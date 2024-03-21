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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240321/yerel-halk-anlatiyor-ukrayna-ordusu-icinde-insanlarin-bulundugu-evleri-hedef-aliyor-1081924939.html
Yerel halk anlatıyor: Ukrayna ordusu, içinde insanların bulunduğu evleri hedef alıyor
Yerel halk anlatıyor: Ukrayna ordusu, içinde insanların bulunduğu evleri hedef alıyor
Sputnik Türkiye
Harkov Bölgesi’nin Kupyansk ilçesinde, Rus ordusunun kontrolündeki Liman Perviy köyünün sakinleri, Ukrayna ordusunun cephe hattındaki köylerde insanların... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T23:42+0300
2024-03-21T23:42+0300
ukrayna krizi
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Eşiyle birlikte oturmaya devam ettiği evi gösteren bir kadın, “En son gece saat 2.30’da vurdular. Hemen dışarıya fırladık. Ama hiçbir yere gidemiyoruz. Kuyu kırık, her şey kırık” dedi.Kadının eşi de ailenin evden gitmek ve tahliye olmak istemediğini, çünkü bakılacak çiftlikleri olduğunu belirterek, “Artık burada bekleyeceğiz. Bir haftalık gitsek tavuklara kim yem verecek? Gıda ürünlerimiz yeterince var. Yiyeceğimiz var” diye kaydetti.Rusya’nın Harkov İdaresi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Liman Perviy köyünde yaklaşık 10 kişi kalıyor. Köyün diğer sakinleri, Ukrayna ordusunun aralıksız saldırıları yüzünden tahliye oldu.Açıklamada, “Cephenin bu kısmında çatışmalara ara verilince çalışanlarımız yerel sakinlere gıda ürünlerini ulaştırmanın yollarını buluyor” ifadelerine yer verildi.Rus askerlerin de yerel sakinlere büyük destek sağladığını kaydeden İdare temsilcisi, “Geçenlerde köyden iki kişi çıkarıldı. Bu kişiler yaşanmayacak durum nedeniyle kendileri tahliye olmak için yardım istedi” diye ekledi.Rusya’nın Harkov İdaresinin Başkanı Vitaliy Gançev, Sputnik’e açıklamasında, ordu ve idare temsilcilerinin cephe hattında Rusya kontrolündeki köylerin sakinlerine sürekli yardım sağladığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240320/rus-askerleri-harkovda-etrafi-mayinlarla-cevrili-bir-koyde-mahsur-kalan-yasli-insanlari-kurtardi-1081892327.html
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Yerel halk anlatıyor: Ukrayna ordusu, içinde insanların bulunduğu evleri hedef alıyor
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Yerel halk anlatıyor: Ukrayna ordusu, içinde insanların bulunduğu evleri hedef alıyor
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video, rusya, ukrayna, harkov, kupyansk
video, rusya, ukrayna, harkov, kupyansk

Yerel halk anlatıyor: Ukrayna ordusu, içinde insanların bulunduğu evleri hedef alıyor

23:42 21.03.2024
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Harkov Bölgesi’nin Kupyansk ilçesinde, Rus ordusunun kontrolündeki Liman Perviy köyünün sakinleri, Ukrayna ordusunun cephe hattındaki köylerde insanların bulunduğu evleri vurduğunu anlattı.
Eşiyle birlikte oturmaya devam ettiği evi gösteren bir kadın, “En son gece saat 2.30’da vurdular. Hemen dışarıya fırladık. Ama hiçbir yere gidemiyoruz. Kuyu kırık, her şey kırık” dedi.
Kadının eşi de ailenin evden gitmek ve tahliye olmak istemediğini, çünkü bakılacak çiftlikleri olduğunu belirterek, “Artık burada bekleyeceğiz. Bir haftalık gitsek tavuklara kim yem verecek? Gıda ürünlerimiz yeterince var. Yiyeceğimiz var” diye kaydetti.
Rusya’nın Harkov İdaresi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Liman Perviy köyünde yaklaşık 10 kişi kalıyor. Köyün diğer sakinleri, Ukrayna ordusunun aralıksız saldırıları yüzünden tahliye oldu.
Açıklamada, “Cephenin bu kısmında çatışmalara ara verilince çalışanlarımız yerel sakinlere gıda ürünlerini ulaştırmanın yollarını buluyor” ifadelerine yer verildi.
Rus askerlerin de yerel sakinlere büyük destek sağladığını kaydeden İdare temsilcisi, “Geçenlerde köyden iki kişi çıkarıldı. Bu kişiler yaşanmayacak durum nedeniyle kendileri tahliye olmak için yardım istedi” diye ekledi.
Rusya’nın Harkov İdaresinin Başkanı Vitaliy Gançev, Sputnik’e açıklamasında, ordu ve idare temsilcilerinin cephe hattında Rusya kontrolündeki köylerin sakinlerine sürekli yardım sağladığını kaydetti.
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