https://sputniknews.com.tr/20230831/rus-mig-31den-norvecin-kesif-ucagina-onleme-1075091153.html
Rus MiG-31’den Norveç’in keşif uçağına önleme
Rus MiG-31’den Norveç’in keşif uçağına önleme
Rus MiG-31 savaş uçağının Barents Denizi’nde Rusya sınırına doğru uçan Norveçli Boeing P-8 Poseidon keşif uçağına eşlik ettiği belirtildi. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T20:17+0300
2023-08-31T20:17+0300
2023-08-31T20:17+0300
dünya
mig-35
rusya
rusya savunma bakanlığı
norveç
barents denizi
boeing p-8a poseidon uçağı
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Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Ağustos Perşembe günü, Rus radarlarının Barents Denizi üzerinde Rusya sınırına doğru uçan bir hava hedefini tespit ettiğini bildirdi.Açıklamada, “Hava hedefinin belirlenmesi ve Rusya devlet sınırının ihlalinin engellenmesi için Kuzey Filo hava savunma güçlerine ait MiG-31 savaş uçağı havaya kaldırıldı. Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefini Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait P-8 Poseidon devriye uçağı olarak belirledi” ifadesine yer verildi.Yabancı uçağın, Rus savaş uçağını görünce rotasını değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştığını belirten Savunma Bakanlığı, sınırın ihlalinin önlendiğini kaydetti.Rus uçağının tamamen uluslararası hava sahası kullanma kurallarına uygun hareket ettiği ve yabancı uçağa tehlikeli mesafeye yaklaşmadığı vurgulandı.
rusya
norveç
barents denizi
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mig-35, rusya, rusya savunma bakanlığı, norveç, barents denizi, boeing p-8a poseidon uçağı
mig-35, rusya, rusya savunma bakanlığı, norveç, barents denizi, boeing p-8a poseidon uçağı
Rus MiG-31’den Norveç’in keşif uçağına önleme
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Rus MiG-31 savaş uçağının Barents Denizi’nde Rusya sınırına doğru uçan Norveçli Boeing P-8 Poseidon keşif uçağına eşlik ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Ağustos Perşembe günü, Rus radarlarının Barents Denizi üzerinde Rusya sınırına doğru uçan bir hava hedefini tespit ettiğini bildirdi.
Açıklamada, “Hava hedefinin belirlenmesi ve Rusya devlet sınırının ihlalinin engellenmesi için Kuzey Filo hava savunma güçlerine ait MiG-31 savaş uçağı havaya kaldırıldı. Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefini Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait P-8 Poseidon devriye uçağı olarak belirledi” ifadesine yer verildi.
Yabancı uçağın, Rus savaş uçağını görünce rotasını değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştığını belirten Savunma Bakanlığı, sınırın ihlalinin önlendiğini kaydetti.
Rus uçağının tamamen uluslararası hava sahası kullanma kurallarına uygun hareket ettiği ve yabancı uçağa tehlikeli mesafeye yaklaşmadığı vurgulandı.