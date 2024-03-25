https://sputniknews.com.tr/20240325/ertem-senerden-ilginc-iddia-fenerbahce-kendisine-avrupada-yeni-lig-bakiyor-1082026219.html
Ertem Şener'den ilginç iddia: Fenerbahçe kendisine Avrupa'da yeni lig bakıyor
Ertem Şener'den ilginç iddia: Fenerbahçe kendisine Avrupa'da yeni lig bakıyor
Sputnik Türkiye
Youtube kanalında futbol gündemini yorumlayan spor yorumcusu Ertem Şener'in açıklamalarına göre, Trabzonspor maçında yaşananlar ve Futbol Federasyonu ile... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T13:42+0300
2024-03-25T13:42+0300
2024-03-25T13:42+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
trendyol süper lig
trabzonspor
avrupa
uefa avrupa ligi
avrupa futbol şampiyonası
avrupa süper ligi
ertem şener
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Youtube kanalında futbol gündemini yorumlayan spor yorumcusu Ertem Şener'in açıklamalarına göre, Trabzonspor maçında yaşananlar ve Futbol Federasyonu ile tartışmalar ardından Fenerbahçe yönetimi Süper Lig dışında başka ligde oynamayı değerlendiriyor. Kulübün özellikle Avrupa'dan kendisine uygun bir lig araştırdığı ifade ediliyor. Şener, Fenerbahçe'nin Belçika, Hollanda, İspanya, Fransa veya İtalya gibi Avrupa liglerinden birine katılma planı üzerinde çalıştığını iddia etti.Fenerbahçe'den konu hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi.
https://sputniknews.com.tr/20240325/ferdi-kadioglu-icin-iki-dunya-devi-devreye-girdi-herkes-onu-konusuyor-1082013228.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, trendyol süper lig, trabzonspor, avrupa, uefa avrupa ligi, avrupa futbol şampiyonası, avrupa süper ligi, ertem şener
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, trendyol süper lig, trabzonspor, avrupa, uefa avrupa ligi, avrupa futbol şampiyonası, avrupa süper ligi, ertem şener
Youtube kanalında futbol gündemini yorumlayan spor yorumcusu Ertem Şener'in açıklamalarına göre, Trabzonspor maçında yaşananlar ve Futbol Federasyonu ile tartışmalar ardından Fenerbahçe yönetimi Süper Lig dışında başka ligde oynamayı değerlendiriyor.
Kulübün özellikle Avrupa'dan kendisine uygun bir lig araştırdığı ifade ediliyor. Şener, Fenerbahçe'nin Belçika, Hollanda, İspanya, Fransa veya İtalya gibi Avrupa liglerinden birine katılma planı üzerinde çalıştığını iddia etti.
Fenerbahçe'den konu hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi.