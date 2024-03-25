https://sputniknews.com.tr/20240325/elazigda-maden-ocaginda-gocuk-2-yarali-1082035064.html

Elazığ’da maden ocağında göçük: 2 yaralı

Elazığ’da maden ocağında göçük: 2 yaralı

Sputnik Türkiye

Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T16:59+0300

2024-03-25T16:59+0300

2024-03-25T16:59+0300

türkiye

maden

maden ocağı

maden faciası

kaza

elazığ

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Elazığ'ın Palu ilçesine Dereboyu mevkiinde maden ocağında göçük meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madende işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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türkiye

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maden, maden ocağı, maden faciası, kaza, elazığ