaynaklar: Seçimlere yönelik siber saldırı düzenlendi
02:47
2 dk
SESLİ HABER
Putin, BRICS ülkeleri arasındaki ödeme sistemine ilişkin konuştu
03:00
1 dk
SESLİ HABER
Belgorod Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlayan zanlı yakalandı
03:16
1 dk
SESLİ HABER
Asker gönderecekti, ithalatı kısıtlama çağrısına katıldı
03:28
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzmandan Rusya’ya övgü: Muazzam üstünlüğe sahipler
03:42
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Fransız askerlerin Ukrayna'ya girmesi ihtimaliyle ilgili açıklama
04:00
2 dk
SESLİ HABER
Scholz'dan Ukrayna için cesaret sınavı benzetmesi
04:14
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: AB, Türkiye’nin önüne imkansız koşullar koyuyor
04:26
4 dk
SESLİ HABER
ABD’de 16 eyalet Biden’e karşı dava açtı
04:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı saldırganlığına Rusya kılıfı
07:11
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240325/ferdi-kadioglu-icin-iki-dunya-devi-devreye-girdi-herkes-onu-konusuyor-1082013228.html
Ferdi Kadıoğlu için iki dünya devi devreye girdi: 'Herkes onu konuşuyor'
Ferdi Kadıoğlu için iki dünya devi devreye girdi: 'Herkes onu konuşuyor'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin sözleşmesi 2026 yazına kadar devam eden oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun, sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T07:16+0300
2024-03-25T07:48+0300
spor
ferdi kadıoğlu
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
transfer
transfer yasağı
arsenal
tottenham
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050015889_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_e609df90a31d6a1a4f1f63ddb12ec489.jpg
Fenerbahçe'de sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa kulüplerinin radarına giren erdi Kadıoğlu, adı transferde en çok geçen futbolcuların başında geliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Benim tahminim, Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak" yorumunu yapmasının ardından yıldız futbolcunun yazın ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.Arsenal, Tottenham ve Napoli sıradaUluslararası çapta bilinen ve talep gören bir sol bek haline gelen genç futbolcu, Fenerbahçe’nin bu sezonki başarısının baş aktörlerinden oldu. Sarı lacivertli formayla çıktığı 189 maçta 17 gol atıp 21 asist yapan milli futbolcu için Arsenal ve Napoli başta olmak üzere birçok takımın sezon sonunda Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı iddia edildi.Öte yandan İngiliz haber sitesi TeamTalk, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un Ferdi Kadıoğlu'na yakın ilgi gösterdiğini aktarmıştı. Söz konusu haberde Tottenham Menajeri Ange Postecoglou'nun hem Udogie hem de Porro ile rekabet edecek bir futbolcu istediği belirtilmişti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Spurs'ün, Ferdi Kadıoğlu'nu listesine aldığı gelen haberler arasındaydı.Söz konusu haberde Ferdi'nin orta saha çıkışlı bir oyuncu olduğu vurgulanırken, "Kadıoğlu kariyerine aslında ofansif bir orta saha oyuncusu olarak başladı, bu nedenle topa sahip olma konusunda oldukça rahat ve teknik açıdan sağlam bir oyuncu. Bu amaçla, Ange Postecoglou'nun orta sahaya geçerek rakibe karşı sayısal üstünlük kuracak ters bek oyuncularından beklediği şeye tam olarak uyuyor" ifadeleri yer almıştı. Son gelen haberler ise Tottenham'a ek olarak Arsenal ve Napoli'nin de Ferdi'yi listesine aldığı yönünde.
https://sputniknews.com.tr/20240325/besiktastan-ayrilmisti-riza-calimbay-kendisine-gelen-teklifi-acikladi-1082013654.html
napoli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050015889_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_4fc1a08d0413c550e53691565edeb8bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ferdi kadıoğlu, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, transfer, transfer yasağı, arsenal, tottenham, napoli, premier lig, ingiltere premier ligi, ali koç
ferdi kadıoğlu, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, transfer, transfer yasağı, arsenal, tottenham, napoli, premier lig, ingiltere premier ligi, ali koç

Ferdi Kadıoğlu için iki dünya devi devreye girdi: 'Herkes onu konuşuyor'

07:16 25.03.2024 (güncellendi: 07:48 25.03.2024)
© AAFerdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2024
© AA
Abone ol
Fenerbahçe'nin sözleşmesi 2026 yazına kadar devam eden oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun, sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun iyi bir bonservis ücretiyle transfer olması öngörülüyor. Kadıoğlu için ilgi her geçen gün artarken, İngiliz ve İtalyan dev takımlarının transferde ciddi bir aday oldukları iddia ediliyor.
Fenerbahçe'de sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa kulüplerinin radarına giren erdi Kadıoğlu, adı transferde en çok geçen futbolcuların başında geliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Benim tahminim, Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak" yorumunu yapmasının ardından yıldız futbolcunun yazın ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Arsenal, Tottenham ve Napoli sırada

Uluslararası çapta bilinen ve talep gören bir sol bek haline gelen genç futbolcu, Fenerbahçe’nin bu sezonki başarısının baş aktörlerinden oldu. Sarı lacivertli formayla çıktığı 189 maçta 17 gol atıp 21 asist yapan milli futbolcu için Arsenal ve Napoli başta olmak üzere birçok takımın sezon sonunda Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı iddia edildi.
Öte yandan İngiliz haber sitesi TeamTalk, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un Ferdi Kadıoğlu'na yakın ilgi gösterdiğini aktarmıştı. Söz konusu haberde Tottenham Menajeri Ange Postecoglou'nun hem Udogie hem de Porro ile rekabet edecek bir futbolcu istediği belirtilmişti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Spurs'ün, Ferdi Kadıoğlu'nu listesine aldığı gelen haberler arasındaydı.
Söz konusu haberde Ferdi'nin orta saha çıkışlı bir oyuncu olduğu vurgulanırken, "Kadıoğlu kariyerine aslında ofansif bir orta saha oyuncusu olarak başladı, bu nedenle topa sahip olma konusunda oldukça rahat ve teknik açıdan sağlam bir oyuncu. Bu amaçla, Ange Postecoglou'nun orta sahaya geçerek rakibe karşı sayısal üstünlük kuracak ters bek oyuncularından beklediği şeye tam olarak uyuyor" ifadeleri yer almıştı. Son gelen haberler ise Tottenham'a ek olarak Arsenal ve Napoli'nin de Ferdi'yi listesine aldığı yönünde.
Rıza Çalımbay - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2024
SPOR
Beşiktaş'tan ayrılmıştı: Rıza Çalımbay kendisine gelen teklifi açıkladı
07:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала