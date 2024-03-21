https://sputniknews.com.tr/20240321/belcika-liderinden-gazze-isyani-ot-yiyerek-karinlarini-doyurmaya-calisanlari-goruyoruz-1081919975.html

Belçika liderinden Gazze isyanı: Ot yiyerek karınlarını doyurmaya çalışanları görüyoruz

Belçika liderinden Gazze isyanı: Ot yiyerek karınlarını doyurmaya çalışanları görüyoruz

Sputnik Türkiye

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Gazze'ye insani yardımların kara yolundan sağlanmasına izin verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İnsan eliyle yaratılan... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T17:16+0300

2024-03-21T17:16+0300

2024-03-21T17:16+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze şeridi

gazze

soykırım

belçika

alexander de croo

brüksel

avrupa birliği

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin girişinde basına açıklamalarda bulunan De Croo, Gazze'deki durumun ‘dramatik’ olduğunu vurgularken, “Bugün ot yiyerek karınlarını doyurmaya çalışan, kıtlığın eşiğinde olan insanlar görüyoruz" ifadesini kullandı.De Croo, bölgede barışın sağlanması için Avrupa'nın sorumluluk alması gerektiğini aktararak, "Avrupa'nın takip etmek yerine liderlik etmesi gerekiyor. Esirlerin serbest bırakılması için derhal ateşkes talep etme ve herkesi iki devletli çözüm müzakerelerine yönlendirme konusunda net olmamızın zamanı gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.Ülkesinin şimdiye kadar Gazze'ye havadan çok sayıda insani yardımda bulunduğunu ve Kıbrıs Adası'ndan deniz koridoruyla yapılacak yardımlara da dahil olacağını dile getiren De Croo, "Ama bu da bir çözüm değil. Yapılması gerekli ama çözüm değil. Gerçek çözüm karadan erişimdir" şeklinde konuştu.De Croo, Gazze'ye insani yardımların kara yolundan sağlanmasına izin verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İnsan eliyle yaratılan krizin Gazze nüfusunun yarısını kıtlığın eşiğine getirmesi kabul edilemez" eleştirisinde bulundu.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2.3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.Gazze Şeridi'nin en güneyinde Mısır sınırında yer alan, İsrail saldırılarından önce 280 bin olan Refah kentinin nüfusu 5 katından fazla artarak 1.5 milyona ulaştı.Uluslararası çapta İsrail'e Refah'a kara saldırısı düzenlememe konusunda uyarılar yapılmasına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sık sık Refah'a yönelik saldırı planını dile getiriyor.Iraklı gruplar Tel-Aviv’de elektrik santraline İHA saldırısı düzenlediIraklı silahlı oluşumlar, İsrail’in başkenti Tel-Aviv’de bir elektrik santraline insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.Sosyal medyadan yapılan duyuruda, “Irak İslami Direniş savaşçıları, 21 Mart 2024 Perşembe günü şafak vakti, Tel Aviv’deki bir elektrik santraline insansız hava aracıyla saldırdı” ifadesi kullanıldı.Iraklı gruplar, “Siyonistlerin savunmasız Filistinli sivilleri katletmesine yanıt olarak işgale direniş ve Gazze Şeridi’ndeki halkımıza destek amacıyla başlatılan operasyonlar kapsamında, düşmanın güçlü noktalarını vurmaya devam edeceği” açıklamasında bulundu.İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 31 bin 923 Filistinli hayatını kaybederken 74 bin 96 kişi de yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20240320/fko-yonetim-kurulu-uyesi-israil-filistin-halkina-yonelik-imha-savasini-surduruyor-1081890695.html

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israil, israil-filistin, gazze şeridi, gazze, soykırım, belçika, alexander de croo , brüksel, avrupa birliği