https://sputniknews.com.tr/20240325/elazigda-maden-ocaginda-gocuk-2-yarali-1082035064.html
Elazığ’da maden ocağında göçük: 2 yaralı
Elazığ’da maden ocağında göçük: 2 yaralı
Sputnik Türkiye
Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T16:59+0300
2024-03-25T16:59+0300
2024-03-25T16:59+0300
türkiye
maden
maden ocağı
maden faciası
kaza
elazığ
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Elazığ'ın Palu ilçesine Dereboyu mevkiinde maden ocağında göçük meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madende işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240320/erzincanda-altin-madeni-sahasindaki-toprak-kaymasina-iliskin-bir-muhendis-daha-tutuklandi-1081888478.html
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maden, maden ocağı, maden faciası, kaza, elazığ
maden, maden ocağı, maden faciası, kaza, elazığ
Elazığ’da maden ocağında göçük: 2 yaralı
Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Elazığ'ın Palu ilçesine Dereboyu mevkiinde maden ocağında göçük meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, madende işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.