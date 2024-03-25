Çukurova Belediye Başkanı'ndan ön seçim iddiası: 'CHP'de pusu kültürü oluştu'

"Şu anki yönetim kadrosu bize düşman gibi davrandı, intikam alır gibi hareket edildi. Önceden çağırıp "sizi kadromuzda düşünmüyoruz. Siz Kemal Beyin arkasında durdunuz. Kendimize yakın isimleri başkan adayı yapacağız" deselerdi hayhay derdik. CHP'de bir pusu kültürü oluşmaya başladı. Bizlere resmen pusu kurdular. Kurultay ve sonrasında genel başkan "şeref namus sözü veriyorum ki ön seçim yapacağım" dedi. Söz verdikten sonra ön seçim yapmamak nedir? Sonra dedi ki "başarılı olan başkanlarla aynen devam edeceğiz" dedi.