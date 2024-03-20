https://sputniknews.com.tr/20240320/murat-kurum-mal-varligini-acikladi-1081885762.html

Murat Kurum mal varlığını resmen açıkladı

Murat Kurum mal varlığını resmen açıkladı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı. Kurum ve ailesinin kendi adına bir evi, eşi Şengül Kurum adına 2 evleri ve... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T16:29+0300

2024-03-20T16:29+0300

2024-03-20T17:16+0300

türkiye

murat kurum

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mal varlığı

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İBB Başkan adayı Murat Kurum, kendisine ve ailesine ait mal varlığını açıkladı. Buna göre Kurum'un Ankara Çankaya’da kendi adına bir evi, eşi Şengül Kurum’un annesi ve babası için aldığı Ankara Altındağ’da bir evi, yine İstanbul Kağıthane’de oturdukları bir evleri bir de arabaları bulunuyor. Murat Kurum'un iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Murat Kurum'un üzerine kayıtlı 2023 model Peugeot 408 arabasının bulunduğu kaydedildi.Kurum'un 200 bin lira, 55 bin dolar ve 40 bin eurosunun bulunduğu aktarılan açıklamada, eşi ve çocukları üzerinde toplamda 3 milyon 333 bin lira değerinde muhtelif altın ve takı olduğu kaydedildi.Öte yandan Kurum'un eşi Şengül Kurum'un Kağıthane'deki konuta ait 14 milyon lira borcu olduğu belirtildi.Kurum daha önce katıldığı bir canlı yayında mal varlığının sorulması üzerine sözlü olarak sahip oldukları mal varlıklarıyla ilgili açıklama yapmıştı.Habertürk kanalında canlı yayında Murat Kurum "Ankara'da bir evimiz var, İstanbul'da bir evimiz var bir arabamız var, biraz da borcumuz var" açıklamasında bulunmuş ve söz konusu borcun ev almak için çektikleri kredi borcu olduğunu da söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240226/murat-kurumdan-binali-yildirim-ile-protokol-krizi-iddialarina-yanit-1081117752.html

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