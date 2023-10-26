Rusya ve Norveç savaş uçaklarından Rus sınırı yakınında tehlikeli yakınlaşma
© Fotoğraf : Pavel Novikov / MiG-29KRus Hava Kuvvetleri uçaklarının uçuş sırasında çekilen fotoğrafları
© Fotoğraf : Pavel Novikov / MiG-29K
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus MiG-29 savaş uçağının Barents Denizi semalarında Rusya sınırlarına yaklaşan Norveç'e ait P-8A Poseidon devriye uçağına önleme yaptığını açıkladı.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Barents Denizi semalarında Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı, Rus tarafının hava sahası kontrol araçlarınca tespit edildi.
MiG-29 avcı uçağı, hava aracının tanımlanması ve Rusya sınırının ihlal edilmesinin önlenmesi için derhal havalandı. Rus savaş pilotları, hava aracının Norveç ordusuna ait P-8A Poseidon devriye uçağı olduğunu belirledi.
Rus uçağının yaklaşması sonucu Norveç'in devriye uçağı yönünü Rusya sınırından farklı istikamete çevirirken MiG-29, P-8A Poseidon'a Barents Denizi havzasında refakat etti.
Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğini vurgulayan Savunma Bakanlığı, MiG-29'un uluslararası hava sahası kurallarına tamamen uyduğunun, Norveç uçağına tehlikeli biçimde yaklaşmadığının altını çizdi.
MiG-29 avcı uçağı, hava aracının tanımlanması ve Rusya sınırının ihlal edilmesinin önlenmesi için derhal havalandı. Rus savaş pilotları, hava aracının Norveç ordusuna ait P-8A Poseidon devriye uçağı olduğunu belirledi.
Rus uçağının yaklaşması sonucu Norveç'in devriye uçağı yönünü Rusya sınırından farklı istikamete çevirirken MiG-29, P-8A Poseidon'a Barents Denizi havzasında refakat etti.
Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğini vurgulayan Savunma Bakanlığı, MiG-29'un uluslararası hava sahası kurallarına tamamen uyduğunun, Norveç uçağına tehlikeli biçimde yaklaşmadığının altını çizdi.