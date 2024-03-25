https://sputniknews.com.tr/20240325/mevsimi-geldi-is-imkani-sagliyor-enginar-soyuculugu-ile-gunde-2-bin-tl-kazanmak-mumkun-1082018809.html

Mevsimi geldi, iş imkanı sağlıyor: Enginar soyuculuğu ile günde 2 bin TL kazanmak mümkün

Mevsimi geldi, iş imkanı sağlıyor: Enginar soyuculuğu ile günde 2 bin TL kazanmak mümkün

Sputnik Türkiye

Enginar hasadı başladı. Aydın ve diğer bölgelerde enginar soyucuları da iş başı yaptı. Günde 1000’e yakın enginar soyan işçilerin günlük kazancı 1bin 500 - 2... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T10:53+0300

2024-03-25T10:53+0300

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Türkiye’nin en çok enginar üretiminin yapıldığı yerlerden Aydın’da enginar soyucuları sezonda aranan kişiler arasına giriyor. Göründüğü kadar kolay olmayan soyuculuk işinin erbabı Ankara Güdül’de yaşıyor. 40 yıldır enginar soyuculuğu işini ekibiyle yapan 74 yaşındaki Hüseyin Arslan “25 kişilik bir ekibim var, hepsi buraya daha gelmedi. Firmalara ekiple soyum işi yapıyoruz. Haziranın sonu temmuz ayının başına kadar buradayız. Ücretler adet başına belirleniyor. Bazısı günde 500 tane soyabiliyor. Sabah 6’dan akşam 6’ya kadar devam ediyor. Bıçakla yapıyoruz bu işi, biraz tehlikeli” diyor.Enginar Kooperatifi Başkanı Kenan Kaçar, soyum işlemlerinin başladığını söyledi. Kaçar, bilek gücü iyi olan gençlerin enginar soyumu için geldiğini anlatıyor:

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enginar, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş