https://sputniknews.com.tr/20230331/kadir-inanir-siyaset-yapmayi-dusunmuyorum-1069016539.html
Kadir İnanır: Siyaset yapmayı düşünmüyorum
Kadir İnanır: Siyaset yapmayı düşünmüyorum
Kadir İnanır, Yeşil Sol Parti'den milletvekilliği için teklif aldı. İnanır, konuyla ilgili bir açıklama yaptı: Siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T17:56+0300
2023-03-31T17:56+0300
2023-03-31T17:56+0300
yaşam
kadir inanır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/19/1051147565_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_ad191689347f648e6d65784d2741d6c3.jpg
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş'ın, Mehmet Aslantuğ'un milletvekilliği adaylık teklifini kabul ettiğini açıklamasının ardından bir adaylık teklifi de Kadir İnanır'a yapıldı.Kadir İnanır'a milletvekili adaylığı teklifi Yeşil Sol Parti'den geldi.Kadir İnanır, milletvekilliği adaylığıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.Kadir İnanır, açıklamasında şunları söyledi: "Sevgili halkımız; Uzun yıllardır birçok kez milletvekilliği teklifleri aldım. Tüm bu teklifler benim için kuşkusuz onur vericidir ama ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum. Saygılarımla."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/19/1051147565_144:0:1008:648_1920x0_80_0_0_c8005c80a975068c2adea8132f8377ec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kadir inanır
Kadir İnanır: Siyaset yapmayı düşünmüyorum
Abone ol
Kadir İnanır, Yeşil Sol Parti'den milletvekilliği için teklif aldı. İnanır, konuyla ilgili bir açıklama yaptı: Siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş'ın, Mehmet Aslantuğ'un milletvekilliği adaylık teklifini kabul ettiğini açıklamasının ardından bir adaylık teklifi de Kadir İnanır'a yapıldı.
Kadir İnanır'a milletvekili adaylığı teklifi Yeşil Sol Parti'den geldi.
Kadir İnanır, milletvekilliği adaylığıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Kadir İnanır, açıklamasında şunları söyledi:
"Sevgili halkımız; Uzun yıllardır birçok kez milletvekilliği teklifleri aldım. Tüm bu teklifler benim için kuşkusuz onur vericidir ama ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum. Saygılarımla."