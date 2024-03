https://sputniknews.com.tr/20240324/putin-yugoslavyanin-bombalanmasini-avrupada-savasin-baslangici-olarak-nitelendirdi-1082000295.html

Putin, Yugoslavya'nın bombalanmasını Avrupa'da savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi

Kosova'daki sivillere uygulanan baskı ve katliamlara son verilmesi amacıyla NATO'nun eski Yugoslavya'ya ABD öncülüğünde başlattığı Müttefik Güç Harekatı'nın... 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T12:41+0300

2024-03-24T12:41+0300

2024-03-24T15:10+0300

Rus devlet kanalı Rossiya-1 TV tarafından yayınlanan ve Yugoslavya’nın bombalanmasının 25’inci yıldönümü vesilesiyle hazırlanan ‘Belgrad’ adlı belgeselde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, o dönemi trajik olarak nitelendirerek, “Batı’nın orada yaptıkları kabul edilemez. Trajedi çok büyük. Herhangi bir Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı olmadan, doğrudan operasyon kararı alarak aslında Avrupa'nın merkezinde bir savaş başlattılar” ifadelerini kullandı.Putin, Batı'nın her şeyi ve her zaman kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını belirtirken, Rusya'nın da bunu dikkate alması ve ülkesinin çıkarlarına uygun olanı yapması gerektiğini ekledi.Batı'nın tutumu ve Yogoslavya’da olduğu gibi küresel olaylardaki rolünden çıkarılabilecek sonuçlar hakkında konuşan Rus lider, “Her şey ve her zaman yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda gelişir. Bunu dikkate almalı ve elbette çıkarlarımız temelinde hareket etmeliyiz. Onların her durumu kendi lehlerine çevirmeye çalışacaklarını da unutmamalıyız. Biz de bunu Rusya'nın çıkarlarına uygun bir şekilde yapmalıyız" dedi.Askeri operasyon, BM Güvenlik Konseyi'nin onayı olmaksızın, Batılı ülkelerin yetkililerinin 'Sırpların Kosova özerk bölgesinde etnik temizlik yaptığı ve burada insani bir felakete yol açtığı' iddialarına dayanılarak sürdürülmüş, NATO hava saldırıları, 24 Mart'tan 10 Haziran 1999'a kadar devam etmişti.NATO bombardımanu 87'si çocuk olmak üzere 2 bin 500'den fazla kişinin ölümüne ve 100 milyar dolarlık zarara yol açmış, bilim insanları, bombardımanlarda kullanılan seyreltilmiş uranyumun kanser vakalarında artışa yol açan etkilerini bu operasyon sonrası belgelemişti.

2024

