https://sputniknews.com.tr/20240325/2024te-turkiyedeki-yazilimcilarin-ne-kadar-maas-aldigi-belli-oldu-140-bin-tlye-kadar-cikabiliyor-1082020566.html

2024'te Türkiye'deki yazılımcıların ne kadar maaş aldığı belli oldu: 140 bin TL'ye kadar çıkabiliyor

2024'te Türkiye'deki yazılımcıların ne kadar maaş aldığı belli oldu: 140 bin TL'ye kadar çıkabiliyor

Sputnik Türkiye

Düzenli olarak paylaşılan yazılım sektörü anketi, maaşların 2024'te ne duruma geldiğini ortaya koydu. 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T11:26+0300

2024-03-25T11:26+0300

2024-03-25T11:26+0300

türkiye

ekonomi

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2012 yılında parodi olarak oluşturulan ve günümüzde yazılım sektörünün öne çıkan hesaplarından birisine dönüşen 'Önceki Yazılımcı', son yıllarda düzenlediği 'Yazılımcı Maaşları' anketinin 2024 sonuçlarını bugün paylaştı. Anket, Türkiye’de Türk Lirası para cinsiyle maaş alan yazılımcıların ayda ortalama ne kadar kazandığını gösterdi.Gelecekte yazılımcı olmayı hedefleyen veya düşünen pek çok kişi için fikir sunacak bu anket, en çok para kazandıran pozisyonları da gösterdi. Toplamda 5.989 Türk yazılımcının katıldığı bu anket, yazılım sektöründeki cinsiyet dengesizliğini de ortaya koydu. Ankete cevap verenlerin 5.288’i erkek iken 701’i kadındı.Konum olarak bakıldığında çoğunluğun (3.175 kişi) İstanbul’da yaşadığını; diğer illerin ise sırasıyla Ankara (1.050 kişi), İzmir (455 kişi), Kocaeli (199 kişi), Bursa (156 kişi) ve Antalya (98 kişi) olduğunu görüyoruz. Çalışma türlerinde ise büyük çoğunluğun remote olarak ilerlemesi göze çarpıyor. Bunun hemen ardından hibrit, sonra da ofiste çalışma modeli var.Yazılımcılar pozisyonlarına göre ne kadar maaş alıyorlar?Burada göreceğiniz sayılar, belli sayıda kişilerden bilgi alınarak ortaya konulmuş. Bazılarında yüzlerce, bazılarında da onlarca veri ileten kişi var. Değerler ise tüm bu kişilerin ortalaması olarak alınmış.

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