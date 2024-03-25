https://sputniknews.com.tr/20240325/b-sinifi-ehliyete-duzenleme-mi-geliyor-1082018511.html

B sınıfı ehliyete düzenleme mi geliyor?

B sınıfı ehliyete düzenleme mi geliyor?

Sputnik Türkiye

Yılın ilk aylarında Meclis'ten geçen düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahipleri artık sadece taksi türü araçları değil, farklı türden araçları da kullanabilmek... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

ehliyet

motosiklet

b sınıfı ehliyet

a2 ehliyet

düzenleme

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2024 yılının ilk aylarında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir karar alınmıştı. Meclis'te kabul edilen düzenleme ile B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ilave ehliyet alma zorunluluğundan kurtulmuştu.Milyonlarca sürücüyü sevindiren bu flaş kararla birlikte, B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesi sunulmuş ve ulaşımda çeşitliliğin artması amaçlanmıştı.Halk TV'de yer alan İddialara göre, düzenlemede kapsamı genişletmeye hazırlanan yetkililer, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'lik taşıtları kullanarak şehir içi ulaşımlarını daha pratik ve ekonomik bir şekilde gidermelerinin ardından ek maddeleri kabul etmeye hazırlanıyor.B sınıfı ehliyete sahip sürücülerinin herhangi bir sürücü kursundan “motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması” şartının yeterli görüldüğü yeni düzenlemenin ardından, A2 sınıfı motorların da ilerleyen tarihlerde bu düzenlemenin kapsamına dahil edileceği iddia edilmekte.A2 ehliyet nedir?A2 ehliyetler, 125 CC'nin üstünde yer alan, teknik olarak 35 kW güce kadar olan ve 0.2 kW/kg güç/ağırlık oranıyla sınırlı motosikletleri kapsamak için kullanılan bir ehliyet türüdür.

https://sputniknews.com.tr/20240210/b-sinifi-ehliyetle-a1-sinifi-surucu-belgesiyle-kullanilan-motosikletler-surulebilecek-1080591599.html

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