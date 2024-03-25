https://sputniknews.com.tr/20240325/dunyanin-en-atesli-taraftar-gruplari-aciklandi-super-ligden-sadece-1-takim-var-1082019537.html

Dünyanın en 'ateşli' taraftar grupları açıklandı: Süper Lig'den sadece 1 takım var

Dünyanın en 'ateşli' taraftar grupları açıklandı: Süper Lig'den sadece 1 takım var

Sputnik Türkiye

Dünya çapında tanınan spor platformu Sports Brief, dünyanın en ateşli ve etkili taraftar gruplarını belirlediği bir liste yayınladı. Yayınlanan listede, futbol... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T11:12+0300

2024-03-25T11:12+0300

2024-03-25T11:12+0300

yaşam

süper lig

taraftar

galatasaray

galatasaray sk

borussia dortmund

manchester united

barcelona

bayern münih

juventus

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Sports Brief'in yaptığı derlemede, kulüp ve milli takım düzeyinde toplamda 25 takımın taraftar grupları incelendi. Ancak dikkat çeken bir detay vardı. Süper Lig'den yalnızca bir takım bu prestijli listeye girmeyi başardı.Hangi takımın, dünyanın en ateşli taraftar grupları aşağıdaki gibi:1- Borussia Dortmund2- Manchester United3- Barcelona4- Real Madrid5- Bayern Münih6- Schalke 047- Arsenal8- Borussia Mönchengladbach9- Hamburger SV10- Newcastle United11- Juventus12- İspanya Milli Takımı13- İtalya Milli Takımı14- Galatasaray15- Liverpool

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süper lig, taraftar, galatasaray, galatasaray sk, borussia dortmund, manchester united, barcelona, bayern münih, juventus