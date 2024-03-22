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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240322/rus-ordusu-nikolayevdeki-fuze-parcalari-fabrikasi-ve-muhimmat-deposunu-vurdu-1081931545.html
Rus ordusu, Nikolayev'deki füze parçaları fabrikası ve mühimmat deposunu vurdu
Rus ordusu, Nikolayev'deki füze parçaları fabrikası ve mühimmat deposunu vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerinin füzeler için parçaların üretildiği ve Ukrayna Silahlı... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T00:13+0300
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Sputnik'e video kaydı yoluyla demeç veren Lebedev, saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiğini, sağlık çalışanlarının çok fazla ölü ve yaralı olduğu bilgisini verdiklerini belirtti.Lebedev, "21 Mart'ta Nikolayev kentinde Zorya-Mashproekt fabrikasındaki askeri tesise saldırı düzenlendi. Nikolayev sakinlerinin ifadelerine göre, iki füzenin isabet ettiği mühimmat depolarının bulunduğu tesiste büyük bir patlama gerçekleşti. Saldırının ardından kentte belirgin bir koku hissedildi ve bölgeye Nikolayev'in uzak bölgelerinden bile çok sayıda ambulans gönderildi" dedi.Kentin birçok bölgesinin kordon altına alındığı ​​ve yalnızca ambulans ve askeri araçların geçişine izin verildiğini belirten Lebedev, sağlık çalışanlarının çok fazla ölü ve yaralı olduğu bilgisini verdiklerini kaydetti.Lebedev, “Askeri bölüme geçiş sivillere kapalı, hatta bazı askeri personelin de içeri girmesine izin verilmiyor. Tesise giriş yalnızca özel geçiş izni ve her gün değişen parolayla mümkün” diye ekledi.Lebedev ayrıca, tesisin hava savunma sistemi tarafından korunmasına rağmen sistemin çalışmadığını, alarm sisteminin saldırının ardından devreye girdiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240321/yerel-halk-anlatiyor-ukrayna-ordusu-icinde-insanlarin-bulundugu-evleri-hedef-aliyor-1081924939.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, nikolayev, sergey lebedev, füze
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, nikolayev, sergey lebedev, füze

Rus ordusu, Nikolayev'deki füze parçaları fabrikası ve mühimmat deposunu vurdu

00:13 22.03.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler
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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerinin füzeler için parçaların üretildiği ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin teçhizatının onarıldığı Nikolayev’deki Zorya-Mashproekt fabrikasını vurduğunu bildirdi.
Sputnik'e video kaydı yoluyla demeç veren Lebedev, saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiğini, sağlık çalışanlarının çok fazla ölü ve yaralı olduğu bilgisini verdiklerini belirtti.
Lebedev, "21 Mart'ta Nikolayev kentinde Zorya-Mashproekt fabrikasındaki askeri tesise saldırı düzenlendi. Nikolayev sakinlerinin ifadelerine göre, iki füzenin isabet ettiği mühimmat depolarının bulunduğu tesiste büyük bir patlama gerçekleşti. Saldırının ardından kentte belirgin bir koku hissedildi ve bölgeye Nikolayev'in uzak bölgelerinden bile çok sayıda ambulans gönderildi" dedi.
Kentin birçok bölgesinin kordon altına alındığı ​​ve yalnızca ambulans ve askeri araçların geçişine izin verildiğini belirten Lebedev, sağlık çalışanlarının çok fazla ölü ve yaralı olduğu bilgisini verdiklerini kaydetti.
Lebedev, “Askeri bölüme geçiş sivillere kapalı, hatta bazı askeri personelin de içeri girmesine izin verilmiyor. Tesise giriş yalnızca özel geçiş izni ve her gün değişen parolayla mümkün” diye ekledi.
Lebedev ayrıca, tesisin hava savunma sistemi tarafından korunmasına rağmen sistemin çalışmadığını, alarm sisteminin saldırının ardından devreye girdiğini vurguladı.
Yerel halk anlatıyor: Ukrayna ordusu, içinde insanların bulunduğu evleri hedef alıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
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