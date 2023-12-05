https://sputniknews.com.tr/20231205/nijerya-ordusu-yanlislikla-koyu-bombaladi-1078099684.html

Nijerya ordusu 'yanlışlıkla' köyü bombaladı

Nijerya ordusu 'yanlışlıkla' köyü bombaladı

Nijerya Hava Kuvvetleri'nin (NAF) Kaduna eyaletindeki bir köyü 'yanlışlıkla' bombalaması sonucu 85 kişi hayatını kaybetti. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T16:06+0300

2023-12-05T16:06+0300

2023-12-05T16:06+0300

dünya

nijerya

afrika

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/05/1078099527_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91a4cbe0abf356f8233874a37dc28c01.jpg

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı'ndan (NEMA) yapılan açıklamada, 3 Aralık akşamı Kaduna eyaletine bağlı Tudun Biri köyünde köylülerin Mevlid kutlaması için toplandığı sırada orduya ait bir hava aracının köyü bombaladığı duyuruldu. Saldırı sonucu aralarında çocukların, kadınların ve yaşlıların bulunduğu 85 kişinin hayatını kaybettiği, en az 66 kişinin yaralandığı aktarıldı. Kaduna Valisi Uba Sani ise teröristlere karşı drone ile gerçekleştirilen operasyonda yanlışlıkla sivillerin vurulduğunu belirtti.Soruşturma talimatı verildiNijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba olayla ilgili yaptığı açıklamada, teröristlerin kasıtlı olarak sivillerin yoğun olduğu alanlara konuşlandığını ifade etti. Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu ise olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması yönünde talimat verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231205/somalideki-sel-felaketinden-olenlerin-sayisi-110a-yukseldi-1078088740.html

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nijerya, afrika, saldırı