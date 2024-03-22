https://sputniknews.com.tr/20240322/rus-ordusu-nikolayevdeki-fuze-parcalari-fabrikasi-ve-muhimmat-deposunu-vurdu-1081931545.html

Rus ordusu, Nikolayev'deki füze parçaları fabrikası ve mühimmat deposunu vurdu

Rus ordusu, Nikolayev'deki füze parçaları fabrikası ve mühimmat deposunu vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerinin füzeler için parçaların üretildiği ve Ukrayna Silahlı... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T00:13+0300

2024-03-22T00:13+0300

2024-03-22T00:13+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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nikolayev

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Sputnik'e video kaydı yoluyla demeç veren Lebedev, saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiğini, sağlık çalışanlarının çok fazla ölü ve yaralı olduğu bilgisini verdiklerini belirtti.Lebedev, "21 Mart'ta Nikolayev kentinde Zorya-Mashproekt fabrikasındaki askeri tesise saldırı düzenlendi. Nikolayev sakinlerinin ifadelerine göre, iki füzenin isabet ettiği mühimmat depolarının bulunduğu tesiste büyük bir patlama gerçekleşti. Saldırının ardından kentte belirgin bir koku hissedildi ve bölgeye Nikolayev'in uzak bölgelerinden bile çok sayıda ambulans gönderildi" dedi.Kentin birçok bölgesinin kordon altına alındığı ​​ve yalnızca ambulans ve askeri araçların geçişine izin verildiğini belirten Lebedev, sağlık çalışanlarının çok fazla ölü ve yaralı olduğu bilgisini verdiklerini kaydetti.Lebedev, “Askeri bölüme geçiş sivillere kapalı, hatta bazı askeri personelin de içeri girmesine izin verilmiyor. Tesise giriş yalnızca özel geçiş izni ve her gün değişen parolayla mümkün” diye ekledi.Lebedev ayrıca, tesisin hava savunma sistemi tarafından korunmasına rağmen sistemin çalışmadığını, alarm sisteminin saldırının ardından devreye girdiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240321/yerel-halk-anlatiyor-ukrayna-ordusu-icinde-insanlarin-bulundugu-evleri-hedef-aliyor-1081924939.html

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