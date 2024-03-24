https://sputniknews.com.tr/20240324/saglik-bakani-kocadan-kadir-inanirin-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-1082009109.html

Sağlık Bakanı Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadir İnanır'ın başarılı bir operasyonun ardından yoğun bakıma alındığını açıkladı. 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T21:24+0300

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yaşam

kadir inanır

sağlık bakanlığı

sağlık bakanı

fahrettin koca

entübe

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Sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, bu sabah inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilen sanatçı, acil ameliyata alındı.Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

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