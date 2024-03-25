https://sputniknews.com.tr/20240325/avrupayi-karistiran-macronun-yeni-hedefi-israil-netanyahuyu-aradi-1082028332.html
Avrupa'yı karıştıran Macron’un yeni hedefi İsrail: Netanyahu’yu aradı
Avrupa'yı karıştıran Macron’un yeni hedefi İsrail: Netanyahu’yu aradı
Sputnik Türkiye
Batı'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaline ilişkin açıklamalarıyla Avrupa’yı karıştıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sefer daha da doğuya... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T14:56+0300
2024-03-25T14:56+0300
2024-03-25T14:56+0300
israil- filistin çatışması
emmanuel macron
napolyon bonapart
fransa
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
benyamin netahyahu
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Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüşürken, Fransız lider, Filistinlilerin Refah'tan zorla çıkarılmasının ‘savaş suçu’ olacağını söyledi.Netanyahu ile telefon görüşmesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine Gazze'de ‘acil ve kalıcı ateşkes’ sağlanmasına yönelik tasarı sunmayı planladıklarını dile getiren Macron, Filistinlilerin Refah'tan zorla çıkarılmasının uluslararası hukuk kapsamında ‘savaş suçu teşkil edeceğini’ düşündüğünü ifade etti.Gazze'ye yapılan insani yardımların ulaşabilmesi için tüm geçiş noktalarının acilen açılması çağrısında bulunan Macron, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da 8 bin dönüm araziye el koyma kararını da şiddetle kınadığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240324/lavrov-macronun-ukraynaya-asker-gonderme-hevesinin-nedenlerini-siraladi-1082001414.html
fransa
israil
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emmanuel macron, napolyon bonapart, fransa, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, benyamin netahyahu
emmanuel macron, napolyon bonapart, fransa, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, benyamin netahyahu
Avrupa'yı karıştıran Macron’un yeni hedefi İsrail: Netanyahu’yu aradı
Batı'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaline ilişkin açıklamalarıyla Avrupa’yı karıştıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sefer daha da doğuya giderek İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi.
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüşürken, Fransız lider, Filistinlilerin Refah'tan zorla çıkarılmasının ‘savaş suçu’ olacağını söyledi.
Netanyahu ile telefon görüşmesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine Gazze'de ‘acil ve kalıcı ateşkes’ sağlanmasına yönelik tasarı sunmayı planladıklarını dile getiren Macron, Filistinlilerin Refah'tan zorla çıkarılmasının uluslararası hukuk kapsamında ‘savaş suçu teşkil edeceğini’ düşündüğünü ifade etti.
Gazze'ye yapılan insani yardımların ulaşabilmesi için tüm geçiş noktalarının acilen açılması çağrısında bulunan Macron, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da 8 bin dönüm araziye el koyma kararını da şiddetle kınadığını vurguladı.