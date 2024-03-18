https://sputniknews.com.tr/20240318/nijeryada-87-kisi-silahli-kisilerce-kacirildi--1081817335.html
Nijerya'da 87 kişi silahlı kişilerce kaçırıldı
Nijerya'da 87 kişi silahlı kişilerce kaçırıldı
Sputnik Türkiye
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin 87 kişiyi kaçırdığı bildirildi. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T19:15+0300
2024-03-18T19:15+0300
2024-03-18T19:15+0300
dünya
nijerya
insan kaçakçılığı
adam kaçırma
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Nijerya'da silahlı kişiler, Kaduna eyaletinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 87 kişiyi kaçırdı. Kaduna polisi sözcüsü Mansur Hassan, Kajuru köyünde yaşanan olayı doğruladı ancak kayıp kişilerle ilgili bir sayı açıklamadı. Köy muhtarı Tanko Wada Sarkin ise en az 87 kişinin kaçırıldığını söyledi. Fidye talep eden suç çeteleri tarafından yapılan insan kaçırma olayları, Nijerya'da, özellikle de ülkenin kuzeyinde neredeyse her gün yaşanan bir olay haline geldi. Ancak yetkililerin çeteleri durdurma konusunda yetersiz kaldığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240307/bm-nijeryada-en-az-200-kisi-kacirildigini-acikladi-1081485815.html
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nijerya, insan kaçakçılığı, adam kaçırma
nijerya, insan kaçakçılığı, adam kaçırma
Nijerya'da 87 kişi silahlı kişilerce kaçırıldı
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin 87 kişiyi kaçırdığı bildirildi.
Nijerya'da silahlı kişiler, Kaduna eyaletinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 87 kişiyi kaçırdı.
Kaduna polisi sözcüsü Mansur Hassan, Kajuru köyünde yaşanan olayı doğruladı ancak kayıp kişilerle ilgili bir sayı açıklamadı.
Köy muhtarı Tanko Wada Sarkin ise en az 87 kişinin kaçırıldığını söyledi.
Fidye talep eden suç çeteleri tarafından yapılan insan kaçırma olayları, Nijerya'da, özellikle de ülkenin kuzeyinde neredeyse her gün yaşanan bir olay haline geldi. Ancak yetkililerin çeteleri durdurma konusunda yetersiz kaldığı belirtiliyor.