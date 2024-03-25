https://sputniknews.com.tr/20240325/ekonomi-profesoru-sachs-abdnin-dunyayi-yonettigini-sanmasi-dunya-genelinde-gerginlige-yol-aciyor-1082024791.html
Ekonomi Profesörü Sachs: ABD’nin dünyayı yönettiğini sanması dünya genelinde gerginliğe yol açıyor
Ekonomi Profesörü Sachs: ABD’nin dünyayı yönettiğini sanması dünya genelinde gerginliğe yol açıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin hâlâ dünyayı yönettiğine inanmasının çok tehlikeli olduğunu ve dünya genelinde gerginliğe yol açtığını söyleyen ekonomist Jeffrey Sachs, Washington’un... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
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ABD’deki Columbia Üniversitesi’nden Prof. Jeffrey Sachs, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen China Development Forum kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Ticaretteki gerilimlerin aslında ABD’nin Çin’in ekonomik ilerlemesini yavaşlatma girişimlerinin sonucu olduğunu biliyoruz. Bu, çok kutupluluğun artık bir gerçeklik haline geldiği bir dünyada ABD’nin hegemonyayı veya tek kutupluluğu koruma girişiminin bir parçası. Böylece, Ukrayna’da savaşa yol açan gerilimin aynısı ABD ve Çin arasındaki gerilimli ilişkilere de yansıyor” dedi.ABD’nin çok kutupluluğu kabul etmesinin çözüm olacağını kaydeden uzan, “ABD siyasi sınıfı hâlâ dünyadaki temel olgulardan kopuk. ABD hâlâ dünyayı yönettiğine inanıyor. Elbette bu, son derece naif ve inanılmaz derecede tehlikeli, her yerde gerginliğe yol açıyor” yorumunda bulundu.ABD’nin en kısa zamanda Rusya, Çin ve çok kutuplu dünyanın diğer büyük güçleriyle uyum içinde çalışmaya ihtiyacı olduğunu anlaması umudunu dile getiren Sachs, “Bunu yaptıklarında, yeni barışçıl işbirliği dönemi başlayacak. Dolayısıyla pek çok şeyin, ABD politikasının dünya ekonomisinin ve dünya politikasının yeni gerçeklerini anlayıp anlayamayacağına bağlı olduğuna inanıyorum” diye ekledi.Çin’le ‘ticaret savaşı’ başlatan Başkanı Donald Trump’ın yönetimi sırasında, Pekin ve Washington arasındaki ilişkiler soğuma yaşandı. Joe Biden’ın başkanlığa gelmesiyle durum düzelmedi, aksine daha da kötüleşti. Dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti ve Çin balonunun ABD’nin hava sahasında vurulması dahil bir dizi olay, diplomatik çatışmada yeni tura ve Çin’in birçok alanda ABD’yle işbirliğini boykot etmesine yol açtı.
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abd, nato, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, donald trump, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
abd, nato, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, donald trump, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
Ekonomi Profesörü Sachs: ABD’nin dünyayı yönettiğini sanması dünya genelinde gerginliğe yol açıyor
ABD’nin hâlâ dünyayı yönettiğine inanmasının çok tehlikeli olduğunu ve dünya genelinde gerginliğe yol açtığını söyleyen ekonomist Jeffrey Sachs, Washington’un başta Rusya ve Çin olmak üzere çok kutuplu dünyanın diğer ülkeleriyle uyum içinde çalışmaya ihtiyacı olduğunu anladığında yeni barışçıl işbirliği döneminin başlayacağını belirtti.
ABD’deki Columbia Üniversitesi’nden Prof. Jeffrey Sachs, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen China Development Forum kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Ticaretteki gerilimlerin aslında ABD’nin Çin’in ekonomik ilerlemesini yavaşlatma girişimlerinin sonucu olduğunu biliyoruz. Bu, çok kutupluluğun artık bir gerçeklik haline geldiği bir dünyada ABD’nin hegemonyayı veya tek kutupluluğu koruma girişiminin bir parçası. Böylece, Ukrayna’da savaşa yol açan gerilimin aynısı ABD ve Çin arasındaki gerilimli ilişkilere de yansıyor” dedi.
ABD’nin çok kutupluluğu kabul etmesinin çözüm olacağını kaydeden uzan, “ABD siyasi sınıfı hâlâ dünyadaki temel olgulardan kopuk. ABD hâlâ dünyayı yönettiğine inanıyor. Elbette bu, son derece naif ve inanılmaz derecede tehlikeli, her yerde gerginliğe yol açıyor” yorumunda bulundu.
ABD’nin en kısa zamanda Rusya, Çin ve çok kutuplu dünyanın diğer büyük güçleriyle uyum içinde çalışmaya ihtiyacı olduğunu anlaması umudunu dile getiren Sachs, “Bunu yaptıklarında, yeni barışçıl işbirliği dönemi başlayacak. Dolayısıyla pek çok şeyin, ABD politikasının dünya ekonomisinin ve dünya politikasının yeni gerçeklerini anlayıp anlayamayacağına bağlı olduğuna inanıyorum” diye ekledi.
Çin’le ‘ticaret savaşı’ başlatan Başkanı Donald Trump’ın yönetimi sırasında, Pekin ve Washington arasındaki ilişkiler soğuma yaşandı. Joe Biden’ın başkanlığa gelmesiyle durum düzelmedi, aksine daha da kötüleşti. Dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti ve Çin balonunun ABD’nin hava sahasında vurulması dahil bir dizi olay, diplomatik çatışmada yeni tura ve Çin’in birçok alanda ABD’yle işbirliğini boykot etmesine yol açtı.