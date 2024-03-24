https://sputniknews.com.tr/20240324/nijeryada-fidye-icin-kacirilan-137-ogrenci-serbest-birakildi-1082003641.html
Nijerya'da fidye için kaçırılan 137 öğrenci serbest bırakıldı
Nijerya'da fidye için kaçırılan 137 öğrenci serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 6 Mart'ta fidye için kaçırılan 137 öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi. 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T15:49+0300
2024-03-24T15:49+0300
2024-03-24T15:49+0300
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Kaduna Valisi Uba Sani, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Mart'ta eyaletin Kuriga kasabasında kaçırılan 137 öğrencinin zarar görmeden serbest bırakıldığını belirtirken, öğrencilerin hangi koşullarda serbest bırakıldığına ilişkin bilgi vermedi.Ulusal basındaki haberlere göre, 6 Mart'ta Kuriga kasabasındaki okulda bir silahlı örgüt tarafından düzenlenen saldırıda yaşları 8 ila 15 olan 287 öğrenci kaçırılmıştı. Saldırının ardından bazı öğrenciler kaçmayı başarmıştı.Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.Nijerya'da cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240318/nijeryada-87-kisi-silahli-kisilerce-kacirildi--1081817335.html
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afrika, batı afrika, nijerya, öğrenci, fidye, kaçırma, özgürlük
afrika, batı afrika, nijerya, öğrenci, fidye, kaçırma, özgürlük
Nijerya'da fidye için kaçırılan 137 öğrenci serbest bırakıldı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 6 Mart'ta fidye için kaçırılan 137 öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi.
Kaduna Valisi Uba Sani, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Mart'ta eyaletin Kuriga kasabasında kaçırılan 137 öğrencinin zarar görmeden serbest bırakıldığını belirtirken, öğrencilerin hangi koşullarda serbest bırakıldığına ilişkin bilgi vermedi.
Ulusal basındaki haberlere göre, 6 Mart'ta Kuriga kasabasındaki okulda bir silahlı örgüt tarafından düzenlenen saldırıda yaşları 8 ila 15 olan 287 öğrenci kaçırılmıştı. Saldırının ardından bazı öğrenciler kaçmayı başarmıştı.
Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.
Nijerya'da cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.