https://sputniknews.com.tr/20240325/azerbaycanda-teror-saldirisi-belediye-baskanina-suikast-planlayan-kisi-gozaltina-alindi-1082019069.html

Azerbaycan'da terör saldırısı: Belediye başkanına suikast planlayan kişi gözaltına alındı

Azerbaycan'da terör saldırısı: Belediye başkanına suikast planlayan kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DGS), Lenkeran Şehri Belediye Başkanı'nı suikast planlamakla suçlanan bir adamın yakalandığını duyurdu. 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T10:59+0300

2024-03-25T10:59+0300

2024-03-25T10:59+0300

dünya

azerbaycan

rusya

rusya savunma bakanlığı

fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

terörizm

terörizmle mücadele

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080657878_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83a80ae08d12622b90bc455a547eb357.jpg

DGS'nin yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın Murmansk kentinde yaşayan Azerbaycan vatandaşı Bahruz Askerov, başka kişilerle birlikte Azerbaycan topraklarında bir terör saldırısı planlıyordu. Askerov'un, Lenkeran Şehri İcra Kurulu Başkanı'na suikast düzenlemek için farklı bölgelerde yaşayan kişilerle gizlice iletişime geçtiği ve bu kişilere suikast planı ile ilgili talimatlar verdiği belirlendi.DGS'nin açıklamasında ayrıca, Askerov'un cumhuriyetin bazı bölgelerinde İngilizce öğretmenliği yapan bir yabancı uyruklu kişiye suikast düzenleme talimatı verdiği de yer aldı.Askerov, DGS tarafından yapılan operasyonda yakalandı ve hakkında 'terörizm', 'kasten adam öldürme' ve 'yasa dışı silah ve mühimmat bulundurma' gibi suçlamalardan dava açıldı. Mahkeme tarafından tutuklama kararı verilen Askerov'un, yabancı bir ülkede terör eğitimi kampları kurma ve bu kamplarda bağlantı kurduğu kişilerle birlikte askeri tatbikatlar düzenleme planı da olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240325/moskovadaki-teror-saldirisi-ardindan-fransada-teror-alarmi-en-ust-seviyeye-cikarildi-1082018151.html

azerbaycan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, rusya, rusya savunma bakanlığı, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), terörizm, terörizmle mücadele