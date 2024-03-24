https://sputniknews.com.tr/20240324/natonun-yugoslavyayi-bombalamasinin-uzerinden-25-yil-gecti--1081960173.html

NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının üzerinden 25 yıl geçti

NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının üzerinden 25 yıl geçti

Sputnik Türkiye

Kosova'daki sivillere uygulanan baskı ve katliamlara son verilmesi amacıyla NATO'nun eski Yugoslavya'ya başlattığı Müttefik Güç Harekatı'nın (Operation Allied... 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T12:00+0300

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Sırp güçlerinin Kosova'dan çıkmasını, arabulucuların Kosova'ya girmesini ve evlerini terk etmek zorunda kalan Kosovalıların geri dönmesini hedefleyen operasyon, bölgedeki "dönüm noktası" olarak kabul ediliyor. Kosova'ya uluslararası birliklerin konuşlandırılması teklifini dönemin Yugoslavya yönetiminin kabul etmemesi üzerine 24 Mart 1999'da başlatılan ve yaklaşık üç ay süren NATO harekatının sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.

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