Mevsimi geldi, iş imkanı sağlıyor: Enginar soyuculuğu ile günde 2 bin TL kazanmak mümkün

“Bizim 200 dönüm enginarımız var. Biz her gün günlük 1000-1500 enginarı internetten pazarcılara veriyoruz. İşçiler soyum başı para alıyor. Şu an 1.5-2 lira arası fiyat belirlendi. Kimi 500 kimisi 1500 taneye kadar soyabiliyor. Bu işi yapanlar esas Ankara Güdül’dedir. Oradan geliyorlar. İstanbul’da da pazar yerlerinde soyum yapanlar var. Kendi işlerini bitirince buraya geliyorlar. Bizde şu an iki kişi var. Bu iş Haziran’ın başına kadar sürüyor. Gelecek günler 25 kişinin aşağısına düşmemek suretiyle başlayacak. Bilek gücü iyi olanlar, gençler geliyor. Bıçaklar ustura gibi, tehlikeli bir iş.”