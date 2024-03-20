https://sputniknews.com.tr/20240320/erzincanda-altin-madeni-sahasindaki-toprak-kaymasina-iliskin-bir-muhendis-daha-tutuklandi-1081888478.html

Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin bir mühendis daha tutuklandı

Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin bir mühendis daha tutuklandı

Sputnik Türkiye

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada bir mühendis daha tutuklandı. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T17:20+0300

2024-03-20T17:20+0300

2024-03-20T17:20+0300

türkiye

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facia

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tutuklama

mühendis

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İliç'teki maden ocağında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.Maden ocağında sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K, ifade için savcılığa çağırıldı. İfadesi alınan mühendis, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.Daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240222/murat-kurumdan-ilic-aciklamasi-ced-raporuyla-toprak-kaymasinin-ne-alakasi-var-1080988534.html

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cumhuriyet başsavcılığı, erzincan, iliç, altın madeni, facia, maden faciası, tutuklama, mühendis