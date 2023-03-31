https://sputniknews.com.tr/20230331/kadir-inanir-siyaset-yapmayi-dusunmuyorum-1069016539.html

Kadir İnanır: Siyaset yapmayı düşünmüyorum

Kadir İnanır: Siyaset yapmayı düşünmüyorum

Kadir İnanır, Yeşil Sol Parti'den milletvekilliği için teklif aldı. İnanır, konuyla ilgili bir açıklama yaptı: Siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T17:56+0300

2023-03-31T17:56+0300

2023-03-31T17:56+0300

yaşam

kadir inanır

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş'ın, Mehmet Aslantuğ'un milletvekilliği adaylık teklifini kabul ettiğini açıklamasının ardından bir adaylık teklifi de Kadir İnanır'a yapıldı.Kadir İnanır'a milletvekili adaylığı teklifi Yeşil Sol Parti'den geldi.Kadir İnanır, milletvekilliği adaylığıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.Kadir İnanır, açıklamasında şunları söyledi: "Sevgili halkımız; Uzun yıllardır birçok kez milletvekilliği teklifleri aldım. Tüm bu teklifler benim için kuşkusuz onur vericidir ama ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum. Saygılarımla."

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kadir inanır