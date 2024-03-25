https://sputniknews.com.tr/20240325/dunyanin-en-atesli-taraftar-gruplari-aciklandi-super-ligden-sadece-1-takim-var-1082019537.html
Dünyanın en 'ateşli' taraftar grupları açıklandı: Süper Lig'den sadece 1 takım var
Dünyanın en 'ateşli' taraftar grupları açıklandı: Süper Lig'den sadece 1 takım var
Sputnik Türkiye
Dünya çapında tanınan spor platformu Sports Brief, dünyanın en ateşli ve etkili taraftar gruplarını belirlediği bir liste yayınladı. Yayınlanan listede, futbol... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T11:12+0300
2024-03-25T11:12+0300
2024-03-25T11:12+0300
yaşam
süper lig
taraftar
galatasaray
galatasaray sk
borussia dortmund
manchester united
barcelona
bayern münih
juventus
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Sports Brief'in yaptığı derlemede, kulüp ve milli takım düzeyinde toplamda 25 takımın taraftar grupları incelendi. Ancak dikkat çeken bir detay vardı. Süper Lig'den yalnızca bir takım bu prestijli listeye girmeyi başardı.Hangi takımın, dünyanın en ateşli taraftar grupları aşağıdaki gibi:1- Borussia Dortmund2- Manchester United3- Barcelona4- Real Madrid5- Bayern Münih6- Schalke 047- Arsenal8- Borussia Mönchengladbach9- Hamburger SV10- Newcastle United11- Juventus12- İspanya Milli Takımı13- İtalya Milli Takımı14- Galatasaray15- Liverpool
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süper lig, taraftar, galatasaray, galatasaray sk, borussia dortmund, manchester united, barcelona, bayern münih, juventus
süper lig, taraftar, galatasaray, galatasaray sk, borussia dortmund, manchester united, barcelona, bayern münih, juventus
Dünyanın en 'ateşli' taraftar grupları açıklandı: Süper Lig'den sadece 1 takım var
Dünya çapında tanınan spor platformu Sports Brief, dünyanın en ateşli ve etkili taraftar gruplarını belirlediği bir liste yayınladı. Yayınlanan listede, futbol dünyasının en coşkulu taraftarlarının hangi takımlarda olduğu merak konusu oldu.
Sports Brief'in yaptığı derlemede, kulüp ve milli takım düzeyinde toplamda 25 takımın taraftar grupları incelendi. Ancak dikkat çeken bir detay vardı. Süper Lig'den yalnızca bir takım bu prestijli listeye girmeyi başardı.
Hangi takımın, dünyanın en ateşli taraftar grupları aşağıdaki gibi:
8- Borussia Mönchengladbach