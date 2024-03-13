https://sputniknews.com.tr/20240313/bakan-fidan-milli-savunma-bakani-guler-ve-mit-baskani-kalin-yarin-bagdata-gidecek-1081665875.html

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın yarın Bağdat'a gidecek

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın yarın Bağdat'a gidecek

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile yarın Bağdat'ı ziyaret edecek. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T17:52+0300

2024-03-13T17:52+0300

2024-03-13T17:53+0300

ibrahim kalın

dünya

hakan fidan

yaşar güler

bağdat

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan, Türkiye ile Irak arasında yapılan güvenlik odaklı görüşmelerin Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in ev sahipliğinde düzenlenecek müteakip toplantısına katılmak üzere Bağdat'a gidecek.Yarın Irak'a gidecek heyette, Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Güler, MİT Başkanı Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu bulunacak.Toplantıda, terörle mücadele, güvenlik ve askeri işbirliği alanları başta olmak üzere ikili gündemdeki muhtelif başlıkların kapsamlı şekilde ele alınması öngörülüyor.

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Sputnik Türkiye

ibrahim kalın, hakan fidan, yaşar güler, bağdat