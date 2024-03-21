https://sputniknews.com.tr/20240321/yerel-halk-anlatiyor-ukrayna-ordusu-icinde-insanlarin-bulundugu-evleri-hedef-aliyor-1081924939.html

Yerel halk anlatıyor: Ukrayna ordusu, içinde insanların bulunduğu evleri hedef alıyor

Yerel halk anlatıyor: Ukrayna ordusu, içinde insanların bulunduğu evleri hedef alıyor

Sputnik Türkiye

Harkov Bölgesi’nin Kupyansk ilçesinde, Rus ordusunun kontrolündeki Liman Perviy köyünün sakinleri, Ukrayna ordusunun cephe hattındaki köylerde insanların... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T23:42+0300

2024-03-21T23:42+0300

2024-03-21T23:42+0300

ukrayna krizi

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harkov

kupyansk

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Eşiyle birlikte oturmaya devam ettiği evi gösteren bir kadın, “En son gece saat 2.30’da vurdular. Hemen dışarıya fırladık. Ama hiçbir yere gidemiyoruz. Kuyu kırık, her şey kırık” dedi.Kadının eşi de ailenin evden gitmek ve tahliye olmak istemediğini, çünkü bakılacak çiftlikleri olduğunu belirterek, “Artık burada bekleyeceğiz. Bir haftalık gitsek tavuklara kim yem verecek? Gıda ürünlerimiz yeterince var. Yiyeceğimiz var” diye kaydetti.Rusya’nın Harkov İdaresi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Liman Perviy köyünde yaklaşık 10 kişi kalıyor. Köyün diğer sakinleri, Ukrayna ordusunun aralıksız saldırıları yüzünden tahliye oldu.Açıklamada, “Cephenin bu kısmında çatışmalara ara verilince çalışanlarımız yerel sakinlere gıda ürünlerini ulaştırmanın yollarını buluyor” ifadelerine yer verildi.Rus askerlerin de yerel sakinlere büyük destek sağladığını kaydeden İdare temsilcisi, “Geçenlerde köyden iki kişi çıkarıldı. Bu kişiler yaşanmayacak durum nedeniyle kendileri tahliye olmak için yardım istedi” diye ekledi.Rusya’nın Harkov İdaresinin Başkanı Vitaliy Gançev, Sputnik’e açıklamasında, ordu ve idare temsilcilerinin cephe hattında Rusya kontrolündeki köylerin sakinlerine sürekli yardım sağladığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240320/rus-askerleri-harkovda-etrafi-mayinlarla-cevrili-bir-koyde-mahsur-kalan-yasli-insanlari-kurtardi-1081892327.html

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Yerel halk anlatıyor: Ukrayna ordusu, içinde insanların bulunduğu evleri hedef alıyor Sputnik Türkiye Yerel halk anlatıyor: Ukrayna ordusu, içinde insanların bulunduğu evleri hedef alıyor 2024-03-21T23:42+0300 true PT1M06S

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