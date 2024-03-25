https://sputniknews.com.tr/20240325/cukurova-belediye-baskanindan-on-secim-iddiasi-chpde-pusu-kulturu-olustu-1082022740.html
Çukurova Belediye Başkanı'ndan ön seçim iddiası: 'CHP'de pusu kültürü oluştu'
Çukurova Belediye Başkanı'ndan ön seçim iddiası: 'CHP'de pusu kültürü oluştu'
Sputnik Türkiye
Çukurova Belediye başkanı Soner Çetin, CHP yönetimi tarafından kendisine pusu kurulduğunu iddia ederek "CHP'de bir pusu kültürü oluşmaya başladı. bizlere... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T12:02+0300
2024-03-25T12:02+0300
2024-03-25T12:02+0300
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CHP'den istifa ederek İYİ Parti'den aday olan Çukurova Belediye başkanı Soner Çetin, istifa sürecini CNN TÜRK'te anlattı. Çukurova Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Soner Çetin, verilen sözlerin tutulmadığını iddia etti ve yaşananları şu şekilde anlattı:
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çukurova, adana, soner çetin, kumpas, özgür özel, belediye başkanı, cumhuriyet halk partisi (chp)
çukurova, adana, soner çetin, kumpas, özgür özel, belediye başkanı, cumhuriyet halk partisi (chp)
Çukurova Belediye Başkanı'ndan ön seçim iddiası: 'CHP'de pusu kültürü oluştu'
Çukurova Belediye başkanı Soner Çetin, CHP yönetimi tarafından kendisine pusu kurulduğunu iddia ederek "CHP'de bir pusu kültürü oluşmaya başladı. bizlere resmen pusu kurdular. Kurdukları pusuya kendileri düştüler." dedi.
CHP'den istifa ederek İYİ Parti'den aday olan Çukurova Belediye başkanı Soner Çetin, istifa sürecini CNN TÜRK'te anlattı.
Çukurova Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Soner Çetin, verilen sözlerin tutulmadığını iddia etti ve yaşananları şu şekilde anlattı:
"Şu anki yönetim kadrosu bize düşman gibi davrandı, intikam alır gibi hareket edildi. Önceden çağırıp "sizi kadromuzda düşünmüyoruz. Siz Kemal Beyin arkasında durdunuz. Kendimize yakın isimleri başkan adayı yapacağız" deselerdi hayhay derdik. CHP'de bir pusu kültürü oluşmaya başladı. Bizlere resmen pusu kurdular. Kurultay ve sonrasında genel başkan "şeref namus sözü veriyorum ki ön seçim yapacağım" dedi. Söz verdikten sonra ön seçim yapmamak nedir? Sonra dedi ki "başarılı olan başkanlarla aynen devam edeceğiz" dedi.