https://sputniknews.com.tr/20240325/bakan-yerlikaya-duyurdu-suikast-hazirliginda-olan-organize-suc-orgutu-uyeleri-yakalandi-1082013909.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: Suikast hazırlığında olan organize suç örgütü üyeleri yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Suikast hazırlığında olan organize suç örgütü üyeleri yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Barış Boyun’ un (Yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren 'Mahzen-19'... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T08:01+0300

2024-03-25T08:01+0300

2024-03-25T08:29+0300

türkiye

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operasyon

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Elebaşı Barış Boyun’ un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit eidlen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu habere göre, Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı.

https://sputniknews.com.tr/20240325/meteoroloji-ve-valilikten-pes-pese-firtina-uyarisi-istanbul-izmir-ankara-ve-20-ile-sari-alarm-1082011468.html

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