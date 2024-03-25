2024'te Türkiye'deki yazılımcıların ne kadar maaş aldığı belli oldu: 140 bin TL'ye kadar çıkabiliyor
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Düzenli olarak paylaşılan yazılım sektörü anketi, maaşların 2024'te ne duruma geldiğini ortaya koydu.
2012 yılında parodi olarak oluşturulan ve günümüzde yazılım sektörünün öne çıkan hesaplarından birisine dönüşen 'Önceki Yazılımcı', son yıllarda düzenlediği 'Yazılımcı Maaşları' anketinin 2024 sonuçlarını bugün paylaştı. Anket, Türkiye’de Türk Lirası para cinsiyle maaş alan yazılımcıların ayda ortalama ne kadar kazandığını gösterdi.
Gelecekte yazılımcı olmayı hedefleyen veya düşünen pek çok kişi için fikir sunacak bu anket, en çok para kazandıran pozisyonları da gösterdi. Toplamda 5.989 Türk yazılımcının katıldığı bu anket, yazılım sektöründeki cinsiyet dengesizliğini de ortaya koydu. Ankete cevap verenlerin 5.288’i erkek iken 701’i kadındı.
Konum olarak bakıldığında çoğunluğun (3.175 kişi) İstanbul’da yaşadığını; diğer illerin ise sırasıyla Ankara (1.050 kişi), İzmir (455 kişi), Kocaeli (199 kişi), Bursa (156 kişi) ve Antalya (98 kişi) olduğunu görüyoruz. Çalışma türlerinde ise büyük çoğunluğun remote olarak ilerlemesi göze çarpıyor. Bunun hemen ardından hibrit, sonra da ofiste çalışma modeli var.
Yazılımcılar pozisyonlarına göre ne kadar maaş alıyorlar?
Burada göreceğiniz sayılar, belli sayıda kişilerden bilgi alınarak ortaya konulmuş. Bazılarında yüzlerce, bazılarında da onlarca veri ileten kişi var. Değerler ise tüm bu kişilerin ortalaması olarak alınmış.
Back-end DeveloperJunior: 36.500 TL
Middle: 55.500 TL
Senior: 87.500 TL
Middle: 55.500 TL
Senior: 87.500 TL
Full Stack DeveloperJunior: 35.500 TL
Middle: 50.500 TL
Senior: 77.500 TL
Middle: 50.500 TL
Senior: 77.500 TL
Front-end DeveloperJunior: 30.500 TL
Middle: 49.500 TL
Senior: 77.500 TL
Middle: 49.500 TL
Senior: 77.500 TL
Software ArchitectJR + MID + SR: 117.500 TL
Team/Tech LeadJR + MID + SR: 102.500 TL
Software Development ManagerJR + MID + SR: 122.500 TL
Embedded Software DeveloperJunior: 48.500 TL
Middle: 60.500 TL
Senior: 87.500 TL
Middle: 60.500 TL
Senior: 87.500 TL
Mobile DeveloperJunior: 38.500 TL
Middle: 60.500 TL
Senior: 97.500 TL
Middle: 60.500 TL
Senior: 97.500 TL
Mobile Developer (iOS)Junior: 36.500 TL
Middle: 61.500 TL
Senior: 107.500 TL
Middle: 61.500 TL
Senior: 107.500 TL
Mobile Developer (Full Stack)Junior: 32.500 TL
Middle: 50.500 TL
Senior: 77.500 TL
Middle: 50.500 TL
Senior: 77.500 TL
DevOps EngineerJunior: 34.500 TL
Middle: 58.500 TL
Senior: 92.500 TL
Middle: 58.500 TL
Senior: 92.500 TL
Data ScientistJunior: 40.500 TL
Middle: 56.500 TL
Senior: 82.500 TL
Middle: 56.500 TL
Senior: 82.500 TL
Game DeveloperJunior: 32.500 TL
Middle: 45.500 TL
Senior: 70.500 TL
Middle: 45.500 TL
Senior: 70.500 TL
QA / AutomationJunior: 35.500 TL
Middle: 53.500 TL
Senior: 77.500 TL
Middle: 53.500 TL
Senior: 77.500 TL
QA / Manuel TestJunior: 27.500 TL
Middle: 42.500 TL
Senior: 68.500 TL
Middle: 42.500 TL
Senior: 68.500 TL
Director of Software DevelopmentJR + MID + SR: 152.500 TL
CTOJR + MID + SR: 137.500 TL
Project ManagerJunior: 35.500 TL
Middle: 52.500 TL
Senior: 82.500 TL
Middle: 52.500 TL
Senior: 82.500 TL
Product ManagerJunior: 30.500 TL
Middle: 50.500 TL
Senior: 92.500 TL
Middle: 50.500 TL
Senior: 92.500 TL
Product OwnerJunior: 31.500 TL
Middle: 44.500 TL
Senior: 87.500 TL
Middle: 44.500 TL
Senior: 87.500 TL
Data AnalystJunior: 31.500 TL
Middle: 46.500 TL
Senior: 82.500 TL
Middle: 46.500 TL
Senior: 82.500 TL
Business AnalystJunior: 36.500 TL
Middle: 52.500 TL
Senior: 66.500 TL
Middle: 52.500 TL
Senior: 66.500 TL
Database Administrator (DBA)Junior: 27.500 TL
Middle: 59.500 TL
Senior: 102.500 TL
Middle: 59.500 TL
Senior: 102.500 TL
SAP/ABAP Developer & ConsultantJunior: 24.500 TL
Middle: 40.500 TL
Senior: 77.500 TL
Middle: 40.500 TL
Senior: 77.500 TL
Data EngineerJunior: 40.500 TL
Middle: 50.500 TL
Senior: 102.500 TL
Middle: 50.500 TL
Senior: 102.500 TL
Cyber SecurityJR + MID + SR: 35.500 TL
Support EngineerJR + MID + SR: 32.500 TL
AI EngineerJR + MID + SR: 60.500 TL