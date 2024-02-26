https://sputniknews.com.tr/20240226/murat-kurumdan-binali-yildirim-ile-protokol-krizi-iddialarina-yanit-1081117752.html
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı: 'Biraz da borcumuz var'
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı: 'Biraz da borcumuz var'
Sputnik Türkiye
Habertürk kanalında canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, Binali Yıldırım ile bir protokol krizi yaşadığı yönündeki... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T21:23+0300
2024-02-26T21:23+0300
2024-02-26T22:12+0300
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murat kurum
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
protokol krizi
binali yıldırım
mal varlığı
mehmet akif ersoy
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AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya'nın soruları yanıtlıyor. Kurum, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın açılışı sırasında eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım'ı iterek yer değiştirmeye çalıştığı yönündeki iddialara yanıt verdi.Konuyla ilgili Mehmet Akif Ersoy tarafından kendisine yöneltilen "Binali Yıldırım ile protokol kriz yaşandı mı?" sorusunu yanıtlayan Murat Kurum "Böyle bir şey olabilir mi" tepkisini vererek 'Binali ağabeye "Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır' dedim" ifadesini kullandı.'İBB'de 5 yılda 50 bin çalışanın değiştiğini' ifade eden Murat Kurum, şunları söyledi:Açıklaması sırasında Mehmet Akif Ersoy'a "Mehmet Akif Bey size soruyorum, siz buradaki çalışanlarınızı haksız yere işten atabilir misiniz?" sorusunu yöneltti. Ersoy ise "Benim çalışanım yok efendim burada, Mehmet Yeşilkaya Genel Yayın Yönetmeni sorabilirsiniz" şeklinde yanıt verdi.'Biraz da borcumuz var'Canlı yayında mal varlığı sorulan Murat Kurum "Ankara'da bir evimiz var, İstanbul'da bir evimiz var bir arabamız var, biraz da borcumuz var" açıklamasında bulundu. Kurum söz konusu borcun ev almak için çektikleri kredi borcu olduğunu da söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240226/cumhurbaskani-erdogan-sirkeci-kazlicesme-rayli-sistem-hattinda-tren-kullandi-1081105958.html
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murat kurum, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, protokol krizi, binali yıldırım, mal varlığı, mehmet akif ersoy
murat kurum, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, protokol krizi, binali yıldırım, mal varlığı, mehmet akif ersoy
Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı: 'Biraz da borcumuz var'
21:23 26.02.2024 (güncellendi: 22:12 26.02.2024)
Habertürk kanalında canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, Binali Yıldırım ile bir protokol krizi yaşadığı yönündeki iddialara "Binali ağabeye 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır' dedim" yanıtını verdi. Kurum yayın sırasında mal varlığını da açıkladı.
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya'nın soruları yanıtlıyor.
Kurum, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın açılışı sırasında eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım'ı iterek yer değiştirmeye çalıştığı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Konuyla ilgili Mehmet Akif Ersoy tarafından kendisine yöneltilen "Binali Yıldırım ile protokol kriz yaşandı mı?" sorusunu yanıtlayan Murat Kurum "Böyle bir şey olabilir mi" tepkisini vererek 'Binali ağabeye "Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır' dedim" ifadesini kullandı.
'İBB'de 5 yılda 50 bin çalışanın değiştiğini' ifade eden Murat Kurum, şunları söyledi:
"50 bin kişi işe girmiş çıkmış. Kayıtlarda olan bilgi. Meclis tutanakları var. 20 bin kişi işten çıkarılmış, 30 bin kişi işten alınmış. 92 bin kişi işe giriş, 46 bin işten çıkış. Meclis'in tutanakları bunlar. Yarısı değişmiş. Neticede belediyenin yarısı değişiyor. 5 sene bakanlık yaptık. Bakanlığımda 50 bin kişi çalışıyordu. Biz orada adamın siyasi kimliğine, söylemine, duruşuna bakmadık. İşi yapıp yapamayacağına baktık. Ben insanları niye ekmeğinden edeyim. Allah katında bunların hesabını nasıl vereceğiz? Siz buradaki çalışanınızı haksız yere işten atabilir misiniz? Hangi akla, hangi vicdana sığar bu."
Açıklaması sırasında Mehmet Akif Ersoy'a "Mehmet Akif Bey size soruyorum, siz buradaki çalışanlarınızı haksız yere işten atabilir misiniz?" sorusunu yöneltti. Ersoy ise "Benim çalışanım yok efendim burada, Mehmet Yeşilkaya Genel Yayın Yönetmeni sorabilirsiniz" şeklinde yanıt verdi.
Canlı yayında mal varlığı sorulan Murat Kurum "Ankara'da bir evimiz var, İstanbul'da bir evimiz var bir arabamız var, biraz da borcumuz var" açıklamasında bulundu. Kurum söz konusu borcun ev almak için çektikleri kredi borcu olduğunu da söyledi.