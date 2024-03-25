Bebek satışı yapıldığı iddia edilen internet sitesi hakkında bakanlık harekete geçti

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Ayrıntılar geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bebek satışı yapıldığı iddia edilen internet sitesi hakkında şikayette bulundu ve erişim engeli talep etti.