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Rusya ve Norveç savaş uçaklarından Rus sınırı yakınında tehlikeli yakınlaşma
Rusya ve Norveç savaş uçaklarından Rus sınırı yakınında tehlikeli yakınlaşma
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus MiG-29 savaş uçağının Barents Denizi semalarında Rusya sınırlarına yaklaşan Norveç'e ait P-8A Poseidon devriye uçağına önleme... 26.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-26T17:25+0300
2023-10-26T17:25+0300
dünya
rusya
norveç
mig-29 avcı uçağı
rusya savunma bakanlığı
barents denizi
savunma
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Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Barents Denizi semalarında Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı, Rus tarafının hava sahası kontrol araçlarınca tespit edildi.MiG-29 avcı uçağı, hava aracının tanımlanması ve Rusya sınırının ihlal edilmesinin önlenmesi için derhal havalandı. Rus savaş pilotları, hava aracının Norveç ordusuna ait P-8A Poseidon devriye uçağı olduğunu belirledi.Rus uçağının yaklaşması sonucu Norveç'in devriye uçağı yönünü Rusya sınırından farklı istikamete çevirirken MiG-29, P-8A Poseidon'a Barents Denizi havzasında refakat etti.Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğini vurgulayan Savunma Bakanlığı, MiG-29'un uluslararası hava sahası kurallarına tamamen uyduğunun, Norveç uçağına tehlikeli biçimde yaklaşmadığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231025/rusya-savunma-bakanligi-abd-ihasinin-rusya-sinirini-ihlaline-izin-verilmedi-1076689147.html
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rusya, norveç, mig-29 avcı uçağı, rusya savunma bakanlığı, barents denizi, savunma
rusya, norveç, mig-29 avcı uçağı, rusya savunma bakanlığı, barents denizi, savunma

Rusya ve Norveç savaş uçaklarından Rus sınırı yakınında tehlikeli yakınlaşma

17:25 26.10.2023
© Fotoğraf : Pavel Novikov / MiG-29KRus Hava Kuvvetleri uçaklarının uçuş sırasında çekilen fotoğrafları
Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının uçuş sırasında çekilen fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2023
© Fotoğraf : Pavel Novikov / MiG-29K
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus MiG-29 savaş uçağının Barents Denizi semalarında Rusya sınırlarına yaklaşan Norveç'e ait P-8A Poseidon devriye uçağına önleme yaptığını açıkladı.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Barents Denizi semalarında Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı, Rus tarafının hava sahası kontrol araçlarınca tespit edildi.

MiG-29 avcı uçağı, hava aracının tanımlanması ve Rusya sınırının ihlal edilmesinin önlenmesi için derhal havalandı. Rus savaş pilotları, hava aracının Norveç ordusuna ait P-8A Poseidon devriye uçağı olduğunu belirledi.

Rus uçağının yaklaşması sonucu Norveç'in devriye uçağı yönünü Rusya sınırından farklı istikamete çevirirken MiG-29, P-8A Poseidon'a Barents Denizi havzasında refakat etti.

Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğini vurgulayan Savunma Bakanlığı, MiG-29'un uluslararası hava sahası kurallarına tamamen uyduğunun, Norveç uçağına tehlikeli biçimde yaklaşmadığının altını çizdi.
Global Hawk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı: ABD İHA’sının Rusya sınırını ihlaline izin verilmedi
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