https://sputniknews.com.tr/20240325/avrupayi-karistiran-macronun-yeni-hedefi-israil-netanyahuyu-aradi-1082028332.html

Avrupa'yı karıştıran Macron’un yeni hedefi İsrail: Netanyahu’yu aradı

Avrupa'yı karıştıran Macron’un yeni hedefi İsrail: Netanyahu’yu aradı

Sputnik Türkiye

Batı'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaline ilişkin açıklamalarıyla Avrupa’yı karıştıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sefer daha da doğuya... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T14:56+0300

2024-03-25T14:56+0300

2024-03-25T14:56+0300

israil- filistin çatışması

emmanuel macron

napolyon bonapart

fransa

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

benyamin netahyahu

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Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüşürken, Fransız lider, Filistinlilerin Refah'tan zorla çıkarılmasının ‘savaş suçu’ olacağını söyledi.Netanyahu ile telefon görüşmesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine Gazze'de ‘acil ve kalıcı ateşkes’ sağlanmasına yönelik tasarı sunmayı planladıklarını dile getiren Macron, Filistinlilerin Refah'tan zorla çıkarılmasının uluslararası hukuk kapsamında ‘savaş suçu teşkil edeceğini’ düşündüğünü ifade etti.Gazze'ye yapılan insani yardımların ulaşabilmesi için tüm geçiş noktalarının acilen açılması çağrısında bulunan Macron, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da 8 bin dönüm araziye el koyma kararını da şiddetle kınadığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240324/lavrov-macronun-ukraynaya-asker-gonderme-hevesinin-nedenlerini-siraladi-1082001414.html

fransa

israil

gazze

gazze şeridi

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Sputnik Türkiye

emmanuel macron, napolyon bonapart, fransa, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, benyamin netahyahu