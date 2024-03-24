https://sputniknews.com.tr/20240324/ukrayna-ordusunun-saldirisina-ugrayan-belgorod-bolgesinde-4-kisi-yaralandi-1082010553.html
Ukrayna ordusunun saldırısına uğrayan Belgorod bölgesinde 4 kişi yaralandı
Ukrayna ordusunun saldırısına uğrayan Belgorod bölgesinde 4 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırısına uğrayan Belgorod bölgesinde 4 kişinin yaralandığını belirtti. 24.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024-03-24T23:02+0300
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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin bilgi paylaştı.Gladkov, “Afet sağlık servisinin verilerine göre (saldırıda) 4 kişi yaralandı. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardım sağlanıyor” ifadelerini kullandı.Vali ayrıca ön belirlemelere göre bölgede 22 dairenin, 7 müstakil evin ve bir işletmenin hasar gördüğü, ilgili yerlerde acil servislerinin çalıştığı bilgisini de paylaştı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinde Vampire çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 22 füzeyi düşürdüklerini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240324/rusyanin-belgorod-bolgesinde-19-vampire-fuzesi-engellendi-1081995892.html
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Ukrayna ordusunun saldırısına uğrayan Belgorod bölgesinde 4 kişi yaralandı
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırısına uğrayan Belgorod bölgesinde 4 kişinin yaralandığını belirtti.
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin bilgi paylaştı.
Gladkov, “Afet sağlık servisinin verilerine göre (saldırıda) 4 kişi yaralandı. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardım sağlanıyor” ifadelerini kullandı.
Vali ayrıca ön belirlemelere göre bölgede 22 dairenin, 7 müstakil evin ve bir işletmenin hasar gördüğü, ilgili yerlerde acil servislerinin çalıştığı bilgisini de paylaştı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinde Vampire çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 22 füzeyi düşürdüklerini duyurmuştu.