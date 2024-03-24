https://sputniknews.com.tr/20240324/msb-5-super-mushshak-ucagi-2-ana-jet-us-komutanligi-envanterine-katildi-1082009434.html
MSB: 5 Süper Mushshak uçağı 2. Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldı
MSB: 5 Süper Mushshak uçağı 2. Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, 5 SMK (Süper Mushshak) uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldığını bildirdi. 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T21:45+0300
2024-03-24T21:45+0300
2024-03-24T21:45+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
uçak
envanter
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Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 5 SMK uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine girmesi nedeniyle Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür'ün katılımıyla karşılama, kurban kesimi ve ilk uçuş faaliyeti düzenlendiği belirtildi.Paylaşımda, 21 Mart'ta düzenlenen faaliyete ilişkin görüntülere de yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240313/bakan-fidan-milli-savunma-bakani-guler-ve-mit-baskani-kalin-yarin-bagdata-gidecek-1081665875.html
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milli savunma bakanlığı (msb), uçak, envanter
milli savunma bakanlığı (msb), uçak, envanter
MSB: 5 Süper Mushshak uçağı 2. Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldı
Milli Savunma Bakanlığı, 5 SMK (Süper Mushshak) uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 5 SMK uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine girmesi nedeniyle Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür'ün katılımıyla karşılama, kurban kesimi ve ilk uçuş faaliyeti düzenlendiği belirtildi.
Paylaşımda, 21 Mart'ta düzenlenen faaliyete ilişkin görüntülere de yer verildi.