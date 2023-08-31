https://sputniknews.com.tr/20230831/rus-mig-31den-norvecin-kesif-ucagina-onleme-1075091153.html

Rus MiG-31’den Norveç’in keşif uçağına önleme

Rus MiG-31’den Norveç’in keşif uçağına önleme

Rus MiG-31 savaş uçağının Barents Denizi’nde Rusya sınırına doğru uçan Norveçli Boeing P-8 Poseidon keşif uçağına eşlik ettiği belirtildi. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

mig-35

rusya

rusya savunma bakanlığı

norveç

barents denizi

boeing p-8a poseidon uçağı

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Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Ağustos Perşembe günü, Rus radarlarının Barents Denizi üzerinde Rusya sınırına doğru uçan bir hava hedefini tespit ettiğini bildirdi.Açıklamada, “Hava hedefinin belirlenmesi ve Rusya devlet sınırının ihlalinin engellenmesi için Kuzey Filo hava savunma güçlerine ait MiG-31 savaş uçağı havaya kaldırıldı. Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefini Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait P-8 Poseidon devriye uçağı olarak belirledi” ifadesine yer verildi.Yabancı uçağın, Rus savaş uçağını görünce rotasını değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştığını belirten Savunma Bakanlığı, sınırın ihlalinin önlendiğini kaydetti.Rus uçağının tamamen uluslararası hava sahası kullanma kurallarına uygun hareket ettiği ve yabancı uçağa tehlikeli mesafeye yaklaşmadığı vurgulandı.

rusya

norveç

barents denizi

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mig-35, rusya, rusya savunma bakanlığı, norveç, barents denizi, boeing p-8a poseidon uçağı