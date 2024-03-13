https://sputniknews.com.tr/20240313/bakan-fidan-milli-savunma-bakani-guler-ve-mit-baskani-kalin-yarin-bagdata-gidecek-1081665875.html
Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın yarın Bağdat'a gidecek
Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın yarın Bağdat'a gidecek
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile yarın Bağdat'ı ziyaret edecek. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T17:52+0300
2024-03-13T17:52+0300
2024-03-13T17:53+0300
ibrahim kalın
dünya
hakan fidan
yaşar güler
bağdat
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan, Türkiye ile Irak arasında yapılan güvenlik odaklı görüşmelerin Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in ev sahipliğinde düzenlenecek müteakip toplantısına katılmak üzere Bağdat'a gidecek.Yarın Irak'a gidecek heyette, Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Güler, MİT Başkanı Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu bulunacak.Toplantıda, terörle mücadele, güvenlik ve askeri işbirliği alanları başta olmak üzere ikili gündemdeki muhtelif başlıkların kapsamlı şekilde ele alınması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240313/erdogan-icimizdeki-cahiller-bilmese-de-tayyip-erdoganin-dik-durusunu-gazze-halki-cok-iyi-biliyor-1081664531.html
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ibrahim kalın, hakan fidan, yaşar güler, bağdat
ibrahim kalın, hakan fidan, yaşar güler, bağdat
Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın yarın Bağdat'a gidecek
17:52 13.03.2024 (güncellendi: 17:53 13.03.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile yarın Bağdat'ı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan, Türkiye ile Irak arasında yapılan güvenlik odaklı görüşmelerin Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in ev sahipliğinde düzenlenecek müteakip toplantısına katılmak üzere Bağdat'a gidecek.
Yarın Irak'a gidecek heyette, Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Güler, MİT Başkanı Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu bulunacak.
Toplantıda, terörle mücadele, güvenlik ve askeri işbirliği alanları başta olmak üzere ikili gündemdeki muhtelif başlıkların kapsamlı şekilde ele alınması öngörülüyor.