https://sputniknews.com.tr/20240324/ukrayna-ordusunun-saldirisina-ugrayan-belgorod-bolgesinde-4-kisi-yaralandi-1082010553.html

Ukrayna ordusunun saldırısına uğrayan Belgorod bölgesinde 4 kişi yaralandı

Ukrayna ordusunun saldırısına uğrayan Belgorod bölgesinde 4 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırısına uğrayan Belgorod bölgesinde 4 kişinin yaralandığını belirtti. 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T23:02+0300

2024-03-24T23:02+0300

2024-03-24T23:02+0300

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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin bilgi paylaştı.Gladkov, “Afet sağlık servisinin verilerine göre (saldırıda) 4 kişi yaralandı. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardım sağlanıyor” ifadelerini kullandı.Vali ayrıca ön belirlemelere göre bölgede 22 dairenin, 7 müstakil evin ve bir işletmenin hasar gördüğü, ilgili yerlerde acil servislerinin çalıştığı bilgisini de paylaştı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinde Vampire çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 22 füzeyi düşürdüklerini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240324/rusyanin-belgorod-bolgesinde-19-vampire-fuzesi-engellendi-1081995892.html

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