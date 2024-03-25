https://sputniknews.com.tr/20240325/abdli-gazeteci-gardner-washingtonun-crocusla-ilgili-aciklamalari-kuzey-akimlari-andiriyor-1082033903.html
ABD’li gazeteci Gardner: Washington’un Crocus’la ilgili açıklamaları Kuzey Akım’ları andırıyor
ABD’li gazeteci Gardner: Washington’un Crocus’la ilgili açıklamaları Kuzey Akım’ları andırıyor
Sputnik Türkiye
ABD’li gazeteci Steven Gardner, Başkan Joe Biden idaresinin, Crocus City Hall saldırısından hemen sonra Ukrayna’nın suçsuz olduğunu açıklamasının Kuzey Akım... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T16:24+0300
2024-03-25T16:24+0300
2024-03-25T16:24+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
rusya
moskova
crocus city hall
terör saldırısı
john kirby
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ABD’li gazeteci Steven Gardner, kendi YouTube kanalında, “Kremlin şimdi ABD’nin bu terör eylemiyle ilgili sahip olduğu her türlü bilgiyi açıklaması gerektiğini söylüyor. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, bunu yapmak yerine, ‘Bunu yapanın Ukrayna olmadığından eminiz’ diyor” yorumunda bulundu.Ukrayna’nın bu saldırıda parmağı olup olmadığını henüz kimsenin bilmediğini kaydeden Gardner, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240325/simonyan-crocustaki-teror-saldirisi-yabanci-bayrak-altinda-gerceklestirildi-1082022496.html
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ukrayna, abd, rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, john kirby
ukrayna, abd, rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, john kirby
ABD’li gazeteci Gardner: Washington’un Crocus’la ilgili açıklamaları Kuzey Akım’ları andırıyor
ABD’li gazeteci Steven Gardner, Başkan Joe Biden idaresinin, Crocus City Hall saldırısından hemen sonra Ukrayna’nın suçsuz olduğunu açıklamasının Kuzey Akım doğalgaz boru hattına yapılan saldırıdan sonra başvurduğu söylemi andırdığını belirtti.
ABD’li gazeteci Steven Gardner, kendi YouTube kanalında, “Kremlin şimdi ABD’nin bu terör eylemiyle ilgili sahip olduğu her türlü bilgiyi açıklaması gerektiğini söylüyor. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, bunu yapmak yerine, ‘Bunu yapanın Ukrayna olmadığından eminiz’ diyor” yorumunda bulundu.
Ukrayna’nın bu saldırıda parmağı olup olmadığını henüz kimsenin bilmediğini kaydeden Gardner, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin hemen ‘Bunu yapanın Ukrayna olmadığından eminiz’ demesi, Joe Biden’in Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını patlatma emrini vermesini, ertesi gün de adamlarının, ‘Kim olduğunu bilmiyoruz ama Ukrayna olmadığından eminiz’ sözlerini hatırlattı. Doğru söylüyorum, değil mi? Zira ben hep tekrarlanan şablonları arıyor, dikkat çekiyorum.