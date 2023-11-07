https://sputniknews.com.tr/20231107/stratosferde-tatbikat-rus-savas-ucaklarindan-dusman-ucagina-onleme-1077157406.html

Stratosferde tatbikat: Rus savaş uçaklarından düşman uçağına önleme

Stratosferde tatbikat: Rus savaş uçaklarından düşman uçağına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus MiG-31 savaş uçaklarının Barent Denizi üzerinde stratosfere çıkarak sözde düşman uçağına önleme talimi yaptığını duyurdu. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T23:46+0300

2023-11-07T23:46+0300

2023-11-07T23:46+0300

dünya

rusya savunma bakanlığı

rusya

kuzey

mig-31 savaş uçağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/19/1044816368_0:0:3490:1964_1920x0_80_0_0_7473be6bd3d87e687568b346868d9f59.jpg

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya Kuzey Filosu'nun karma hava grubuna bağlı MiG-31 savaş uçaklarının mürettebatı, stratosferde sözde düşman uçağına önleme tatbikatı gerçekleştirdi.Tatbikat kapsamında Barents Denizi semalarında Rus hava savunma araçları tarafından Rusya devlet sınırlarına yaklaşan bir hava hedefi tespit edildi.MiG-31 savaş uçaklarının mürettebatı, hava aracını tanımlamak ve devlet sınırlarının ihlalini önlemek için havalanırken bunun üzerine sözde düşman uçağı yönünü Rusya sınırlarından farklı bir yöne çevirdi.Tatbikatın ardından Rus savaş uçakları, sorunsuz bir şekilde hava üssüne döndü.

https://sputniknews.com.tr/20231026/rusya-ve-norvec-savas-ucaklarindan-rus-siniri-yakininda-tehlikeli-yakinlasma-1076762545.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, rusya, kuzey, mig-31 savaş uçağı