Bakan Işıkhan'dan emeklilere özel indirim ve kampanya açıklaması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Beyaz Saray açıkladı: Ukrayna ordusu geri çekiliyor
00:00
2 dk
SESLİ HABER
Putin, BRICS ülkeleri arasındaki ödeme sistemine ilişkin konuştu
00:13
1 dk
SESLİ HABER
Trump: ABD’yi Biden yönetmiyor
00:27
1 dk
SESLİ HABER
Scholz'dan Ukrayna için cesaret sınavı benzetmesi
01:00
2 dk
SESLİ HABER
Romanyalı militanlar Rusya’nın sınır köylerine düzenlenen saldırıyı paylaştı
01:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, gizlice Kiev'e gitti
01:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus kaynaklar: Seçimlere yönelik siber saldırı düzenlendi
01:38
2 dk
SESLİ HABER
FKÖ: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
02:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Nuland, dünyayı nükleer savaş eşiğine getirdi
02:14
2 dk
SESLİ HABER
İtalya’dan uyarı: 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir hata
02:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus elçi Yerhov, Türk-ABD uzlaşısı sonrası Rus-Türk ticaretininin nasıl etkileneceğini yorumladı
03:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız vekilden seçim yorumu: Macron’un sözleri Putin’e yaradı
03:12
2 dk
SESLİ HABER
Moskova'dan Paris'e 'Ukrayna'ya gönderilen tüm Fransız askerler öldürülecek'
04:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de 16 eyalet Biden’e karşı dava açtı
04:10
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İngiltere’ye yanıt: Kate Middleton’u arayın
05:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı Basını: Çin boykot edebilir
05:12
1 dk
SESLİ HABER
İlk MS-21 uçakları 2025’te teslim edilecek
05:25
1 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı saldırganlığına Rusya kılıfı
09:06
12 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Japonya'ya 'Kiev'in suç ortağı olmayın' uyarısı
11:15
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan olası Erdoğan-Esad zirvesine ilişkin açıklama: İlişkilerin normalleşmesi iki ülkeye bağlı
11:34
1 dk
SESLİ HABER
Asker gönderecekti, ithalatı kısıtlama çağrısına katıldı
11:41
2 dk
SESLİ HABER
Belgorod Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlayan zanlı yakalandı
11:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
SESLİ HABER
İlaçların özellikleri hastalardan gizlendi
12:14
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: AB, Türkiye’nin önüne imkansız koşullar koyuyor
12:21
4 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı saldırganlığına Rusya kılıfı
12:44
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
9 dk
GÜNDEM DIŞI
Özlem Çetinkaya: ”Bir yere sıkışıyorsam, gerçeklik algımı bozup bir hikaye yazıp öyle sıyırılıyorum”
16:09
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
GÜNDEM DIŞI
İhsan Oktay Anar Sözlüğü editörü: “Söz varlığını, eserlerdeki cümlelerle tanıklamaya çalıştık”
17:08
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Rogov açıkladı: Zelenskiy'in isyanları bastırmak için Fransız birliklerine ihtiyacı var
18:14
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzmandan Rusya’ya övgü: Muazzam üstünlüğe sahipler
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Fransız askerlerin Ukrayna'ya girmesi ihtimaliyle ilgili açıklama
18:44
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı yüzünden dünya genelindeki gıda sorunu daha da kötüleşecek
18:52
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den silah satışını durduran Kanada’ya tepki
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerler Zelenskiy’i suçladı
20:07
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı saldırganlığına Rusya kılıfı
20:19
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin tek çölü: Karapınar
21:00
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Zimbabve’ye karşılıksız 25 bin ton buğday
21:17
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: AB, Ukrayna'ya askeri yardımı güçlendirmeye çalışıyor
21:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'nin içişlerine müdahale ediyor
21:37
3 dk
SESLİ HABER
Almanya: Putin'i tebrik etmeyeceğiz
21:48
1 dk
SESLİ HABER
İlaçların özellikleri hastalardan gizlendi
00:00
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Zimbabve’ye karşılıksız 25 bin ton buğday
00:43
2 dk
SESLİ HABER
Trump: ABD’yi Biden yönetmiyor
00:52
1 dk
SESLİ HABER
İlk MS-21 uçakları 2025’te teslim edilecek
01:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: AB, Ukrayna'ya askeri yardımı güçlendirmeye çalışıyor
01:15
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerler Zelenskiy’i suçladı
01:29
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’den silah satışını durduran Kanada’ya tepki
01:42
2 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, gizlice Kiev'e gitti
01:50
2 dk
SESLİ HABER
İtalya’dan uyarı: 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir hata
02:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus elçi Yerhov, Türk-ABD uzlaşısı sonrası Rus-Türk ticaretininin nasıl etkileneceğini yorumladı
02:12
2 dk
SESLİ HABER
FKÖ: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
02:25
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Nuland, dünyayı nükleer savaş eşiğine getirdi
02:35
2 dk
SESLİ HABER
Rus kaynaklar: Seçimlere yönelik siber saldırı düzenlendi
02:47
2 dk
SESLİ HABER
Putin, BRICS ülkeleri arasındaki ödeme sistemine ilişkin konuştu
03:00
1 dk
SESLİ HABER
Belgorod Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlayan zanlı yakalandı
03:16
1 dk
SESLİ HABER
Asker gönderecekti, ithalatı kısıtlama çağrısına katıldı
03:28
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzmandan Rusya’ya övgü: Muazzam üstünlüğe sahipler
03:42
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Fransız askerlerin Ukrayna'ya girmesi ihtimaliyle ilgili açıklama
04:00
2 dk
SESLİ HABER
Scholz'dan Ukrayna için cesaret sınavı benzetmesi
04:14
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: AB, Türkiye’nin önüne imkansız koşullar koyuyor
04:26
4 dk
SESLİ HABER
ABD’de 16 eyalet Biden’e karşı dava açtı
04:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı saldırganlığına Rusya kılıfı
07:11
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Türkiye siyasetinin çok ciddi bir kaliteli insan kaynağı sorunu var'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hakan Eğinlioğlu: Çin’den 1 milyon turist hedefi içerisindeyiz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Doğmamış bebeği ultrason fotoğrafı ile internetten satışa koydular.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Eğitimde teknoloji kullanımında geldiğimiz son durum
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan AB’ye tehdit
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Macaristan’dan Ukrayna’ya dair kritik açıklama
18:15
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ABD’nin dünyayı yönettiğini sanması çok tehlikeli
18:25
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Hastane masraflarını TSK üstlenmişti
18:35
8 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan ‘Ukrayna’ iddialarını yalanladı
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Batı medyası uyardı: Rusya, Çin ve İran ittifakı Batı için kabusa dönüşebilir
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Musk, ABD seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Ukrayna’da kötümser güçler yükseliyor
19:31
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Washington’un Crocus açıklamalarını yorumladı
19:51
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, NATO’ya sinyal verdi
20:16
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240325/bakan-isikhandan-emeklilere-ozel-indirim-ve-kampanya-aciklamasi-1082037765.html
Bakan Işıkhan'dan emeklilere özel indirim ve kampanya açıklaması
Bakan Işıkhan'dan emeklilere özel indirim ve kampanya açıklaması
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T18:56+0300
2024-03-25T18:56+0300
türkiye
vedat ışıkhan
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0f/1075496862_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e2d0d27584e1e676d9c142812e5c29c8.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere özel indirimler sağlayacağız. Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarının temellerini atacağız" dedi.Işıkhan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4.5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu, dolar bazında milli gelirde Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doların aşıldığını söyledi.Kişi başına milli gelirin de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyini gördüğünü vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:Işıkhan, tüm engellere ve finansal krizlere rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarla büyüdüğüne dikkati çekerek, yıl sonu itibarıyla enflasyonun düşüşe geçeceğini belirtti.İşçisiyle, işvereniyle, emekçisiyle, memur ve emeklisiyle 85 milyon vatandaşın refahının, aynı zamanda Türkiye'nin refahı ve gücü demek olduğunu vurgulayan Işıkhan, emeklilerin bu refahı en çok hak edenler arasında yer aldığını dile getirdi.AK Parti olarak attıkları adımlarla, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi inşa ettiklerine değinen Işıkhan, şöyle devam etti.Emeklilere özel indirim ve kampanyaKamu bankalarında emekli aylığı promosyon ödemelerini, emekli ve hak sahiplerinin aldığı aylık miktarına göre yaklaşık 2 katına çıkardıklarını hatırlatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:Bakan Işıkhan ayrıca "Kıymetli emeklilerimiz müsterih olsun, muhalefetin tahriklerine kapılmasın. Emekliler, bizim başımızın tacı. Nasıl emeklilerimize dokunacak en iyi ve en yeni politikaları bugüne kadar AK Parti hayata geçirdiyse bundan sonra da aynı şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz. Liderimizin her zaman söylediği gibi, denge ve disiplin içinde ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe artan refahtan pay vereceğimiz en büyük kesim yine emeklilerimiz olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240325/ikramiye-odemelerinin-tarihi-belli-oldu-1082018106.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0f/1075496862_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_29bd1bf61e7f3e49f510e1b4d15f0939.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vedat ışıkhan, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
vedat ışıkhan, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi

Bakan Işıkhan'dan emeklilere özel indirim ve kampanya açıklaması

18:56 25.03.2024
© AA Vedat Işıkhan
 Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2024
© AA
Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız" açıklamasında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere özel indirimler sağlayacağız. Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarının temellerini atacağız" dedi.
Işıkhan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4.5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu, dolar bazında milli gelirde Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doların aşıldığını söyledi.
Kişi başına milli gelirin de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyini gördüğünü vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:
"2023 yılı iş gücü verileri açıklandı. 2023 yılında işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişiye geriledi. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesindedir. Hem kadın hem genç hem de toplam istihdam oranı ve iş gücüne katılım oranı son 21 yılın en yüksek düzeyindedir. Kıymetli kardeşlerim tüm bunları sizlerle birlikte başardık. Bu birlik ve beraberlik ruhuyla, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak ve her alanda geliştirmeye devam edeceğiz."
Işıkhan, tüm engellere ve finansal krizlere rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarla büyüdüğüne dikkati çekerek, yıl sonu itibarıyla enflasyonun düşüşe geçeceğini belirtti.
İşçisiyle, işvereniyle, emekçisiyle, memur ve emeklisiyle 85 milyon vatandaşın refahının, aynı zamanda Türkiye'nin refahı ve gücü demek olduğunu vurgulayan Işıkhan, emeklilerin bu refahı en çok hak edenler arasında yer aldığını dile getirdi.
AK Parti olarak attıkları adımlarla, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi inşa ettiklerine değinen Işıkhan, şöyle devam etti.
"İlaç kuyruklarından maaş kuyruklarına, emeklilerimize zulüm olan her uygulamayı biz bitirdik. Seyyanen ve oransal artışlarla emekli aylıklarında reel olarak yüzde 87 ile 636 oranında artış sağladık. En son kıymetli emeklilerimize minnet ve saygımızı ifade etmek, emeklilerimizin gündemimizde olduğunu ve onların hayatlarını her yönden kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam edeceğimizi duyurmak adına Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2024 yılını emekliler yılı ilan ettik. Emekliler yılı kapsamında, bankalarla yeni bir emekli aylığı promosyon ödemesi sürecini başlattık. Biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumumuz, bankalar aracılığıyla emekli maaşlarını ödemektedir. 2017'de emeklilerimize ilk kez banka promosyonu ödenmesini yine biz başlatmıştık."

Emeklilere özel indirim ve kampanya

Kamu bankalarında emekli aylığı promosyon ödemelerini, emekli ve hak sahiplerinin aldığı aylık miktarına göre yaklaşık 2 katına çıkardıklarını hatırlatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"SGK olarak, diğer bankalarla da kamu bankalarının miktarları asgari olacak şekilde promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz, bankalara başvurarak bu promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler. Kamu bankalarında başvurular bugün başladı. Ayrıca emeklilerimize bayram ikramiyesi ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesinde 2-5 Nisan arasında banka hesaplarına yatırılacak. Bunun dışında, emeklilerimizin yaşam kalitesini artıracak, fiziksel ve ruhsal sağlık, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı, emekliler yılı kapsamında hayata geçiriyoruz. PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere özel indirimler sağlayacağız. Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarının temellerini atacağız. Bunun gibi emeklilerimize imtiyaz sağlayan birçok uygulamayı emekliler yılı kapsamında günbegün kamuoyuyla paylaşacağız."
Bakan Işıkhan ayrıca "Kıymetli emeklilerimiz müsterih olsun, muhalefetin tahriklerine kapılmasın. Emekliler, bizim başımızın tacı. Nasıl emeklilerimize dokunacak en iyi ve en yeni politikaları bugüne kadar AK Parti hayata geçirdiyse bundan sonra da aynı şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz. Liderimizin her zaman söylediği gibi, denge ve disiplin içinde ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe artan refahtan pay vereceğimiz en büyük kesim yine emeklilerimiz olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2024
EKONOMİ
Emeklilerin bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
10:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала