https://sputniknews.com.tr/20240324/natonun-yugoslavyayi-bombalamasinin-uzerinden-25-yil-gecti--1081960173.html
NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının üzerinden 25 yıl geçti
NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının üzerinden 25 yıl geçti
Sputnik Türkiye
Kosova'daki sivillere uygulanan baskı ve katliamlara son verilmesi amacıyla NATO'nun eski Yugoslavya'ya başlattığı Müttefik Güç Harekatı'nın (Operation Allied... 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T12:00+0300
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Sırp güçlerinin Kosova'dan çıkmasını, arabulucuların Kosova'ya girmesini ve evlerini terk etmek zorunda kalan Kosovalıların geri dönmesini hedefleyen operasyon, bölgedeki "dönüm noktası" olarak kabul ediliyor. Kosova'ya uluslararası birliklerin konuşlandırılması teklifini dönemin Yugoslavya yönetiminin kabul etmemesi üzerine 24 Mart 1999'da başlatılan ve yaklaşık üç ay süren NATO harekatının sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, kosova, nato, yugoslavya, инфографика
infografik, kosova, nato, yugoslavya, инфографика
NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının üzerinden 25 yıl geçti
Kosova'daki sivillere uygulanan baskı ve katliamlara son verilmesi amacıyla NATO'nun eski Yugoslavya'ya başlattığı Müttefik Güç Harekatı'nın (Operation Allied Force) üzerinden 25 yıl geçti.
Sırp güçlerinin Kosova'dan çıkmasını, arabulucuların Kosova'ya girmesini ve evlerini terk etmek zorunda kalan Kosovalıların geri dönmesini hedefleyen operasyon, bölgedeki "dönüm noktası" olarak kabul ediliyor. Kosova'ya uluslararası birliklerin konuşlandırılması teklifini dönemin Yugoslavya yönetiminin kabul etmemesi üzerine 24 Mart 1999'da başlatılan ve yaklaşık üç ay süren NATO harekatının sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.