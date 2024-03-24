https://sputniknews.com.tr/20240324/rus-mig-31den-abd-bombardiman-ucagina-onleme-1082004994.html
Rus MiG-31’den ABD bombardıman uçağına önleme
Rus MiG-31’den ABD bombardıman uçağına önleme
Sputnik Türkiye
ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağının Barents Denizi üzerinde Rus devlet sınırını ihlal etmesinin engellendiğini duyuran Rusya... 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T16:47+0300
2024-03-24T16:47+0300
2024-03-24T16:47+0300
dünya
barents denizi
rusya
abd
bombardıman uçağı
b-1b
maymun b
mig-31 savaş uçağı
rusya savunma bakanlığı
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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Barents Denizi semalarında Rusya sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit edildiği, sınır ihlalinin önlenmesi amacıyla hava savunma görev gücünden bir MiG-31 savaş uçağının havaya kaldırıldığı belirtilirken, “Rus savaş uçağının mürettebatı hava hedefinin ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağı olduğunu tespit etmiştir” denildi.Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğini vurgulayan Savunma Bakanlığı, MiG-31'in uluslararası hava sahası kurallarına tamamen uyduğunu kaydetti.Rus uçağının güvenli bir şekilde üsse geri döndüğü de belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231107/stratosferde-tatbikat-rus-savas-ucaklarindan-dusman-ucagina-onleme-1077157406.html
barents denizi
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barents denizi, rusya, abd, bombardıman uçağı, b-1b, maymun b, mig-31 savaş uçağı, rusya savunma bakanlığı
barents denizi, rusya, abd, bombardıman uçağı, b-1b, maymun b, mig-31 savaş uçağı, rusya savunma bakanlığı
Rus MiG-31’den ABD bombardıman uçağına önleme
ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağının Barents Denizi üzerinde Rus devlet sınırını ihlal etmesinin engellendiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, MiG-31 savaş uçağının yaptığı önlemeyle rota değiştirdiğini bildirdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Barents Denizi semalarında Rusya sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit edildiği, sınır ihlalinin önlenmesi amacıyla hava savunma görev gücünden bir MiG-31 savaş uçağının havaya kaldırıldığı belirtilirken, “Rus savaş uçağının mürettebatı hava hedefinin ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağı olduğunu tespit etmiştir” denildi.
Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğini vurgulayan Savunma Bakanlığı, MiG-31'in uluslararası hava sahası kurallarına tamamen uyduğunu kaydetti.
Rus uçağının güvenli bir şekilde üsse geri döndüğü de belirtildi.