AK Partili Akbaşoğlu canlı yayında açıkladı: Emekliye Nisan'da, asgari ücrete Temmuz'da zam mı var?
© AAEYT
© AA
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Milyonlarca emeklinin maaşlarına seyyanen zam beklentisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu programlarını yakından takip etmelerine rağmen karşılanmadı. Ancak seçimlere bir hafta kala, maaş zammı için umutlarını koruyan emeklilere bekledikleri haber AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Peki, emekliye Nisan'da, asgari ücrete Temmuz'da zam mı var?
Emekli maaşlarına zam yapılacağı iddiası özellikle bir haftadır Türkiye'nin gündemindeydi. AK Parti cephesinden hafta içi gelen açıklamaların ardın tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul mitingine çevrilmişti. Milyonlarca emekli ve çalışanları ilgilendiren haber ise AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'dan geldi.
Akbaşoğlu'nun açıklamaları, "Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi" gibi soruları gündeme getirdi. TGRT Haber canlı yayınına katılarak, önemli açıklamalarda bulunan AK Partili Akbaşoğlu, emeklilerle ilgili "Seçimlerin ardından Meclis açıldığında tabii ki gündemimiz emekli olacak. Emeklilerin yaşadığı bu sıkıntıların aşılmasıdır" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında Akbaşoğlu "Haziran sonu, temmuz başı itibariyle emeklilerimizin de çalışanlarımızın da duasını almaya devam edeceğiz. Durumlarını daha iyileştirecek adımları hep beraber atmaya devam edeceğiz" dedi.
'Emeklilerimizin yaşam şartlarını düzelteceğiz'
Akbaşoğlu, seçim çalışmalarında emeklilerin de yaşadıkları sıkıntıları kendilerine aktardıklarını söyledi, konunun hükümet nezdinde değerlendirildiğini belirtti. Akbaşoğlu, "2024 yılı ‘Emekliler Yılı’ olarak hükümetimiz tarafından ilan edilmiştir. Promosyonlarla bu konuda önemli adımlar atıldı. 16 Nisan itibariyle inşallah Meclisimiz açılacak. Gündemimiz tabi ki emeklilerimizin yaşam şartlarını düzelteceğiz“ dedi.
Asgari ücret için Temmuz ayını işaret etti
Akbaşoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;
"Haziran sonu temmuz başı itibariyle, bu düzenlemeleri mutlaka yapmak suretiyle dualarını almaya devam edeceğiz. Onların alım gücünü artıracak, giderlerini azaltacak gerçekten durumlarını daha iyileştirecek adımları hep beraber atmaya devam edeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacak olan, emeklilerimizin de çalışanlarımızın da söylemlerine kulak kabartan, onlarla dertlenen, onlarla yol yürüyen AK Parti’dir, Cumhur İttifakı'dır."