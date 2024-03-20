https://sputniknews.com.tr/20240320/rus-askerleri-harkovda-etrafi-mayinlarla-cevrili-bir-koyde-mahsur-kalan-yasli-insanlari-kurtardi-1081892327.html
Rus askerleri Harkov'da etrafı mayınlarla çevrili bir köyde mahsur kalan yaşlı insanları kurtardı
Rus askerleri Harkov'da etrafı mayınlarla çevrili bir köyde mahsur kalan yaşlı insanları kurtardı
Sputnik Türkiye
Harkov Bölgesi'ndeki askeri-sivil yönetimin başkanı Vitaliy Gançev, Rus askerlerinin Harkov bölgesinde etrafı Ukrayna ordusu tarafından mayınlanan bir köyün... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T19:25+0300
2024-03-20T19:25+0300
2024-03-20T19:25+0300
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Harkov Bölgesi'ndeki askeri-sivil yönetimin başkanı Vitaliy Gançev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus askerlerinin, Harkov Bölgesi’nde etrafı Ukrayna birlikleri tarafından mayınlanan Kiev’in kontrolündeki bir köyden 7 yaşlı insanı tahliye ettiğini belirtti.Gançev, “Yaşlılarımızdan bazıları son derece zor koşullarda yaşadı; burası, Ukrayna'nın milliyetçi güçlerinin kontrolü altında olan Harkov bölgesinin toprakları. Oradaki insanlar, esasen kaderlerine terkedildi” dedi.Köydeki insanların elektrik, gaz ve yiyecek olmadan zor koşullarda yaşadığını vurgulayan Gançev, "Bir yandan Rusya Federasyonu sınırı var, onu geçemiyorlar. Diğer yandan Ukraynalı askerler bu köyü terk ederken her tarafını mayınlıyorlar. Bu insanların dış dünyayla bağları tamamen kopuyor” şeklinde konuştu.Köy sakinlerinin yakınlarının Harkov bölgesinin askeri-sivil yönetimi ile iletişime geçerek yardım istediğini belirten Gançev, "Biz de yardım etmeleri için orduya, Federal Güvenlik Servisi'ne ve sınır muhafızlarıyla temas kurduk. Gerçekleştirilen özel bir operasyonla, insanlar bu bölgeden tahliye edildi” ifadelerini kullandı.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, harkov, rus askerleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya, rusya savunma bakanlığı, harkov, rus askerleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
Rus askerleri Harkov'da etrafı mayınlarla çevrili bir köyde mahsur kalan yaşlı insanları kurtardı
Harkov Bölgesi'ndeki askeri-sivil yönetimin başkanı Vitaliy Gançev, Rus askerlerinin Harkov bölgesinde etrafı Ukrayna ordusu tarafından mayınlanan bir köyün sakinlerini tahliye ettiğini bildirdi.
Harkov Bölgesi'ndeki askeri-sivil yönetimin başkanı Vitaliy Gançev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus askerlerinin, Harkov Bölgesi’nde etrafı Ukrayna birlikleri tarafından mayınlanan Kiev’in kontrolündeki bir köyden 7 yaşlı insanı tahliye ettiğini belirtti.
Gançev, “Yaşlılarımızdan bazıları son derece zor koşullarda yaşadı; burası, Ukrayna'nın milliyetçi güçlerinin kontrolü altında olan Harkov bölgesinin toprakları. Oradaki insanlar, esasen kaderlerine terkedildi” dedi.
Köydeki insanların elektrik, gaz ve yiyecek olmadan zor koşullarda yaşadığını vurgulayan Gançev, "Bir yandan Rusya Federasyonu sınırı var, onu geçemiyorlar. Diğer yandan Ukraynalı askerler bu köyü terk ederken her tarafını mayınlıyorlar. Bu insanların dış dünyayla bağları tamamen kopuyor” şeklinde konuştu.
Köy sakinlerinin yakınlarının Harkov bölgesinin askeri-sivil yönetimi ile iletişime geçerek yardım istediğini belirten Gançev, "Biz de yardım etmeleri için orduya, Federal Güvenlik Servisi'ne ve sınır muhafızlarıyla temas kurduk. Gerçekleştirilen özel bir operasyonla, insanlar bu bölgeden tahliye edildi” ifadelerini kullandı.