https://sputniknews.com.tr/20240321/yerel-halk-anlatiyor-ukrayna-ordusu-icinde-insanlarin-bulundugu-evleri-hedef-aliyor-1081924939.html
Yerel halk anlatıyor: Ukrayna ordusu, içinde insanların bulunduğu evleri hedef alıyor
Yerel halk anlatıyor: Ukrayna ordusu, içinde insanların bulunduğu evleri hedef alıyor
Sputnik Türkiye
Harkov Bölgesi’nin Kupyansk ilçesinde, Rus ordusunun kontrolündeki Liman Perviy köyünün sakinleri, Ukrayna ordusunun cephe hattındaki köylerde insanların... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T23:42+0300
2024-03-21T23:42+0300
2024-03-21T23:42+0300
ukrayna krizi
video
rusya
ukrayna
harkov
kupyansk
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/15/1081924272_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1fda244d07428c1490ec60fd8bee720.jpg
Eşiyle birlikte oturmaya devam ettiği evi gösteren bir kadın, “En son gece saat 2.30’da vurdular. Hemen dışarıya fırladık. Ama hiçbir yere gidemiyoruz. Kuyu kırık, her şey kırık” dedi.Kadının eşi de ailenin evden gitmek ve tahliye olmak istemediğini, çünkü bakılacak çiftlikleri olduğunu belirterek, “Artık burada bekleyeceğiz. Bir haftalık gitsek tavuklara kim yem verecek? Gıda ürünlerimiz yeterince var. Yiyeceğimiz var” diye kaydetti.Rusya’nın Harkov İdaresi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Liman Perviy köyünde yaklaşık 10 kişi kalıyor. Köyün diğer sakinleri, Ukrayna ordusunun aralıksız saldırıları yüzünden tahliye oldu.Açıklamada, “Cephenin bu kısmında çatışmalara ara verilince çalışanlarımız yerel sakinlere gıda ürünlerini ulaştırmanın yollarını buluyor” ifadelerine yer verildi.Rus askerlerin de yerel sakinlere büyük destek sağladığını kaydeden İdare temsilcisi, “Geçenlerde köyden iki kişi çıkarıldı. Bu kişiler yaşanmayacak durum nedeniyle kendileri tahliye olmak için yardım istedi” diye ekledi.Rusya’nın Harkov İdaresinin Başkanı Vitaliy Gançev, Sputnik’e açıklamasında, ordu ve idare temsilcilerinin cephe hattında Rusya kontrolündeki köylerin sakinlerine sürekli yardım sağladığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240320/rus-askerleri-harkovda-etrafi-mayinlarla-cevrili-bir-koyde-mahsur-kalan-yasli-insanlari-kurtardi-1081892327.html
rusya
ukrayna
harkov
kupyansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/15/1081924272_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5e3e955093dab41f4c8725afbeb02c21.jpg
Yerel halk anlatıyor: Ukrayna ordusu, içinde insanların bulunduğu evleri hedef alıyor
Sputnik Türkiye
Yerel halk anlatıyor: Ukrayna ordusu, içinde insanların bulunduğu evleri hedef alıyor
2024-03-21T23:42+0300
true
PT1M06S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, rusya, ukrayna, harkov, kupyansk
video, rusya, ukrayna, harkov, kupyansk
Yerel halk anlatıyor: Ukrayna ordusu, içinde insanların bulunduğu evleri hedef alıyor
Harkov Bölgesi’nin Kupyansk ilçesinde, Rus ordusunun kontrolündeki Liman Perviy köyünün sakinleri, Ukrayna ordusunun cephe hattındaki köylerde insanların bulunduğu evleri vurduğunu anlattı.
Eşiyle birlikte oturmaya devam ettiği evi gösteren bir kadın, “En son gece saat 2.30’da vurdular. Hemen dışarıya fırladık. Ama hiçbir yere gidemiyoruz. Kuyu kırık, her şey kırık” dedi.
Kadının eşi de ailenin evden gitmek ve tahliye olmak istemediğini, çünkü bakılacak çiftlikleri olduğunu belirterek, “Artık burada bekleyeceğiz. Bir haftalık gitsek tavuklara kim yem verecek? Gıda ürünlerimiz yeterince var. Yiyeceğimiz var” diye kaydetti.
Rusya’nın Harkov İdaresi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Liman Perviy köyünde yaklaşık 10 kişi kalıyor. Köyün diğer sakinleri, Ukrayna ordusunun aralıksız saldırıları yüzünden tahliye oldu.
Açıklamada, “Cephenin bu kısmında çatışmalara ara verilince çalışanlarımız yerel sakinlere gıda ürünlerini ulaştırmanın yollarını buluyor” ifadelerine yer verildi.
Rus askerlerin de yerel sakinlere büyük destek sağladığını kaydeden İdare temsilcisi, “Geçenlerde köyden iki kişi çıkarıldı. Bu kişiler yaşanmayacak durum nedeniyle kendileri tahliye olmak için yardım istedi” diye ekledi.
Rusya’nın Harkov İdaresinin Başkanı Vitaliy Gançev, Sputnik’e açıklamasında, ordu ve idare temsilcilerinin cephe hattında Rusya kontrolündeki köylerin sakinlerine sürekli yardım sağladığını kaydetti.