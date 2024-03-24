https://sputniknews.com.tr/20240324/rus-mig-31den-abd-bombardiman-ucagina-onleme-1082004994.html

Rus MiG-31’den ABD bombardıman uçağına önleme

Rus MiG-31’den ABD bombardıman uçağına önleme

Sputnik Türkiye

ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağının Barents Denizi üzerinde Rus devlet sınırını ihlal etmesinin engellendiğini duyuran Rusya... 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T16:47+0300

2024-03-24T16:47+0300

2024-03-24T16:47+0300

dünya

barents denizi

rusya

abd

bombardıman uçağı

b-1b

maymun b

mig-31 savaş uçağı

rusya savunma bakanlığı

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Barents Denizi semalarında Rusya sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit edildiği, sınır ihlalinin önlenmesi amacıyla hava savunma görev gücünden bir MiG-31 savaş uçağının havaya kaldırıldığı belirtilirken, “Rus savaş uçağının mürettebatı hava hedefinin ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağı olduğunu tespit etmiştir” denildi.Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğini vurgulayan Savunma Bakanlığı, MiG-31'in uluslararası hava sahası kurallarına tamamen uyduğunu kaydetti.Rus uçağının güvenli bir şekilde üsse geri döndüğü de belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231107/stratosferde-tatbikat-rus-savas-ucaklarindan-dusman-ucagina-onleme-1077157406.html

barents denizi

rusya

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barents denizi, rusya, abd, bombardıman uçağı, b-1b, maymun b, mig-31 savaş uçağı, rusya savunma bakanlığı