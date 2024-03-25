https://sputniknews.com.tr/20240325/mevsimi-geldi-is-imkani-sagliyor-enginar-soyuculugu-ile-gunde-2-bin-tl-kazanmak-mumkun-1082018809.html
Mevsimi geldi, iş imkanı sağlıyor: Enginar soyuculuğu ile günde 2 bin TL kazanmak mümkün
Mevsimi geldi, iş imkanı sağlıyor: Enginar soyuculuğu ile günde 2 bin TL kazanmak mümkün
Sputnik Türkiye
Enginar hasadı başladı. Aydın ve diğer bölgelerde enginar soyucuları da iş başı yaptı. Günde 1000’e yakın enginar soyan işçilerin günlük kazancı 1bin 500 - 2... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T10:53+0300
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Türkiye’nin en çok enginar üretiminin yapıldığı yerlerden Aydın’da enginar soyucuları sezonda aranan kişiler arasına giriyor. Göründüğü kadar kolay olmayan soyuculuk işinin erbabı Ankara Güdül’de yaşıyor. 40 yıldır enginar soyuculuğu işini ekibiyle yapan 74 yaşındaki Hüseyin Arslan “25 kişilik bir ekibim var, hepsi buraya daha gelmedi. Firmalara ekiple soyum işi yapıyoruz. Haziranın sonu temmuz ayının başına kadar buradayız. Ücretler adet başına belirleniyor. Bazısı günde 500 tane soyabiliyor. Sabah 6’dan akşam 6’ya kadar devam ediyor. Bıçakla yapıyoruz bu işi, biraz tehlikeli” diyor.Enginar Kooperatifi Başkanı Kenan Kaçar, soyum işlemlerinin başladığını söyledi. Kaçar, bilek gücü iyi olan gençlerin enginar soyumu için geldiğini anlatıyor:
https://sputniknews.com.tr/20240325/mahfi-egilmez-uyardi-sarmaldan-cikilamiyor--farkli-yontemler-denenmeli-1082015000.html
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enginar, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş
enginar, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş
Mevsimi geldi, iş imkanı sağlıyor: Enginar soyuculuğu ile günde 2 bin TL kazanmak mümkün
Enginar hasadı başladı. Aydın ve diğer bölgelerde enginar soyucuları da iş başı yaptı. Günde 1000’e yakın enginar soyan işçilerin günlük kazancı 1bin 500 - 2 bin TL arasında.
Türkiye’nin en çok enginar üretiminin yapıldığı yerlerden Aydın’da enginar soyucuları sezonda aranan kişiler arasına giriyor. Göründüğü kadar kolay olmayan soyuculuk işinin erbabı Ankara Güdül’de yaşıyor. 40 yıldır enginar soyuculuğu işini ekibiyle yapan 74 yaşındaki Hüseyin Arslan “25 kişilik bir ekibim var, hepsi buraya daha gelmedi. Firmalara ekiple soyum işi yapıyoruz. Haziranın sonu temmuz ayının başına kadar buradayız. Ücretler adet başına belirleniyor. Bazısı günde 500 tane soyabiliyor. Sabah 6’dan akşam 6’ya kadar devam ediyor. Bıçakla yapıyoruz bu işi, biraz tehlikeli” diyor.
Enginar Kooperatifi Başkanı Kenan Kaçar, soyum işlemlerinin başladığını söyledi. Kaçar, bilek gücü iyi olan gençlerin enginar soyumu için geldiğini anlatıyor:
“Bizim 200 dönüm enginarımız var. Biz her gün günlük 1000-1500 enginarı internetten pazarcılara veriyoruz. İşçiler soyum başı para alıyor. Şu an 1.5-2 lira arası fiyat belirlendi. Kimi 500 kimisi 1500 taneye kadar soyabiliyor. Bu işi yapanlar esas Ankara Güdül’dedir. Oradan geliyorlar. İstanbul’da da pazar yerlerinde soyum yapanlar var. Kendi işlerini bitirince buraya geliyorlar. Bizde şu an iki kişi var. Bu iş Haziran’ın başına kadar sürüyor. Gelecek günler 25 kişinin aşağısına düşmemek suretiyle başlayacak. Bilek gücü iyi olanlar, gençler geliyor. Bıçaklar ustura gibi, tehlikeli bir iş.”