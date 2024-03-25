https://sputniknews.com.tr/20240325/besiktastan-ayrilmisti-riza-calimbay-kendisine-gelen-teklifi-acikladi-1082013654.html
Beşiktaş'tan ayrılmıştı: Rıza Çalımbay kendisine gelen teklifi açıkladı
Beşiktaş'tan ayrılmıştı: Rıza Çalımbay kendisine gelen teklifi açıkladı
Sputnik Türkiye
Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Rıza Çalımbay, yeni adresi merak ediliyor. Tecrübeli çalıştırıcı kendisine gelen teklifleri açıkladı. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T07:44+0300
2024-03-25T07:44+0300
2024-03-25T07:46+0300
spor
rıza çalımbay
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
teklif
transfer
transfer yasağı
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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılan tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay kendisine gelen teklifleri açıkladı.NTV Spor'a konuşan tecrübeli teknik direktör Azerbaycan'la henüz resmi temas kurmadığını belirterek, "Azerbaycan'a beni önermişler ben de görüşürüz dedim. Orada federasyon seçimleri olacak. Bu sebeple henüz görüşme gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.Süper Lig'den de teklifler aldığını aktaran Çalımbay, "Süper Lig'den de teklifler vardı ancak annemin ve kardeşimin rahatsızlıklarından doları dönüş yapamadım" sözlerini sarf etti.Öte yandan Rıza Çalımbay bu süreçte en ciddi teklifi İran'ın Persepolis FC takımından aldığını kaydetti. 61 yaşındaki teknik adam, Persepolis'ten gelen bu teklifi reddettiğini bildirdi.Son olarak Beşiktaş'ta görev alan Rıza Çalımbay, 2021-22 sezonunda Sivasspor ile Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı.Rıza Çalımbay kimdir?Türk futbol camiasının tanıdık isimlerinden biri olan Rıza Çalımbay, uzun yıllara dayanan kariyeriyle dikkat çekiyor. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanında da başarılı bir geçmişe sahip olan Çalımbay, Türk futbolunda önemli izler bırakmış bir isim olarak biliniyor.İlk olarak futbolculuk kariyerine başlayan Rıza Çalımbay, genellikle savunma oyuncusu olarak görev aldı. Fenerbahçe, Trabzonspor gibi Türk futbolunun köklü takımlarında forma giydikten sonra, yurt dışında da başarılı bir kariyer sürdürdü. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanına geçen Çalımbay, çeşitli takımlarda görev aldı ve başarılar elde etti.
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rıza çalımbay, rıza çalımbay açıklama
rıza çalımbay, rıza çalımbay açıklama
Beşiktaş'tan ayrılmıştı: Rıza Çalımbay kendisine gelen teklifi açıkladı
07:44 25.03.2024 (güncellendi: 07:46 25.03.2024)
Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Rıza Çalımbay, yeni adresi merak ediliyor. Tecrübeli çalıştırıcı kendisine gelen teklifleri açıkladı.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılan tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay kendisine gelen teklifleri açıkladı.
NTV Spor'a konuşan tecrübeli teknik direktör Azerbaycan'la henüz resmi temas kurmadığını belirterek, "Azerbaycan'a beni önermişler ben de görüşürüz dedim. Orada federasyon seçimleri olacak. Bu sebeple henüz görüşme gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'den de teklifler aldığını aktaran Çalımbay, "Süper Lig'den de teklifler vardı ancak annemin ve kardeşimin rahatsızlıklarından doları dönüş yapamadım" sözlerini sarf etti.
Öte yandan Rıza Çalımbay bu süreçte en ciddi teklifi İran'ın Persepolis FC takımından aldığını kaydetti. 61 yaşındaki teknik adam, Persepolis'ten gelen bu teklifi reddettiğini bildirdi.
Son olarak Beşiktaş'ta görev alan Rıza Çalımbay, 2021-22 sezonunda Sivasspor ile Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı.
Türk futbol camiasının tanıdık isimlerinden biri olan Rıza Çalımbay, uzun yıllara dayanan kariyeriyle dikkat çekiyor. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanında da başarılı bir geçmişe sahip olan Çalımbay, Türk futbolunda önemli izler bırakmış bir isim olarak biliniyor.
İlk olarak futbolculuk kariyerine başlayan Rıza Çalımbay, genellikle savunma oyuncusu olarak görev aldı. Fenerbahçe, Trabzonspor gibi Türk futbolunun köklü takımlarında forma giydikten sonra, yurt dışında da başarılı bir kariyer sürdürdü. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanına geçen Çalımbay, çeşitli takımlarda görev aldı ve başarılar elde etti.