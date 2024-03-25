https://sputniknews.com.tr/20240325/bebek-satisi-yapildigi-iddia-edilen-internet-sitesi-hakkinda-bakanlik-harekete-gecti-1082036401.html
Bebek satışı yapıldığı iddia edilen internet sitesi hakkında bakanlık harekete geçti
Bebek satışı yapıldığı iddia edilen internet sitesi hakkında bakanlık harekete geçti
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bebek satışı yapıldığı iddia edilen internet sitesi hakkında şikayette bulundu ve erişim engeli talep etti. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T17:59+0300
2024-03-25T17:59+0300
2024-03-25T17:59+0300
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bebek
Bebek satışı yapıldığı iddia edilen internet sitesi hakkında bakanlık harekete geçti
Ayrıntılar geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bebek satışı yapıldığı iddia edilen internet sitesi hakkında şikayette bulundu ve erişim engeli talep etti.