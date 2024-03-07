https://sputniknews.com.tr/20240307/bm-nijeryada-en-az-200-kisi-kacirildigini-acikladi-1081485815.html

BM, Nijerya'da en az 200 kişinin kaçırıldığını açıkladı

BM, Nijerya'da en az 200 kişinin kaçırıldığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Nijerya’da kadın ve çocukların aralarında bulunduğu en az 200 kişinin Kamerun sınırı yakınlarında... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T16:12+0300

2024-03-07T16:12+0300

2024-03-07T16:16+0300

nijerya

kaçırma

sınır

kamerun

dünya

birleşmiş milletler (bm)

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Birleşmiş Milletler Nijerya Ofisi, en az 200 kişinin Borno Eyaleti'nin Gamboru Ngala kasabasında Kamerun sınırı yakınlarında yakacak odun toplarken pusuya düşürülüp kaçırıldığını duyurdu.Şiddet olaylarından kaçarak kampa sığınarak yaşamını sürdürmeye çalışan ve kaçırılan Nijeryalı 200 kişinin büyük bir kısmının kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edilen açıklamada, kaçırılanların şartsız olarak serbest bırakılması çağrısı yapıldı.BM Nijerya İnsani Yardım Koordinatörü Muhamed Fall yaptığı açıklamada, belirtilmeyen sayıda yaşlı kadın ve 10 yaşın altındaki çocuğun serbest bırakıldığını kaydederek, kaçırılanların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini söyledi. Fall, yetkililere kamplarda yaşayan yerinden edilmiş Nijeryalılara yönelik tehlikeleri azaltmak amacıyla daha fazla yardım sağlama çağrısında bulundu.Kaçırılma olayından Nijerya’da faaliyet gösteren Boko Haram terör örgütü sorumlu tutuluyor. Boko Haram, en büyük toplu kaçırma olayını 2014 yılında gerçekleştirmişti.Borno eyaletine bağlı Chibok kasabasında 270'den fazla kız öğrenci yurtlarından kaçırılmış, 2017’de öğrencilerin yaklaşık yarısı serbest bırakılmıştı.Nijerya'nın kuzeyinde 2009'dan bu yana yaşanan şiddet olaylarında 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi ise yerinden edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231205/nijerya-ordusu-yanlislikla-koyu-bombaladi-1078099684.html

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nijerya, kaçırma, sınır, kamerun, birleşmiş milletler (bm)