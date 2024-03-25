https://sputniknews.com.tr/20240325/azerbaycanda-teror-saldirisi-belediye-baskanina-suikast-planlayan-kisi-gozaltina-alindi-1082019069.html
Azerbaycan'da terör saldırısı: Belediye başkanına suikast planlayan kişi gözaltına alındı
Azerbaycan'da terör saldırısı: Belediye başkanına suikast planlayan kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DGS), Lenkeran Şehri Belediye Başkanı'nı suikast planlamakla suçlanan bir adamın yakalandığını duyurdu. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T10:59+0300
2024-03-25T10:59+0300
2024-03-25T10:59+0300
dünya
azerbaycan
rusya
rusya savunma bakanlığı
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
terörizm
terörizmle mücadele
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080657878_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83a80ae08d12622b90bc455a547eb357.jpg
DGS'nin yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın Murmansk kentinde yaşayan Azerbaycan vatandaşı Bahruz Askerov, başka kişilerle birlikte Azerbaycan topraklarında bir terör saldırısı planlıyordu. Askerov'un, Lenkeran Şehri İcra Kurulu Başkanı'na suikast düzenlemek için farklı bölgelerde yaşayan kişilerle gizlice iletişime geçtiği ve bu kişilere suikast planı ile ilgili talimatlar verdiği belirlendi.DGS'nin açıklamasında ayrıca, Askerov'un cumhuriyetin bazı bölgelerinde İngilizce öğretmenliği yapan bir yabancı uyruklu kişiye suikast düzenleme talimatı verdiği de yer aldı.Askerov, DGS tarafından yapılan operasyonda yakalandı ve hakkında 'terörizm', 'kasten adam öldürme' ve 'yasa dışı silah ve mühimmat bulundurma' gibi suçlamalardan dava açıldı. Mahkeme tarafından tutuklama kararı verilen Askerov'un, yabancı bir ülkede terör eğitimi kampları kurma ve bu kamplarda bağlantı kurduğu kişilerle birlikte askeri tatbikatlar düzenleme planı da olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240325/moskovadaki-teror-saldirisi-ardindan-fransada-teror-alarmi-en-ust-seviyeye-cikarildi-1082018151.html
azerbaycan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080657878_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e197a6dba29e7f584cb8c5d0919b78b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
azerbaycan, rusya, rusya savunma bakanlığı, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), terörizm, terörizmle mücadele
azerbaycan, rusya, rusya savunma bakanlığı, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), terörizm, terörizmle mücadele
Azerbaycan'da terör saldırısı: Belediye başkanına suikast planlayan kişi gözaltına alındı
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DGS), Lenkeran Şehri Belediye Başkanı'nı suikast planlamakla suçlanan bir adamın yakalandığını duyurdu.
DGS'nin yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın Murmansk kentinde yaşayan Azerbaycan vatandaşı Bahruz Askerov, başka kişilerle birlikte Azerbaycan topraklarında bir terör saldırısı planlıyordu. Askerov'un, Lenkeran Şehri İcra Kurulu Başkanı'na suikast düzenlemek için farklı bölgelerde yaşayan kişilerle gizlice iletişime geçtiği ve bu kişilere suikast planı ile ilgili talimatlar verdiği belirlendi.
DGS'nin açıklamasında ayrıca, Askerov'un cumhuriyetin bazı bölgelerinde İngilizce öğretmenliği yapan bir yabancı uyruklu kişiye suikast düzenleme talimatı verdiği de yer aldı.
Askerov, DGS tarafından yapılan operasyonda yakalandı ve hakkında 'terörizm', 'kasten adam öldürme' ve 'yasa dışı silah ve mühimmat bulundurma' gibi suçlamalardan dava açıldı. Mahkeme tarafından tutuklama kararı verilen Askerov'un, yabancı bir ülkede terör eğitimi kampları kurma ve bu kamplarda bağlantı kurduğu kişilerle birlikte askeri tatbikatlar düzenleme planı da olduğu belirtildi.