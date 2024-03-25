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https://sputniknews.com.tr/20240325/bakan-yerlikaya-duyurdu-suikast-hazirliginda-olan-organize-suc-orgutu-uyeleri-yakalandi-1082013909.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Suikast hazırlığında olan organize suç örgütü üyeleri yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Suikast hazırlığında olan organize suç örgütü üyeleri yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Barış Boyun’ un (Yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren 'Mahzen-19'... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
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Elebaşı Barış Boyun’ un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit eidlen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu habere göre, Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı.
https://sputniknews.com.tr/20240325/meteoroloji-ve-valilikten-pes-pese-firtina-uyarisi-istanbul-izmir-ankara-ve-20-ile-sari-alarm-1082011468.html
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ali yerlikaya, operasyon, suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü, suç kaydı, suç örgütü, organize suç çetesi, suikast, suikast girişimi, talimat
ali yerlikaya, operasyon, suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü, suç kaydı, suç örgütü, organize suç çetesi, suikast, suikast girişimi, talimat

Bakan Yerlikaya duyurdu: Suikast hazırlığında olan organize suç örgütü üyeleri yakalandı

08:01 25.03.2024 (güncellendi: 08:29 25.03.2024)
© AAİsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon
İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2024
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Barış Boyun’ un (Yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren 'Mahzen-19' operasyonları düzenlendiğini duyurdu.
Elebaşı Barış Boyun’ un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit eidlen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu habere göre, Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı.
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