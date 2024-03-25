https://sputniknews.com.tr/20240325/abdli-gazeteci-gardner-washingtonun-crocusla-ilgili-aciklamalari-kuzey-akimlari-andiriyor-1082033903.html

ABD’li gazeteci Gardner: Washington’un Crocus’la ilgili açıklamaları Kuzey Akım’ları andırıyor

ABD’li gazeteci Gardner: Washington’un Crocus’la ilgili açıklamaları Kuzey Akım’ları andırıyor

Sputnik Türkiye

ABD’li gazeteci Steven Gardner, Başkan Joe Biden idaresinin, Crocus City Hall saldırısından hemen sonra Ukrayna’nın suçsuz olduğunu açıklamasının Kuzey Akım... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T16:24+0300

2024-03-25T16:24+0300

2024-03-25T16:24+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

rusya

moskova

crocus city hall

terör saldırısı

john kirby

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ABD’li gazeteci Steven Gardner, kendi YouTube kanalında, “Kremlin şimdi ABD’nin bu terör eylemiyle ilgili sahip olduğu her türlü bilgiyi açıklaması gerektiğini söylüyor. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, bunu yapmak yerine, ‘Bunu yapanın Ukrayna olmadığından eminiz’ diyor” yorumunda bulundu.Ukrayna’nın bu saldırıda parmağı olup olmadığını henüz kimsenin bilmediğini kaydeden Gardner, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240325/simonyan-crocustaki-teror-saldirisi-yabanci-bayrak-altinda-gerceklestirildi-1082022496.html

ukrayna

abd

rusya

moskova

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Sputnik Türkiye

ukrayna, abd, rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, john kirby