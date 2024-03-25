https://sputniknews.com.tr/20240325/azerbaycan-ukraynaya-muhimmat-sagladigi-iddiasini-yalanladi-bu-yalanlara-daha-once-de-tanik-olduk-1082017127.html
Azerbaycan, Ukrayna’ya mühimmat sağladığı iddiasını yalanladı: Bu yalanlara daha önce de tanık olduk
Azerbaycan, Ukrayna’ya mühimmat sağladığı iddiasını yalanladı: Bu yalanlara daha önce de tanık olduk
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı, Ukrayna’ya topçu mermisi tedarik edildiğine ilişkin Ermeni medyasında çıkan haberi yalanlayarak dezenformasyon olarak... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T09:54+0300
2024-03-25T09:54+0300
2024-03-25T09:55+0300
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askeri yardım
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Ermeni askeri uzman Vladimir Pogosyan, Telegram hesabında, Kiev Mahkemesi’nin Kasım 2023 tarihli belgelerini paylaşarak bir Azerbaycan şirketinin Ukrayna’ya 82 milimetrelik mermi tedarik ettiğini iddia etmişti.Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Medyanın bu konudaki talebine yanıt olarak, bu tür bilgilerin tamamen ‘fake’ ve dezenformasyon olduğunu beyan ederiz. Ermeni Telegram kanallarında benzeri yalan ve asılsız haberleri yayma girişimlerine daha önce de tanık olduk” ifadesini kullandı.Bu iddianın hiçbir dayanağı olmadığını ve ciddiye alınmaması gerektiğini kaydeden Bakanlık, Azerbaycan’ın Ukrayna’ya hiçbir askeri yardımın yapılmadığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240322/rus-ordusu-nikolayevdeki-fuze-parcalari-fabrikasi-ve-muhimmat-deposunu-vurdu-1081931545.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, ermenistan, yalan haber
Azerbaycan, Ukrayna’ya mühimmat sağladığı iddiasını yalanladı: Bu yalanlara daha önce de tanık olduk
09:54 25.03.2024 (güncellendi: 09:55 25.03.2024)
Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı, Ukrayna’ya topçu mermisi tedarik edildiğine ilişkin Ermeni medyasında çıkan haberi yalanlayarak dezenformasyon olarak nitelendirdi.
Ermeni askeri uzman Vladimir Pogosyan, Telegram hesabında, Kiev Mahkemesi’nin Kasım 2023 tarihli belgelerini paylaşarak bir Azerbaycan şirketinin Ukrayna’ya 82 milimetrelik mermi tedarik ettiğini iddia etmişti.
Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Medyanın bu konudaki talebine yanıt olarak, bu tür bilgilerin tamamen ‘fake’ ve dezenformasyon olduğunu beyan ederiz. Ermeni Telegram kanallarında benzeri yalan ve asılsız haberleri yayma girişimlerine daha önce de tanık olduk” ifadesini kullandı.
Bu iddianın hiçbir dayanağı olmadığını ve ciddiye alınmaması gerektiğini kaydeden Bakanlık, Azerbaycan’ın Ukrayna’ya hiçbir askeri yardımın yapılmadığının altını çizdi.