https://sputniknews.com.tr/20240324/nijeryada-fidye-icin-kacirilan-137-ogrenci-serbest-birakildi-1082003641.html

Nijerya'da fidye için kaçırılan 137 öğrenci serbest bırakıldı

Nijerya'da fidye için kaçırılan 137 öğrenci serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 6 Mart'ta fidye için kaçırılan 137 öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi. 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T15:49+0300

2024-03-24T15:49+0300

2024-03-24T15:49+0300

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Kaduna Valisi Uba Sani, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Mart'ta eyaletin Kuriga kasabasında kaçırılan 137 öğrencinin zarar görmeden serbest bırakıldığını belirtirken, öğrencilerin hangi koşullarda serbest bırakıldığına ilişkin bilgi vermedi.Ulusal basındaki haberlere göre, 6 Mart'ta Kuriga kasabasındaki okulda bir silahlı örgüt tarafından düzenlenen saldırıda yaşları 8 ila 15 olan 287 öğrenci kaçırılmıştı. Saldırının ardından bazı öğrenciler kaçmayı başarmıştı.Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.Nijerya'da cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240318/nijeryada-87-kisi-silahli-kisilerce-kacirildi--1081817335.html

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afrika, batı afrika, nijerya, öğrenci, fidye, kaçırma, özgürlük