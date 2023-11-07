https://sputniknews.com.tr/20231107/stratosferde-tatbikat-rus-savas-ucaklarindan-dusman-ucagina-onleme-1077157406.html
Stratosferde tatbikat: Rus savaş uçaklarından düşman uçağına önleme
Stratosferde tatbikat: Rus savaş uçaklarından düşman uçağına önleme
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus MiG-31 savaş uçaklarının Barent Denizi üzerinde stratosfere çıkarak sözde düşman uçağına önleme talimi yaptığını duyurdu. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T23:46+0300
2023-11-07T23:46+0300
2023-11-07T23:46+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
rusya
kuzey
mig-31 savaş uçağı
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Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya Kuzey Filosu'nun karma hava grubuna bağlı MiG-31 savaş uçaklarının mürettebatı, stratosferde sözde düşman uçağına önleme tatbikatı gerçekleştirdi.Tatbikat kapsamında Barents Denizi semalarında Rus hava savunma araçları tarafından Rusya devlet sınırlarına yaklaşan bir hava hedefi tespit edildi.MiG-31 savaş uçaklarının mürettebatı, hava aracını tanımlamak ve devlet sınırlarının ihlalini önlemek için havalanırken bunun üzerine sözde düşman uçağı yönünü Rusya sınırlarından farklı bir yöne çevirdi.Tatbikatın ardından Rus savaş uçakları, sorunsuz bir şekilde hava üssüne döndü.
https://sputniknews.com.tr/20231026/rusya-ve-norvec-savas-ucaklarindan-rus-siniri-yakininda-tehlikeli-yakinlasma-1076762545.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya, kuzey, mig-31 savaş uçağı
rusya savunma bakanlığı, rusya, kuzey, mig-31 savaş uçağı
Stratosferde tatbikat: Rus savaş uçaklarından düşman uçağına önleme
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus MiG-31 savaş uçaklarının Barent Denizi üzerinde stratosfere çıkarak sözde düşman uçağına önleme talimi yaptığını duyurdu.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya Kuzey Filosu'nun karma hava grubuna bağlı MiG-31 savaş uçaklarının mürettebatı, stratosferde sözde düşman uçağına önleme tatbikatı gerçekleştirdi.
Tatbikat kapsamında Barents Denizi semalarında Rus hava savunma araçları tarafından Rusya devlet sınırlarına yaklaşan bir hava hedefi tespit edildi.
MiG-31 savaş uçaklarının mürettebatı, hava aracını tanımlamak ve devlet sınırlarının ihlalini önlemek için havalanırken bunun üzerine sözde düşman uçağı yönünü Rusya sınırlarından farklı bir yöne çevirdi.
Tatbikatın ardından Rus savaş uçakları, sorunsuz bir şekilde hava üssüne döndü.