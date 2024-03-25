https://sputniknews.com.tr/20240325/ertem-senerden-ilginc-iddia-fenerbahce-kendisine-avrupada-yeni-lig-bakiyor-1082026219.html

Ertem Şener'den ilginç iddia: Fenerbahçe kendisine Avrupa'da yeni lig bakıyor

Ertem Şener'den ilginç iddia: Fenerbahçe kendisine Avrupa'da yeni lig bakıyor

Sputnik Türkiye

Youtube kanalında futbol gündemini yorumlayan spor yorumcusu Ertem Şener'in açıklamalarına göre, Trabzonspor maçında yaşananlar ve Futbol Federasyonu ile... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T13:42+0300

2024-03-25T13:42+0300

2024-03-25T13:42+0300

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trendyol süper lig

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uefa avrupa ligi

avrupa futbol şampiyonası

avrupa süper ligi

ertem şener

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Youtube kanalında futbol gündemini yorumlayan spor yorumcusu Ertem Şener'in açıklamalarına göre, Trabzonspor maçında yaşananlar ve Futbol Federasyonu ile tartışmalar ardından Fenerbahçe yönetimi Süper Lig dışında başka ligde oynamayı değerlendiriyor. Kulübün özellikle Avrupa'dan kendisine uygun bir lig araştırdığı ifade ediliyor. Şener, Fenerbahçe'nin Belçika, Hollanda, İspanya, Fransa veya İtalya gibi Avrupa liglerinden birine katılma planı üzerinde çalıştığını iddia etti.Fenerbahçe'den konu hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi.

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