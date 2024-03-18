https://sputniknews.com.tr/20240318/nijeryada-87-kisi-silahli-kisilerce-kacirildi--1081817335.html

Nijerya'da 87 kişi silahlı kişilerce kaçırıldı

Nijerya'da 87 kişi silahlı kişilerce kaçırıldı

Sputnik Türkiye

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin 87 kişiyi kaçırdığı bildirildi. 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T19:15+0300

2024-03-18T19:15+0300

2024-03-18T19:15+0300

dünya

nijerya

insan kaçakçılığı

adam kaçırma

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Nijerya'da silahlı kişiler, Kaduna eyaletinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 87 kişiyi kaçırdı. Kaduna polisi sözcüsü Mansur Hassan, Kajuru köyünde yaşanan olayı doğruladı ancak kayıp kişilerle ilgili bir sayı açıklamadı. Köy muhtarı Tanko Wada Sarkin ise en az 87 kişinin kaçırıldığını söyledi. Fidye talep eden suç çeteleri tarafından yapılan insan kaçırma olayları, Nijerya'da, özellikle de ülkenin kuzeyinde neredeyse her gün yaşanan bir olay haline geldi. Ancak yetkililerin çeteleri durdurma konusunda yetersiz kaldığı belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240307/bm-nijeryada-en-az-200-kisi-kacirildigini-acikladi-1081485815.html

nijerya

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nijerya, insan kaçakçılığı, adam kaçırma