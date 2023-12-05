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Somali'deki sel felaketinden ölenlerin sayısı 110'a yükseldi
Somali'deki sel felaketinden ölenlerin sayısı 110'a yükseldi
Somali'de yaklaşık üç haftadır etkili olan şiddetli yağış ve yol açtığı seller sonucu ölenlerin sayısının 110'a yükseldiği bildirildi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T12:02+0300
2023-12-05T12:00+0300
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somali
kenya
afrika
etiyopya
sel felaketi
rusya
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Somali'de yaklaşık üç haftadır etkili olan şiddetli yağış ve yol açtığı seller sonucu ölenlerin sayısının 110'a yükseldiği bildirildi.Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Somali'de aşırı yağış ve seller nedeniyle can kayıplarının arttığı ifade edildi.Hayatını kaybedenlerin sayısının 110'a yükseldiği belirtilen açıklamada, afet nedeniyle salgın hastalıkların artış gösterdiği kaydedildi.Açıklamada, afetten 2.5 milyon kişinin etkilendiği ve 800 binden fazla kişinin de acil yardıma ihtiyaç duyduğu aktarıldı.Seller dolayısıyla Somali'nin bazı bölgelerinde ‘acil durum’ ilan edildi.Son yılların en şiddetli kuraklığının yaşandığı Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.Bununla birlikte Afrika'nın doğusunda ekim ayından bu yana etkili olan yağışlar sonucu Somali, Etiyopya ve Kenya'da binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.Rusya ve Türkiye’den Somali'ye yardımRusya, yoksul Afrika ülkelerine 200 bin ton tahıl gönderme vaadi kapsamında 25 bin ton insani buğdayı taşıyan ilk gemiyi Somali'ye ulaştırmıştı.Somali hükümetinin Rusya tarafından sağlanan insani yardımı memnuniyetle karşıladığı ve şükranlarını sunduğu vurgulandı. Bu sevkiyatın Afrika'ya vaat edilen yardımın ilk dilimi olması beklenirken, Somali yetkilileri sel felaketinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Rusya'dan insani yardım şeklinde ek destek almayı umuyor.Türk Kızılay, selden etkilenenler için Somali Afet Yönetim Ajansına (SODMA) 2 bin gıda paketi teslim etti.SODMA Başkan Yardımcısı Ahmed Abdi Adan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, selden etkilenen insanlara yardım çalışmalarına katılan Türk Kızılay'dan 2 bin gıda paketi içeren bir yardım sevkiyatı aldıklarını anlattı.Türk Kızılay'a ve tüm Türkiye'ye teşekkür eden Adan, yardımları ihtiyaç sahiplerini ulaştıracaklarını söyledi.Adan "Farklı gıda kategorilerinden oluşan bu yardımın, sel ve nehir taşkınlarından etkilenen Somali halkına ulaştırılmasını amaçlıyoruz" dedi.Daha önce, SoDMA Komiseri Mohamud Moalim Abdullah, Somali'de devam eden sel nedeniyle yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiğini, felaketin ülkede iki milyondan fazla insanı etkilediğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231204/rusyanin-afrika-ulkelerine-tahil-tedarikinin-bati-yardimlarindan-farki-ne-1078047388.html
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somali, kenya, afrika, etiyopya, sel felaketi, rusya, türkiye
somali, kenya, afrika, etiyopya, sel felaketi, rusya, türkiye

Somali'deki sel felaketinden ölenlerin sayısı 110'a yükseldi

12:02 05.12.2023
© AFP 2023 / HASSAN ALI ELMISomali sel felaketi
Somali sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / HASSAN ALI ELMI
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Somali'de yaklaşık üç haftadır etkili olan şiddetli yağış ve yol açtığı seller sonucu ölenlerin sayısının 110'a yükseldiği bildirildi.
Somali'de yaklaşık üç haftadır etkili olan şiddetli yağış ve yol açtığı seller sonucu ölenlerin sayısının 110'a yükseldiği bildirildi.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Somali'de aşırı yağış ve seller nedeniyle can kayıplarının arttığı ifade edildi.
Hayatını kaybedenlerin sayısının 110'a yükseldiği belirtilen açıklamada, afet nedeniyle salgın hastalıkların artış gösterdiği kaydedildi.
Açıklamada, afetten 2.5 milyon kişinin etkilendiği ve 800 binden fazla kişinin de acil yardıma ihtiyaç duyduğu aktarıldı.
Seller dolayısıyla Somali'nin bazı bölgelerinde ‘acil durum’ ilan edildi.
Son yılların en şiddetli kuraklığının yaşandığı Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.
Bununla birlikte Afrika'nın doğusunda ekim ayından bu yana etkili olan yağışlar sonucu Somali, Etiyopya ve Kenya'da binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Rusya ve Türkiye’den Somali'ye yardım

Rusya, yoksul Afrika ülkelerine 200 bin ton tahıl gönderme vaadi kapsamında 25 bin ton insani buğdayı taşıyan ilk gemiyi Somali'ye ulaştırmıştı.
Somali hükümetinin Rusya tarafından sağlanan insani yardımı memnuniyetle karşıladığı ve şükranlarını sunduğu vurgulandı. Bu sevkiyatın Afrika'ya vaat edilen yardımın ilk dilimi olması beklenirken, Somali yetkilileri sel felaketinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Rusya'dan insani yardım şeklinde ek destek almayı umuyor.
Türk Kızılay, selden etkilenenler için Somali Afet Yönetim Ajansına (SODMA) 2 bin gıda paketi teslim etti.
SODMA Başkan Yardımcısı Ahmed Abdi Adan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, selden etkilenen insanlara yardım çalışmalarına katılan Türk Kızılay'dan 2 bin gıda paketi içeren bir yardım sevkiyatı aldıklarını anlattı.
Türk Kızılay'a ve tüm Türkiye'ye teşekkür eden Adan, yardımları ihtiyaç sahiplerini ulaştıracaklarını söyledi.
Adan "Farklı gıda kategorilerinden oluşan bu yardımın, sel ve nehir taşkınlarından etkilenen Somali halkına ulaştırılmasını amaçlıyoruz" dedi.
Daha önce, SoDMA Komiseri Mohamud Moalim Abdullah, Somali'de devam eden sel nedeniyle yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiğini, felaketin ülkede iki milyondan fazla insanı etkilediğini bildirmişti.
Afrika tahıl buğday gıda yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
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