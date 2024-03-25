https://sputniknews.com.tr/20240325/bmgkda-gazzede-ramazan-ayinda-acilen-ateskes-saglanmasi-talep-edilen-karar-tasarisi-kabul-edildi-1082035995.html
BMGK'da Gazze'de ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi
BMGK'da Gazze'de ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi
Sputnik Türkiye
BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T17:45+0300
2024-03-25T17:45+0300
2024-03-25T17:52+0300
gazze
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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde, Gazze Şeridi’nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden karar kabul edildi. ABD, oylamada çekimser kaldı.
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gazze, gazze şeridi, son dakika, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk
gazze, gazze şeridi, son dakika, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk
BMGK'da Gazze'de ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi
17:45 25.03.2024 (güncellendi: 17:52 25.03.2024)
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BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde, Gazze Şeridi’nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden karar kabul edildi. ABD, oylamada çekimser kaldı.