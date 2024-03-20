https://sputniknews.com.tr/20240320/erzincanda-altin-madeni-sahasindaki-toprak-kaymasina-iliskin-bir-muhendis-daha-tutuklandi-1081888478.html
Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin bir mühendis daha tutuklandı
Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin bir mühendis daha tutuklandı
Sputnik Türkiye
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada bir mühendis daha tutuklandı. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T17:20+0300
2024-03-20T17:20+0300
2024-03-20T17:20+0300
türkiye
cumhuriyet başsavcılığı
erzincan
iliç
altın madeni
facia
maden faciası
tutuklama
mühendis
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İliç'teki maden ocağında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.Maden ocağında sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K, ifade için savcılığa çağırıldı. İfadesi alınan mühendis, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.Daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240222/murat-kurumdan-ilic-aciklamasi-ced-raporuyla-toprak-kaymasinin-ne-alakasi-var-1080988534.html
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cumhuriyet başsavcılığı, erzincan, iliç, altın madeni, facia, maden faciası, tutuklama, mühendis
cumhuriyet başsavcılığı, erzincan, iliç, altın madeni, facia, maden faciası, tutuklama, mühendis
Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin bir mühendis daha tutuklandı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada bir mühendis daha tutuklandı.
İliç'teki maden ocağında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Maden ocağında sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K, ifade için savcılığa çağırıldı. İfadesi alınan mühendis, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.