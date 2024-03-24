https://sputniknews.com.tr/20240324/yunanistanda-komunistler-abd-tanklarini-tasiyan-treni-durdurdukatiller-eve-donun-sloganlari-atildi-1082001020.html
Yunanistan'da komünistler ABD tanklarını taşıyan treni durdurdu: 'Katiller eve dönün' yazıldı
Yunanistan'da komünistler ABD tanklarını taşıyan treni durdurdu: 'Katiller eve dönün' yazıldı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da Komünist Parti, NATO'nun tanklarını taşıyan bir tren yolunu keserek tankların üzerine, "Katiller, evinize dönün" yazdı. Komünistlere sonrasında... 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T13:50+0300
2024-03-24T13:50+0300
2024-03-24T14:11+0300
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Yunanistan'da dün akşam saatlerinde Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyelerinden oluşan bir grup, ABD'ye ait NATO tanklarını taşıyan bir treni durdurdu. Selanik yakınlarındaki Evzoni kasabasında gerçekleşen olayda KKE üyeleri trenin önüne yatarak ve raylara taşlar koyarak treni durdurdu. Grup, ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki savaşa dahil olmasına karşı sloganlar attı ve tankların taşınmasının 'Yunanistan'ı savaşa sürükleyeceğini' savundu.Polis olay yerine gelerek protestocuları dağıtmaya çalıştı. Yaşanan arbedede bazı protestocular ve polis memurları yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.'Katiller evinize dönün'KKE, Yunanistan'ın Ukrayna'daki savaşa dahil olmamasına ve ABD ve NATO'dan bağımsız bir dış politika izlemesine yönelik çağrılarını sık sık dile getiriyor. Parti ayrıca Ukrayna'ya silah gönderilmesine ve NATO üslerinin Yunanistan'da genişletilmesine de karşı çıkıyor.Medyadan elde edilen görsellere göre Komünistler tankların üzerine 'Killers, go home' (Katiller, evinize dönün) de görüldü. ABD ve NATO yanlısı çevreler eylemi kınarken, trenin Selanik Limanı'ndan Dedeağaç'a doğru seyrettiği, tankların ise ABD'nin 1. Süvari Tümeni'ne ait olduğu ve Ukrayna'ya gönderileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240324/putin-yugoslavyanin-bombalanmasini-avrupada-savasin-baslangici-olarak-nitelendirdi-1082000295.html
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yunanistan, ukrayna, abd, komünist, yunanistan komünist partisi (kke), ukrayna krizi, ukrayna ordusu, nato, tren yolu
yunanistan, ukrayna, abd, komünist, yunanistan komünist partisi (kke), ukrayna krizi, ukrayna ordusu, nato, tren yolu
Yunanistan'da komünistler ABD tanklarını taşıyan treni durdurdu: 'Katiller eve dönün' yazıldı
13:50 24.03.2024 (güncellendi: 14:11 24.03.2024)
Yunanistan'da Komünist Parti, NATO'nun tanklarını taşıyan bir tren yolunu keserek tankların üzerine, "Katiller, evinize dönün" yazdı. Komünistlere sonrasında polis müdahale etti.
Yunanistan'da dün akşam saatlerinde Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyelerinden oluşan bir grup, ABD'ye ait NATO tanklarını taşıyan bir treni durdurdu. Selanik yakınlarındaki Evzoni kasabasında gerçekleşen olayda KKE üyeleri trenin önüne yatarak ve raylara taşlar koyarak treni durdurdu. Grup, ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki savaşa dahil olmasına karşı sloganlar attı ve tankların taşınmasının 'Yunanistan'ı savaşa sürükleyeceğini' savundu.
Polis olay yerine gelerek protestocuları dağıtmaya çalıştı. Yaşanan arbedede bazı protestocular ve polis memurları yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KKE, Yunanistan'ın Ukrayna'daki savaşa dahil olmamasına ve ABD ve NATO'dan bağımsız bir dış politika izlemesine yönelik çağrılarını sık sık dile getiriyor. Parti ayrıca Ukrayna'ya silah gönderilmesine ve NATO üslerinin Yunanistan'da genişletilmesine de karşı çıkıyor.
Medyadan elde edilen görsellere göre Komünistler tankların üzerine 'Killers, go home' (Katiller, evinize dönün) de görüldü.
ABD ve NATO yanlısı çevreler eylemi kınarken, trenin Selanik Limanı'ndan Dedeağaç'a doğru seyrettiği, tankların ise ABD'nin 1. Süvari Tümeni'ne ait olduğu ve Ukrayna'ya gönderileceği belirtildi.