https://sputniknews.com.tr/20240210/b-sinifi-ehliyetle-a1-sinifi-surucu-belgesiyle-kullanilan-motosikletler-surulebilecek-1080591599.html

B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek

B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, B sınıfı sürücü belgesiyle ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç A1 sınıfı sürücü... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T10:03+0300

2024-02-10T10:03+0300

2024-02-10T10:03+0300

türkiye

ehliye

trafik

resmi gazete

motosiklet

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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek."Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşulları aranacak.Belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere Türkiye sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilecek.İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının birlikte yürütüleceği yönetmeliğe ilişkin şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20240202/ehliyeti-eski-olanlar-dikkat-icisleri-bakanligi-son-tarihi-duyurdu-1080292961.html

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ehliye, trafik, resmi gazete, motosiklet