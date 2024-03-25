Ahmet Hakan: Hakan Fidan Kurum’a destek veremezmiş

"Hakan Fidan, İstanbul’da Murat Kurum’la bir etkinliğe katılmış ve Kurum’la ilgili olumlu birkaç kelam etmiş. Miting yapmamış, esnaf gezmemiş, ilçe ilçe dolaşmamış. Sadece bir etkinliğe katılmış. İmamoğlu’ndan bile daha fazla İmamoğlu taraftarlığı yapan ne kadar gazeteci varsa hepsi aynı şeyi söylüyor: “Hakan Fidan’a yakışmadı.” Gazeteci olarak sana Ekrem İmamoğlu’nun silahşörlüğünü yapmak yakışacak ama AK Parti hükümetinin bir bakanına AK Parti’nin İstanbul adayına minicik bir destek vermek bile yakışmayacak. Öyle mi? Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy toplamak için gitmedik il ve ilçe bırakmamıştı. O gün “Helal olsun Ekrem İmamoğlu’na. Kılıçdaroğlu için nasıl da çalışıyor” diye yere göğe koyamayanlar, bugün Hakan Fidan’ın Murat Kurum için yaptığı minicik bir olumlu tanıklığa kafayı takmış durumdalar."